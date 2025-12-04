Ft
12. 04.
csütörtök
Matias Borászat Kiss Gábor halálhír

Meghalt Kiss Gábor, mindössze 45 éves volt

2025. december 04. 15:54

A Matias Borászat jelentette be a hírt.

2025. december 04. 15:54
null

A Matias Borászat megrendülten jelentette be, hogy december 4-én tragikus veszteség érte a pincészetet: elhunyt Kiss Gábor, a borászat országos hírű szakmai vezetője. Gábor a 2007-es alapítástól kezdve meghatározó szereplője volt a Matias történetének, és szakértelmével, elhivatottságával óriási részt vállalt abban, hogy a borászat nagy mérete ellenére megőrizhette a kis családi pincészetekre jellemző mívességet és gondosságot.

A borászat kiemelte, hogy Kiss Gábor nemcsak kollégaként, hanem mentorként és barátként is pótolhatatlan volt. Több mint másfél évtizeden át formálta a Matias borainak karakterét és a prémium pécsi borászatról alkotott szemléletet. Elvesztése mély űrt hagy maga után, a borászat fájdalommal és megrendüléssel búcsúzik tőle.

Nyitókép: Pixabay

 

