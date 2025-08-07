Szijjártó azonnal reagált a Trump–Putyin-találkozóra

Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan
A Kreml megerősítette hírt.
A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány az elmúlt három és fél évben, minden külső és belső támadás ellenére is azért dolgozott, hogy nyitva tartsa a kommunikációs csatornákat a nagyhatalmak között.
Szijjártó Péter szerint megkönnyebbülést hozott a nemzetközi közvéleménynek a Vlagyimir Putyin és David Witkoff közötti moszkvai találkozó, amelyről szerdán részletesen beszámoltunk. A külgazdasági és külügyminiszter szerint különösen Közép-Európa számára jelenthet pozitív fordulatot az amerikai-orosz legfelső szintű párbeszéd lehetősége.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml megerősítette hírt.
Mint Facebook-oldalán fogalmazott:
ha van kommunikáció Moszkva és Washington között, a világ biztonságosabb hellyé válik.
A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány az elmúlt három és fél évben, minden külső és belső támadás ellenére is azért dolgozott, hogy nyitva tartsa a kommunikációs csatornákat a nagyhatalmak között. Úgy véli, hogy az ukrajnai háborúnak a csatatér helyett a tárgyalóasztalnál lehet vége – méghozzá akkor,
ha az Egyesült Államok és Oroszország vezetői képesek megállapodni egymással.
Szijjártó elmondása szerint a szerdai találkozó több résztvevőjével is beszélt telefonon, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív fejleményeket. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyes találkozója is mihamarabb megvalósulhat – és ez elvezethet a béke visszatéréséhez Közép-Európában.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy előrelépésről tájékoztatott az amerikai elnök.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
***