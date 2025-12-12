Nagyon fontos szereplőt zártak ki a béketárgyalásokról

A találkozó azonban kudarcba fulladt. A megbeszélés hevessé vált, miután Zelenszkij elutasította az amerikai terv azon pontját, amely ukrán területek átadását feltételezte volna Oroszországnak. A lap szerint Driscoll egyértelműen jelezte:

Mi nem részleteket tárgyalunk.

A találkozó után Driscoll szerepe látványosan csökkent. A The Telegraph szerint két hete meg kellett volna jelennie újabb megbeszéléseken Kijevben, de váratlanul nem érkezett meg. A december 1-jére tervezett párizsi egyeztetésre sem utazott el, noha az ukrán küldöttség is arra számított, hogy jelen lesz. Egy ukrán tisztviselő így kommentálta a helyzetet:

Küldöttségünk meglepődött.

Hozzátette, hogy feltételezésük szerint Driscoll „nem kapott engedélyt”, hogy részt vegyen a találkozón. A The Telegraph európai és ukrán forrásai egybehangzóan úgy látják: Driscoll eltűnése a folyamatból egy szélesebb hatalmi harc része. Washingtonban ugyanis három külön csoport küzd azért, hogy átvegye az irányítást az ukrajnai békefolyamat amerikai részvétele felett.