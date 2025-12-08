„Nem olyan fajta” – meglepő kulisszatitkot osztott meg Orbán Viktor Erdoganról (VIDEÓ)

Orbán Viktor lerántotta a leplet Isztambulban: három lépés kellett a történelmi sikerhez
Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.
A repülőgép fedélzetéről nyilatkozott a miniszterelnök.
Az isztambuli tárgyalásról hazafelé tartva, a repülőgép fedélzetéről jelentkezett be a miniszterelnök, és több fontos részletről számolt be a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott megbeszélés kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta: sikerült olyan garanciákat kapnia Törökországtól,
amelyek biztosítják, hogy az orosz földgáz a jövőben is biztonságosan eljusson Magyarországra.
Mint fogalmazott, az energetikai kérdésekről folytatott tárgyalások „simán mentek”, és minden fontos pontban sikerült megállapodásra jutni. A miniszterelnök szerint Erdogan tárgyalópartnerként nem okozott meglepetést, ő nem az a fajta ember.
Ezt is ajánljuk a témában
Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.
A delegáció több tagja is nyilatkozott a fedélzeten. Lantos Csaba energiaügyi miniszter „kiváló hangulatú és eredményes útnak” nevezte a látogatást, külön kiemelve az energetikai megállapodások súlyát. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter örömét fejezte ki amiatt, hogy a török családügyi miniszter még Erdogan elnök előtt is méltatta a magyar családpolitikát.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a törökországi egyeztetés katonapolitikai aspektusaira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: Törökország jelentős katonai hatalom, és ennek megfelelően a védelmi együttműködés is fontos eleme volt a tárgyalásoknak. A delegáció tagjai egyhangúlag sikeresnek értékelték az isztambuli látogatást.
Ezt is ajánljuk a témában
Rengetegen kíváncsiak a Messengeren indított hírcsatornára.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos