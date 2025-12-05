Ft
Zelenszkij Friedrich Merz Vlagyimir Putyin Kirill Dmitrijev

„Berlin elveszítette jelentőségét” – Putyin embere nyílt levélben tette helyre a német kancellárt

2025. december 05. 20:15

A Kreml egyik fő tárgyalója szerint Friedrich Merz jobban tenné, ha csendben maradna, mivel Berlin mára elveszítette jelentőségét a nemzetközi politikában.

2025. december 05. 20:15
null

Éles hangvételű, gúnyos üzenetben reagált Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin amerikai kapcsolatokért felelős különmegbízottja azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a német kancellár bizalmatlanul szemléli a körvonalazódó amerikai–orosz megállapodást.

A Kreml egyik fő tárgyalója szerint Friedrich Merz jobban tenné, ha csendben maradna, mivel Berlin mára elveszítette jelentőségét a nemzetközi politikában.

A feszültséget egy Der Spiegel által megszerzett leirat okozta, amely egy zárt körű egyeztetés részleteit rögzíti európai vezetők, a NATO főtitkára és Volodimir Zelenszkij között.

A kiszivárgott dokumentum szerint Merz arra figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy az Egyesült Államok „játékot űz – belőletek és belőlünk is”, vagyis szerinte Washington a színfalak mögött különalkut készíthet elő Moszkvával.

Dmitrijev, aki a hírek alapján aktívan részt vesz a Trump-stábbal folytatott béketárgyalások előkészítésében, az X-en válaszolt a német kifogásokra.

„Merz kancellár »játékokkal« vádolja az amerikaiakat…

Kedves Merz, maga nincs is a játékban. Önök saját magukat diszkvalifikálták a háborús uszítással, a béketörekvések szabotálásával, az irreális javaslatokkal, a nyugati civilizáció öngyilkosságával, a migrációval és a makacs hülyeséggel”

Nyitókép: ohn MACDOUGALL / AFP

Nyitókép: ohn MACDOUGALL / AFP

 

Robert-N
2025. december 05. 21:06
szantofer 2025. december 05. 20:40 Ne értem mire verik magukat az oroszok. ---- Nem csoda, hogy nem érted. Balfasz vagy
figyelő4322
2025. december 05. 20:55
"Kedves Merz, maga nincs is a játékban. Önök saját magukat diszkvalifikálták a háborús uszítással..." - mondta Dmitriev/ Дмитриев. EHHEZ nem kell különösebb kommentár, hiszen ebben a félmondatban benne van a lényeg! Merz, Merkel, stb. lényegében elásták Németországot. NEGYEDIK BIRODALOMRÓL álmodoznak, de amit elértek, az katasztrófa. Most már oda jutott, annyit tud tenni ez az idióta Merzi is, hogy megpróbálja megfúrni a potenciális békeszerződést! Abzug Merz! Vorwärts (hajrá) AfD!
szantofer
2025. december 05. 20:40
Ne értem mire verik magukat az oroszok. Ja, az atom tölteteikre? Nem kellene, mert mindegy mennyi van nekik, Moszkvára egy is elég válaszcsapásnak. Amúgy meg közel négy éve kínlódnak egy a támadás kezdetén 40 milliós országgal, akkor mit akarnak egy 540 milliós lélekszámú közösséggel? És még mielőtt a NERtársak agyfaszt kapnak ettől, elmondanám nekik hogy azért mert a fidesz divatot csinált abból hogy hülyének kell nézni az EU-t, - a mandi meg hűségesen végrehajtja ezt - az közel sem jelenti azt hogy ez így is van. Az a hülye Brüsszel egyébként nem más mint 26 állam és kormányfő Orbánnal szemben, meg egy 2/3-os többség a patriótákkal szemben. És ez még sokáig nem is fog változni.
Lilyana2
2025. december 05. 20:33
Bravó! És azzal is, hogy nem tárgyaltak az oroszokkal, csak ész nélkül döntik a pénzt a háborúba, a maffiába, romlott férgek!!! Nem érdekli őket százezrek halála, csak nyerészkedhessenek a háborún!
