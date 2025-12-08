Elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere

2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként polgármesterré választották.

A következő, 2019-es önkormányzati voksolások alkalmával ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz-KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő testületben.

Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.