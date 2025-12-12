Ft
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pete Hegseth ukrajnai béke Washington orosz-ukrán háború Trump

Nagyon fontos szereplőt zártak ki a béketárgyalásokról

2025. december 12. 19:49

Hatalmi játszma kezdett formát ölteni Washingtonban egy olyan időszakban, amikor a világ az ukrajnai háború lezárásában reménykedik. A béketárgyalások folyamatából hirtelen kizártak egy fontos amerikai szereplőt, akinek befolyása az utóbbi hónapokban gyorsan nőtt.

2025. december 12. 19:49
null

Az Egyesült Államok hadseregének vezetőjét, Dan Driscollt váratlanul kiszorították a béketárgyalások amerikai részvételéből – írta a The Telegraph. A brit lap szerint a Pentagonon belül egyre erősödő feszültség és bizalmatlanság vezetett odáig, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter „visszarángatta” a háttérbe az utóbbi hónapok egyik legfontosabb tárgyalójának tartott tisztet. Driscollt korábban sokan a Trump-adminisztráció egyik jövőbeli kulcsfigurájaként látták, akinek tekintélye gyorsan nőtt mind Washingtonban, mind európai diplomáciai körökben.

A béketárgyalások egyik fontos amerikai alakja, Dan Driscoll kimaradása bizonytalanságot teremt a washingtoni békefolyamat körül.
A béketárgyalások egyik fontos amerikai alakja, Dan Driscoll kimaradása bizonytalanságot teremt a washingtoni békefolyamat körül.
Forrás: Fabrice COFFRINI / AFP

A The Telegraphnak nyilatkozó forrás így fogalmazott: 

Úgy látták, hogy egy kicsit túlságosan megpróbálta érvényesíteni magát, és rácsaptak a kezére.

A döntés hátterében az állhat, hogy Hegseth vezetése alatt úgy ítélték meg: Driscoll túllépett a számára kijelölt feladatkörön, és a békefolyamatban a vártnál nagyobb önálló szerepet kezdett betölteni.

Driscoll mindeddig igyekezett távol maradni a Pentagon körüli belharcoktól, melyek Hegseth irányítása alatt elmélyültek. Ennek ellenére gyorsan emelkedő tekintélye látványos volt: szoros barátság fűzi az Egyesült Államok alelnökéhez, J. D. Vance-hez, és Donald Trump elnök is nagyra értékelte a tárgyalási stílusát, amely keménységet és kompromisszumkerülést tükrözött. Driscoll mindezért vált a békefolyamat egyik legfoglalkoztatottabb szereplőjévé.

Hatalmi játszma a béketárgyalások irányításáért

Az amerikai diplomáciai testület Novemberben bízta meg Driscollt azzal, hogy bemutassa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt a 28 pontos tervet, amelyet Donald Trump az orosz–ukrán háború lezárása érdekében dolgoztatott ki. A látogatás jelentős lépés volt: 

Driscoll ezzel a Trump-adminisztráció legmagasabb rangú tagja lett, aki Ukrajnába látogatott, és ez jól jelezte gyors növekedését a washingtoni hatalmi mezőben.

A találkozó azonban kudarcba fulladt. A megbeszélés hevessé vált, miután Zelenszkij elutasította az amerikai terv azon pontját, amely ukrán területek átadását feltételezte volna Oroszországnak. A lap szerint Driscoll egyértelműen jelezte: 

Mi nem részleteket tárgyalunk.

A találkozó után Driscoll szerepe látványosan csökkent. A The Telegraph szerint két hete meg kellett volna jelennie újabb megbeszéléseken Kijevben, de váratlanul nem érkezett meg. A december 1-jére tervezett párizsi egyeztetésre sem utazott el, noha az ukrán küldöttség is arra számított, hogy jelen lesz. Egy ukrán tisztviselő így kommentálta a helyzetet: 

Küldöttségünk meglepődött.

Hozzátette, hogy feltételezésük szerint Driscoll „nem kapott engedélyt”, hogy részt vegyen a találkozón. A The Telegraph európai és ukrán forrásai egybehangzóan úgy látják: Driscoll eltűnése a folyamatból egy szélesebb hatalmi harc része. Washingtonban ugyanis három külön csoport küzd azért, hogy átvegye az irányítást az ukrajnai békefolyamat amerikai részvétele felett. 

  • Az egyik, J. D. Vance által vezetett kör, amelyhez Driscoll is kötődik; 
  • egy második, Marco Rubio által dominált főáramú washingtoni kör; 
  • valamint egy üzleti befolyással bíró érdekkör, amelyet Steve Witkoff és Jared Kushner irányít. 

A lap forrása szerint a tárgyalások hangulata attól függ, „éppen melyik csoport ül a volánnál”.

Erős tagadások a Fehér Háztól, de kevés válasz

A Fehér Ház határozottan tagadta, hogy Driscollt kizárták volna. Anna Kelly helyettes sajtótitkár úgy fogalmazott:

Bármely névtelen forrás, aki azt állítja, hogy belső információkkal rendelkezik Hegseth miniszter szerepéről, fogalma sincs, miről beszél.

Azt is hozzátette:

Miközben a média mesterséges botrányokat akar gyártani, a Trump-adminisztráció teljes összhangban dolgozik azon, hogy megállítsa a gyilkolást ebben a brutális háborúban, amely Joe Biden alkalmatlansága miatt robbant ki.

A The Telegraph szerint ugyanakkor az európai és ukrán diplomaták továbbra is úgy látják, hogy Driscoll félreállítása nem egyszerű szervezési kérdés, hanem annak jele, hogy Washingtonon belül nincs egységes irányítás a békefolyamatot illetően. A hatalmi verseny tétje pedig nem kisebb, mint hogy milyen feltételekkel, milyen tempóban és milyen politikai hangsúlyok mellett folytatódnak az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Gubbio
2025. december 12. 20:04
Fiatal gyerkőc még - sokat pattogott a nagyok körül. Magyar is azt hiszi magáról, hogy fiatal, pedig már demenciában szenved.
3
0
Tuners
2025. december 12. 20:01 Szerkesztve
Brit sajtó szarkeverési kísérletei betűt nem érdemelnek, nemhogy szót. “Bármely névtelen forrás, aki azt állítja, hogy belső információkkal rendelkezik Hegseth miniszter szerepéről, fogalma sincs, miről beszél.” “A The Telegraph szerint ugyanakkor az európai és ukrán diplomaták továbbra is úgy látják, hogy Driscoll félreállítása nem egyszerű szervezési kérdés” Na szóval akkor: ki is keveri a szart?
4
0
