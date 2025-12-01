Horror a belvárosi buliban: hiába próbálták újraéleszteni, belehalt a verésbe a szórakozóhelyen megtámadott férfi (FRISSÍTÉS: megrázó részletek derültek ki)
A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást.
Nagyon fogsz hiányozni a mindennapjainkból.
„Jaj, Laci! Múlt héten még telefonon beszéltük meg a következő kávézásunkat. Tele voltál ötlettel, javaslattal, mindig hoztad a derűt és az energiát. Nehéz elhinni, egyelőre fel sem fogom, hogy többé nem leszel velünk. Nagyon fogsz hiányozni a mindennapjainkból, a DK-s közösségből!”
