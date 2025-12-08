„Nem olyan fajta” – meglepő kulisszatitkot osztott meg Orbán Viktor Erdoganról (VIDEÓ)

Az isztambuli tárgyalásról hazafelé tartva, a repülőgép fedélzetéről jelentkezett be a miniszterelnök, és több fontos részletről számolt be a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott megbeszélés kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta: sikerült olyan garanciákat kapnia Törökországtól,

amelyek biztosítják, hogy az orosz földgáz a jövőben is biztonságosan eljusson Magyarországra.

Mint fogalmazott, az energetikai kérdésekről folytatott tárgyalások „simán mentek”, és minden fontos pontban sikerült megállapodásra jutni. A miniszterelnök szerint Erdogan tárgyalópartnerként nem okozott meglepetést, ő nem az a fajta ember.