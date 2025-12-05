Ezreket haragított magára Merz: utcára vonultak németek, nem kérnek a sorkatonaságból
A német védelmi miniszter kifejezetten pozitívan értékelte a diákok tüntetését, mondván ez is azt jelzi, a tanulók érdeklődnek a sorkatonaság után.
A Kreml egyik fő tárgyalója szerint Friedrich Merz jobban tenné, ha csendben maradna, mivel Berlin mára elveszítette jelentőségét a nemzetközi politikában.
Éles hangvételű, gúnyos üzenetben reagált Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin amerikai kapcsolatokért felelős különmegbízottja azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a német kancellár bizalmatlanul szemléli a körvonalazódó amerikai–orosz megállapodást.
A feszültséget egy Der Spiegel által megszerzett leirat okozta, amely egy zárt körű egyeztetés részleteit rögzíti európai vezetők, a NATO főtitkára és Volodimir Zelenszkij között.
A kiszivárgott dokumentum szerint Merz arra figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy az Egyesült Államok „játékot űz – belőletek és belőlünk is”, vagyis szerinte Washington a színfalak mögött különalkut készíthet elő Moszkvával.
Dmitrijev, aki a hírek alapján aktívan részt vesz a Trump-stábbal folytatott béketárgyalások előkészítésében, az X-en válaszolt a német kifogásokra.
„Merz kancellár »játékokkal« vádolja az amerikaiakat…
Kedves Merz, maga nincs is a játékban. Önök saját magukat diszkvalifikálták a háborús uszítással, a béketörekvések szabotálásával, az irreális javaslatokkal, a nyugati civilizáció öngyilkosságával, a migrációval és a makacs hülyeséggel”
