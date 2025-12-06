Nagyon durva dolog derült ki Zelenszkijék háborús korrupciójáról!

A The New York Times tényfeltáró cikke szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan gyengítették a korrupcióellenes intézményeket, miközben a nyugati szövetségesek minderről tudtak. A lap állítása szerint Ukrajna a külföldi támogatások felhasználását ellenőrző nyugati felügyeleti rendszert is szisztematikusan visszavágta: a stratégiai vállalatok fölé létrehozott felügyelőbizottságokba kormányközeli személyeket ültetett, fontos pozíciókat üresen hagyott, illetve késleltette azok működését – írta az Index.

A legsúlyosabb problémák az Enerhoatomnál, az ukrán atomenergia-vállalatnál jelentek meg, ahol a kabinet még az alapvető vállalatirányítási szabályokat is módosította, ezzel gyengítve az ellenőrzést. A mostani nyomozás szerint így virágzott ki akár 15 százalékos visszaosztásokkal működő korrupciós hálózat. A kormány ennek ellenére magát a felügyelőbizottságot tette felelőssé, miután a testületet gyakorlatilag lefokozták.