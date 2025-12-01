Ft
12. 01.
hétfő
színész reakciók halálhír

Fájdalmas a búcsú: mindenkit megdöbbentett Kálloy Molnár Péter halála – összeállítás

2025. december 01. 19:05

A színész 55 éves korában hunyt el.

2025. december 01. 19:05
null

Sorra búcsúznak a színházi társulatok és a pályatársak a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kálloy Molnár Pétertől. 

Facebook posztban búcsúzott a 6SZÍN Színház, ahol Kálloy a rendkívül népszerű S.Ö.R. című darabot játszotta kollégáival. Mint írták 
Megrendülten állunk kollégánk, barátunk Kálloy-Molnár Péter halálhíre előtt. Ma este S.Ö.R-t játszottunk volna… Drága Péter, nagyon fogsz hiányozni.”

A József Attila színház társulata azt írta: Megrendülten búcsúzunk tőle, és 

köszönjük mindazt, amit a közös munkák során kaptunk tőle. 

Nézőink a La Mancha lovagja előadásban, Sancho szerepében láthatták őt a József Attila Színház színpadán.

A Vígszínház társulata is mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy kollégájuk és barátjuk, 55 éves korában elhunyt.
Péter 1993 és 1997 között volt színházunk tagja. A padlás előadásában előbb Robinson, majd Üteg és Témüller szerepét formálta meg, a Rómeó és Júliában Benvoliót, a Háború és békében Rosztovot, A legyezőben Moracchiót. Láthatta őt a közönség a Trisztán és Izolda, a Szent Johanna, A domb, a Közjáték Vichy-ben, az Átváltozások és a Svejk című előadásokban is.” – írta posztjában a színház.

Szabó Győzőt sokkolta kollégája halála. 

A színész néhány perccel azután nyilatkozott az Indexnek, hogy megkapta a szomorú hírt.

„Nagyon kedves, jó kolléga volt, egy hete még együtt játszottunk a 6SZÍN-ben. Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul” – mondta a portálnak Szabó Győző, aki Kálloyval az Ez Tiszta Őrület című improvizációs activityben játszott utoljára együtt.

„ Sajnos elveszítettük Pétert. Nagyon jó barátságban voltunk, 40 éve ismertük egymást, együtt is dolgoztunk. Nem számítottunk erre, az év elején jobban volt, éppúgy ahogy a közelmúltban is” – mondta a Borsnak megtörten a színész barátja, Buda Gábor, az Alma együttes alapítója.

Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója azt mondta az Indexnek: „Évtizedek óta nagyon-nagyon sok mindent csináltunk együtt, és nincs arra fantáziám, hogy hogyan ne folytatódjon ez tovább” 

Részei voltunk egymás életének

– mondta az Rudolf Péter, hozzátéve, hogy Kálloy Molnár Péterrel játszotta a legtöbbet, vele volt a legtöbb közös munkája, és fel sem tudná sorolni, mennyi mindenben dolgoztak együtt.

Ákos is megemlékezett a színészről. Mint írta „A barátom volt. Nagyon sajnálom őt. Nem szeretnék több gyászverset írni, ahogy Bubik István vagy Kaszás Attila barátom korai halálakor. Színészeink, küzdelmes sorsú alkotó embereink elképesztő túlterhelésben élnek... 

Jó volna jobban szeretni egymást. Isten nyugosztalja! 

Tizenhárom esztendővel ezelőtt dolgoztunk együtt az ELŐKELŐ IDEGEN videóklipjén: az első hívó szóra eljött, és lelkesen komédiázta végig velünk az egész fárasztó forgatást.”

Vujity Tvrtko úgy fogalmazott: Hatalmas és sokoldalú tehetség volt. Nélküle szegényebb a világ! Fájdalmasan fiatalon ment el. Isten nyugosztaljon, Péter!

Kollégája Pindroch Csaba szerint Kálloy Molnár Péter „Kedves volt és bátor, szerény,de tökös!  és  hát őstehetség. A reá bízott talentumok- nála - nem mentek kárba. Írt, játszott, rendezett, zenét szerzett, énekelt, szöveget írt és hangszeren is elvarázsolt. A legsokoldalúbb, legragyogóbb polihisztor Színész volt, egy unicum.”

A népszerű Beugróban vele együtt játszó Pokorny Lia csak annyit írt: Isten veled Péter!, míg Németh Kristóf azt, hogy „Nincsenek szavaim… Isten nyugosztaljon, Péter! Őszinte részvétem… ”

Az újságíró Veiszer Alinda felidézte: „Nem olyan régen beszélgettünk, volt benne sérülés persze, de valahogy az ő szemében mindig ott látszott az élet kinevetése is. Az improvizáció koronázatlan királya ment ma el, felfoghatatatlanul korán. Érthetetlen.”

Fotó: Vasvári Tamás/MTI
 

 

Szarvasbika
2025. december 01. 20:33
Ez igazán lesújtott. A Beugrót nagyon-nagyon szerettem. Borzasztóan sajnálom.
Válasz erre
0
0
Egyasokközül
2025. december 01. 20:29
Külföldön éltem mikor csinálták a Beugrót.Sokszor az adott erőt a következő napokra.Isten veled!
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. december 01. 20:04
Részvétem!
Válasz erre
0
0
luxusbatar
2025. december 01. 19:46
Kibaxott rák. Az emberiség meg háborúzik, meg úgy általában egy halom pénzt költ totálisan felesleges dolgokra! Ezt oldják meg!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!