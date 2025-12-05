„Berlin elveszítette jelentőségét” – Putyin embere nyílt levélben tette helyre a német kancellárt

A feszültséget egy Der Spiegel által megszerzett leirat okozta, amely egy zárt körű egyeztetés részleteit rögzíti európai vezetők, a NATO főtitkára és Volodimir Zelenszkij között.

A kiszivárgott dokumentum szerint Merz arra figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy az Egyesült Államok „játékot űz – belőletek és belőlünk is”, vagyis szerinte Washington a színfalak mögött különalkut készíthet elő Moszkvával.