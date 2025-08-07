Ft
08. 07.
csütörtök
Washington Moszkva béke Szijjártó Péter

Szijjártó azonnal reagált a Trump–Putyin-találkozóra

2025. augusztus 07. 11:49

A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány az elmúlt három és fél évben, minden külső és belső támadás ellenére is azért dolgozott, hogy nyitva tartsa a kommunikációs csatornákat a nagyhatalmak között.

2025. augusztus 07. 11:49
null

Szijjártó Péter szerint megkönnyebbülést hozott a nemzetközi közvéleménynek a Vlagyimir Putyin és David Witkoff közötti moszkvai találkozó, amelyről szerdán részletesen beszámoltunk. A külgazdasági és külügyminiszter szerint különösen Közép-Európa számára jelenthet pozitív fordulatot az amerikai-orosz legfelső szintű párbeszéd lehetősége. 

Mint Facebook-oldalán fogalmazott: 

ha van kommunikáció Moszkva és Washington között, a világ biztonságosabb hellyé válik.

A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány az elmúlt három és fél évben, minden külső és belső támadás ellenére is azért dolgozott, hogy nyitva tartsa a kommunikációs csatornákat a nagyhatalmak között. Úgy véli, hogy az ukrajnai háborúnak a csatatér helyett a tárgyalóasztalnál lehet vége – méghozzá akkor, 

ha az Egyesült Államok és Oroszország vezetői képesek megállapodni egymással.

Szijjártó elmondása szerint a szerdai találkozó több résztvevőjével is beszélt telefonon, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív fejleményeket. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyes találkozója is mihamarabb megvalósulhat – és ez elvezethet a béke visszatéréséhez Közép-Európában. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

