Kiborultak az ukránok: Magyarország megtorpedózta az Európai Unió híres B-tervét

Az Európai Bizottság szeretné, ha az EU 27 tagállama egy csúcstalálkozón még ebben a hónapban megállapodna egy, a nehézségekkel küzdő ukrán gazdaságot támogató hitelről, azonban az EU-költségvetés terhére történő hitelfelvételhez egyhangú döntésre van szükség. A javasolt hitel 115 milliárd eurót irányoz elő az ukrán védelmi ipar finanszírozására öt éven keresztül, és további 50 milliárd eurót Kijev költségvetési szükségleteinek fedezésére.