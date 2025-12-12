Nagyon fontos szereplőt zártak ki a béketárgyalásokról

Az oroszok megmondták mi a feltétele a békének
A politikai és katonai helyzet egyszerre teszi nehézzé a megállapodást.
Hatalmi játszma kezdett formát ölteni Washingtonban egy olyan időszakban, amikor a világ az ukrajnai háború lezárásában reménykedik. A béketárgyalások folyamatából hirtelen kizártak egy fontos amerikai szereplőt, akinek befolyása az utóbbi hónapokban gyorsan nőtt.
Az Egyesült Államok hadseregének vezetőjét, Dan Driscollt váratlanul kiszorították a béketárgyalások amerikai részvételéből – írta a The Telegraph. A brit lap szerint a Pentagonon belül egyre erősödő feszültség és bizalmatlanság vezetett odáig, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter „visszarángatta” a háttérbe az utóbbi hónapok egyik legfontosabb tárgyalójának tartott tisztet. Driscollt korábban sokan a Trump-adminisztráció egyik jövőbeli kulcsfigurájaként látták, akinek tekintélye gyorsan nőtt mind Washingtonban, mind európai diplomáciai körökben.
A The Telegraphnak nyilatkozó forrás így fogalmazott:
Úgy látták, hogy egy kicsit túlságosan megpróbálta érvényesíteni magát, és rácsaptak a kezére.
A döntés hátterében az állhat, hogy Hegseth vezetése alatt úgy ítélték meg: Driscoll túllépett a számára kijelölt feladatkörön, és a békefolyamatban a vártnál nagyobb önálló szerepet kezdett betölteni.
Driscoll mindeddig igyekezett távol maradni a Pentagon körüli belharcoktól, melyek Hegseth irányítása alatt elmélyültek. Ennek ellenére gyorsan emelkedő tekintélye látványos volt: szoros barátság fűzi az Egyesült Államok alelnökéhez, J. D. Vance-hez, és Donald Trump elnök is nagyra értékelte a tárgyalási stílusát, amely keménységet és kompromisszumkerülést tükrözött. Driscoll mindezért vált a békefolyamat egyik legfoglalkoztatottabb szereplőjévé.
Az amerikai diplomáciai testület Novemberben bízta meg Driscollt azzal, hogy bemutassa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt a 28 pontos tervet, amelyet Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárása érdekében dolgoztatott ki. A látogatás jelentős lépés volt:
Driscoll ezzel a Trump-adminisztráció legmagasabb rangú tagja lett, aki Ukrajnába látogatott, és ez jól jelezte gyors növekedését a washingtoni hatalmi mezőben.
A találkozó azonban kudarcba fulladt. A megbeszélés hevessé vált, miután Zelenszkij elutasította az amerikai terv azon pontját, amely ukrán területek átadását feltételezte volna Oroszországnak. A lap szerint Driscoll egyértelműen jelezte:
Mi nem részleteket tárgyalunk.
A találkozó után Driscoll szerepe látványosan csökkent. A The Telegraph szerint két hete meg kellett volna jelennie újabb megbeszéléseken Kijevben, de váratlanul nem érkezett meg. A december 1-jére tervezett párizsi egyeztetésre sem utazott el, noha az ukrán küldöttség is arra számított, hogy jelen lesz. Egy ukrán tisztviselő így kommentálta a helyzetet:
Küldöttségünk meglepődött.
Hozzátette, hogy feltételezésük szerint Driscoll „nem kapott engedélyt”, hogy részt vegyen a találkozón. A The Telegraph európai és ukrán forrásai egybehangzóan úgy látják: Driscoll eltűnése a folyamatból egy szélesebb hatalmi harc része. Washingtonban ugyanis három külön csoport küzd azért, hogy átvegye az irányítást az ukrajnai békefolyamat amerikai részvétele felett.
A lap forrása szerint a tárgyalások hangulata attól függ, „éppen melyik csoport ül a volánnál”.
Ezt is ajánljuk a témában
A politikai és katonai helyzet egyszerre teszi nehézzé a megállapodást.
A Fehér Ház határozottan tagadta, hogy Driscollt kizárták volna. Anna Kelly helyettes sajtótitkár úgy fogalmazott:
Bármely névtelen forrás, aki azt állítja, hogy belső információkkal rendelkezik Hegseth miniszter szerepéről, fogalma sincs, miről beszél.
Azt is hozzátette:
Miközben a média mesterséges botrányokat akar gyártani, a Trump-adminisztráció teljes összhangban dolgozik azon, hogy megállítsa a gyilkolást ebben a brutális háborúban, amely Joe Biden alkalmatlansága miatt robbant ki.
A The Telegraph szerint ugyanakkor az európai és ukrán diplomaták továbbra is úgy látják, hogy Driscoll félreállítása nem egyszerű szervezési kérdés, hanem annak jele, hogy Washingtonon belül nincs egységes irányítás a békefolyamatot illetően. A hatalmi verseny tétje pedig nem kisebb, mint hogy milyen feltételekkel, milyen tempóban és milyen politikai hangsúlyok mellett folytatódnak az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP