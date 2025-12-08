Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Ukrajna terv Magyarország EU Európai Unió Belgium

Kiborultak az ukránok: Magyarország megtorpedózta az Európai Unió híres B-tervét

2025. december 08. 21:08

A magyar kormány nem támogatja, hogy az EU 165 milliárd eurós hitelt vegyen fel, amiből egy az egyben Ukrajnát támogatná.

2025. december 08. 21:08
null

Magyarország ismét akadályokat gördít, hogy az Európai Unió ne támogathassa Ukrajnát – panaszkodik az Unian azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány pénteken hivatalosan is elutasította az EU-s közös kötvénykibocsátást Ukrajna finanszírozására, ezzel megnehezítve a 165 milliárd eurós hitel finanszírozását.

Fontos, hogy ez a lépés megfosztja az EU-t egy lehetséges B-tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne megoldást találni a befagyasztott orosz vagyon felhasználására

– írja a szerző.

Utóbbit Magyarország mellett Belgium is blokkolja, így Friedrich Merz német kancellár mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyőzze a belga kormányt, hogy változtasson álláspontján.

Az Európai Bizottság szeretné, ha az EU 27 tagállama egy csúcstalálkozón még ebben a hónapban megállapodna egy, a nehézségekkel küzdő ukrán gazdaságot támogató hitelről, azonban az EU-költségvetés terhére történő hitelfelvételhez egyhangú döntésre van szükség. A javasolt hitel 115 milliárd eurót irányoz elő az ukrán védelmi ipar finanszírozására öt éven keresztül, és további 50 milliárd eurót Kijev költségvetési szükségleteinek fedezésére.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Bernard
2025. december 08. 22:04
Meg a lónak a hadháziját! Saját zsebből perkáljatok, ha még van benne egyáltalán valami.
Válasz erre
1
0
alenka
2025. december 08. 22:03
Egy olyan ország, (vagy mi ) követel naponta pénzt, melyet egy őrült drogos kormányoz, a milliárdokat saját meggazdagodására használja pereputtyával, terrorista robbantásaik szerte a világban hírhedtek.... bűnöző, tolvaj és agresszív faj, mely béranyasággal, szervek kereskedelmével gyűjti a vagyonát és úgy adja el a gyerekeket, mint a gabonát!....Putin, előre!
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
•••
2025. december 08. 21:57 Szerkesztve
Szóval e hír hallatán Zselé nem hitt a fülének, mert nem erre számított? Dehogynem. Csak a puszipajtásai az EU ból addig nyalták a seggét, ameddig túl nagy pofája lett. És tovább teszi a hülyét.
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2025. december 08. 21:54
Tegyék vissza az elrabolt pénzeket a kasszába és még hitel sem kell. Főleg, ha az euroballibsi csürhe is visszateszi.
Válasz erre
5
1
