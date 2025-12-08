Ft
12. 08.
hétfő
Ezt még Orbán Viktor sem gondolta volna: kiderült, hányan léptek közvetlen kapcsolatba a miniszterelnökkel

2025. december 08. 21:45

Rengetegen kíváncsiak a Messengeren indított hírcsatornára.

2025. december 08. 21:45
Pár nap alatt már több mint százezren csatlakoztak Orbán Viktor hírcsatornájához a Messenger applikációban – erről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője számolt be legújabb bejegyzésében. 

A miniszterelnök még múlthéten indította el saját hírcsatornáját, hogy közvetlen kapcsolatba léphessen az emberekkel.

