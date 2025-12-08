Ft
Törökország Orbán Viktor Erdogan

„Nem olyan fajta” – meglepő kulisszatitkot osztott meg Orbán Viktor Erdoganról (VIDEÓ)

2025. december 08. 22:55

A repülőgép fedélzetéről nyilatkozott a miniszterelnök.

2025. december 08. 22:55
null

Az isztambuli tárgyalásról hazafelé tartva, a repülőgép fedélzetéről jelentkezett be a miniszterelnök, és több fontos részletről számolt be a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott megbeszélés kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta: sikerült olyan garanciákat kapnia Törökországtól, 

amelyek biztosítják, hogy az orosz földgáz a jövőben is biztonságosan eljusson Magyarországra.

Mint fogalmazott, az energetikai kérdésekről folytatott tárgyalások „simán mentek”, és minden fontos pontban sikerült megállapodásra jutni. A miniszterelnök szerint Erdogan tárgyalópartnerként nem okozott meglepetést, ő nem az a fajta ember.

A delegáció több tagja is nyilatkozott a fedélzeten. Lantos Csaba energiaügyi miniszter „kiváló hangulatú és eredményes útnak” nevezte a látogatást, külön kiemelve az energetikai megállapodások súlyát. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter örömét fejezte ki amiatt, hogy a török családügyi miniszter még Erdogan elnök előtt is méltatta a magyar családpolitikát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a törökországi egyeztetés katonapolitikai aspektusaira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: Törökország jelentős katonai hatalom, és ennek megfelelően a védelmi együttműködés is fontos eleme volt a tárgyalásoknak. A delegáció tagjai egyhangúlag sikeresnek értékelték az isztambuli látogatást.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

