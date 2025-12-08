Kiborultak az ukránok: Magyarország megtorpedózta az Európai Unió híres B-tervét

Von der Leyen lepattant Magyarországról: új célpontja van, 10 napja maradt hátra
Az Európai Bizottság elnöke mindent bevet Ukrajna érdekében.
A magyar kormány nem támogatja, hogy az EU 165 milliárd eurós hitelt vegyen fel, amiből egy az egyben Ukrajnát támogatná.
Magyarország ismét akadályokat gördít, hogy az Európai Unió ne támogathassa Ukrajnát – panaszkodik az Unian azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány pénteken hivatalosan is elutasította az EU-s közös kötvénykibocsátást Ukrajna finanszírozására, ezzel megnehezítve a 165 milliárd eurós hitel finanszírozását.
Fontos, hogy ez a lépés megfosztja az EU-t egy lehetséges B-tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne megoldást találni a befagyasztott orosz vagyon felhasználására
– írja a szerző.
Utóbbit Magyarország mellett Belgium is blokkolja, így Friedrich Merz német kancellár mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyőzze a belga kormányt, hogy változtasson álláspontján.
Az Európai Bizottság szeretné, ha az EU 27 tagállama egy csúcstalálkozón még ebben a hónapban megállapodna egy, a nehézségekkel küzdő ukrán gazdaságot támogató hitelről, azonban az EU-költségvetés terhére történő hitelfelvételhez egyhangú döntésre van szükség. A javasolt hitel 115 milliárd eurót irányoz elő az ukrán védelmi ipar finanszírozására öt éven keresztül, és további 50 milliárd eurót Kijev költségvetési szükségleteinek fedezésére.
