Fájdalmas a búcsú: mindenkit megdöbbentett Kálloy Molnár Péter halála – összeállítás

„ Sajnos elveszítettük Pétert. Nagyon jó barátságban voltunk, 40 éve ismertük egymást, együtt is dolgoztunk. Nem számítottunk erre, az év elején jobban volt, éppúgy ahogy a közelmúltban is” – mondta a Borsnak megtörten a színész barátja, Buda Gábor, az Alma együttes alapítója.

Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója azt mondta az Indexnek: „Évtizedek óta nagyon-nagyon sok mindent csináltunk együtt, és nincs arra fantáziám, hogy hogyan ne folytatódjon ez tovább”

Részei voltunk egymás életének

– mondta az Rudolf Péter, hozzátéve, hogy Kálloy Molnár Péterrel játszotta a legtöbbet, vele volt a legtöbb közös munkája, és fel sem tudná sorolni, mennyi mindenben dolgoztak együtt.

Ákos is megemlékezett a színészről. Mint írta „A barátom volt. Nagyon sajnálom őt. Nem szeretnék több gyászverset írni, ahogy Bubik István vagy Kaszás Attila barátom korai halálakor. Színészeink, küzdelmes sorsú alkotó embereink elképesztő túlterhelésben élnek...