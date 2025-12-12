Az oroszok megmondták mi a feltétele a békének

Az orosz vezetés továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donbászból, miközben a Kreml a régió teljes területét Oroszországhoz tartozónak tekinti. Az Euronews beszámolója szerint a Kreml tanácsadója, Jurij Usakov kijelentette: „az egész Donbász Oroszországhoz tartozik”, és Moszkva azt akarja, hogy Ukrajna hagyja el a térséget, beleértve azokat a donyecki és luhanszki területeket is, amelyeket több mint egy évtized alatt sem tudott elfoglalni. Az orosz–ukrán háború menetében ugyanakkor patthelyzet alakult ki: az amerikai ISW szerint Donyeckben az ukrán erők még mintegy 6600 négyzetkilométert tartanak, és a jelenlegi ütem mellett az orosz csapatok csak 2027 augusztusára foglalhatnák el a teljes régiót.

A Donbász kérdése továbbra is központi elem a béketárgyalásokon. A felek álláspontjai egyelőre nem közelednek.

Forrás: ARIS MESSINIS / AFP

Donbász a békefolyamat kulcsa lehet

A régió jelentősége történelmi, nyelvi, politikai és stratégiai tényezők összjátékából adódik. A Deutsche Welle felidézi, hogy a Donbász a 19. század közepétől vált az orosz iparosítás egyik kulcsvidékévé a gazdag szénkészletek miatt. A térség gyors fejlődése idején nagy számban érkeztek orosz munkások, és az orosz nyelv vált meghatározóvá az oktatásban és a közigazgatásban is.