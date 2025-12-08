Elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere

Meghalt Kiss Gábor, mindössze 45 éves volt
A Matias Borászat jelentette be a hírt.
Ács Rezső hatvan évet élt.
Életének hatvanadik évében, súlyos betegség következtében elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere – adta hírül a teol.hu.
Mint írják, Ács Rezső a közéleti pályáját 1998-ban kezdte: a Fidesz önkormányzati képviselőjeként lett tagja a város közgyűlésének, majd 2006-tól alpolgármesterként dolgozott Szekszárdért.
2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként polgármesterré választották.
A következő, 2019-es önkormányzati voksolások alkalmával ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz-KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő testületben.
Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.
2023 májusában a város képviselő-testülete összeférhetetlenséget állapított meg nála, amelynek következtében polgármesteri megbízatását a közgyűlés megszüntette. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amelyet Ács Rezső tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt, egészen halálig.