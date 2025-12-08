Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ács Rezső polgármester halálhír Szekszárd

Elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere

2025. december 08. 21:27

Ács Rezső hatvan évet élt.

2025. december 08. 21:27
null

Életének hatvanadik évében, súlyos betegség következtében elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere – adta hírül a teol.hu.  

Mint írják, Ács Rezső a közéleti pályáját 1998-ban kezdte: a Fidesz önkormányzati képviselőjeként lett tagja a város közgyűlésének, majd 2006-tól alpolgármesterként dolgozott Szekszárdért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként polgármesterré választották. 

A következő, 2019-es önkormányzati voksolások alkalmával ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz-KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő testületben.

Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.

2023 májusában a város képviselő-testülete összeférhetetlenséget állapított meg nála, amelynek következtében polgármesteri megbízatását a közgyűlés megszüntette. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amelyet Ács Rezső tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt, egészen halálig.
 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. december 08. 22:08
Isten nyugosztalja!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!