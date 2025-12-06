Ft
zelenszkij Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal botrány kormányközeli

Nagyon durva dolog derült ki Zelenszkijék háborús korrupciójáról!

2025. december 06. 12:46

Egy friss értesülés szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan gyengítették a korrupcióellenes intézményeket, miközben a nyugati szövetségesek minderről tudtak.

2025. december 06. 12:46
null

A The New York Times tényfeltáró cikke szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan gyengítették a korrupcióellenes intézményeket, miközben a nyugati szövetségesek minderről tudtak. A lap állítása szerint Ukrajna a külföldi támogatások felhasználását ellenőrző nyugati felügyeleti rendszert is szisztematikusan visszavágta: a stratégiai vállalatok fölé létrehozott felügyelőbizottságokba kormányközeli személyeket ültetett, fontos pozíciókat üresen hagyott, illetve késleltette azok működését – írta az Index. 

A legsúlyosabb problémák az Enerhoatomnál, az ukrán atomenergia-vállalatnál jelentek meg, ahol a kabinet még az alapvető vállalatirányítási szabályokat is módosította, ezzel gyengítve az ellenőrzést. A mostani nyomozás szerint így virágzott ki akár 15 százalékos visszaosztásokkal működő korrupciós hálózat. A kormány ennek ellenére magát a felügyelőbizottságot tette felelőssé, miután a testületet gyakorlatilag lefokozták.

Mindeközben Ukrajnában novemberben súlyos korrupciós botrány robbant ki az energetikai szektor körül. Több házkutatás, letartóztatás és lemondás követte egymást, köztük Andrij Jermak elnöki tanácsadó távozása is, akinek otthonában megjelentek a hatóságok. Az EU igazságügyi biztosa figyelmeztette Kijevet: csak akkor lehet EU-tag, ha hatékonyan lép fel a magas szintű korrupció ellen.

A botrányt tetézte az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal 15 hónapos nyomozása, amely a Zelenszkij-korszak eddigi legnagyobb korrupciós ügyét tárta fel: mintegy 100 millió dollárnyi illegális pénzmozgást, amely a kormányfőhöz közel álló körökhöz vezet. A luxusingatlanokról, aranyvécéről és készpénzzel teli sporttáskákról készült felvételek sokkolták az ukrán társadalmat – különösen a közelgő, várhatóan legsúlyosabb téli időszak küszöbén, amikor az ország infrastruktúráját folyamatos orosz támadások érik.

Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP

