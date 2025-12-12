Az oroszok megmondták mi a feltétele a békének

Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.
A tárgyalások újra megtorpantak, miközben Moszkva és Washington egymástól eltérő javaslatokat fogalmaz meg Ukrajna számára. A Donbász kivonása és különleges státusza körül kialakult viták mára a béke egyik legkényesebb pontjává váltak. A frontvonalak alig mozdulnak, de a kompromisszumok kockázatai egyre nőnek.
Az orosz vezetés továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donbászból, miközben a Kreml a régió teljes területét Oroszországhoz tartozónak tekinti. Az Euronews beszámolója szerint a Kreml tanácsadója, Jurij Usakov kijelentette: „az egész Donbász Oroszországhoz tartozik”, és Moszkva azt akarja, hogy Ukrajna hagyja el a térséget, beleértve azokat a donyecki és luhanszki területeket is, amelyeket több mint egy évtized alatt sem tudott elfoglalni. Az orosz–ukrán háború menetében ugyanakkor patthelyzet alakult ki: az amerikai ISW szerint Donyeckben az ukrán erők még mintegy 6600 négyzetkilométert tartanak, és a jelenlegi ütem mellett az orosz csapatok csak 2027 augusztusára foglalhatnák el a teljes régiót.
A régió jelentősége történelmi, nyelvi, politikai és stratégiai tényezők összjátékából adódik. A Deutsche Welle felidézi, hogy a Donbász a 19. század közepétől vált az orosz iparosítás egyik kulcsvidékévé a gazdag szénkészletek miatt. A térség gyors fejlődése idején nagy számban érkeztek orosz munkások, és az orosz nyelv vált meghatározóvá az oktatásban és a közigazgatásban is.
A DW szerint ez a folyamat magyarázza, hogy a Donbászban jelentős volt az orosz anyanyelvű, illetve orosz kötődésű lakosság aránya, még akkor is, ha a lakosság többsége továbbra is beszélt ukránul, és erős kapcsolata volt Ukrajnához.
A lap által idézett szakértő, Andreas Heinemann-Grüder rámutatott: amikor Oroszország 2022-ben elismerte a donyecki és luhanszki népköztársaságokat, ezzel az orosz kormány az egész Donbászt értette. Moszkvának nemcsak területi céljai vannak, hanem politikai és szimbolikus törekvései is: a teljes régió elfoglalása tenné teljessé azt az annexiós folyamatot, amelyet korábban előkészített.
Ez otthon is győzelemként jelenhetne meg, és lehetőséget adna arra, hogy Moszkva a háború lezárását hirdesse.
Stratégiai szempontból a DW felidézi, hogy a Donbász ellenőrzése összekötné az orosz szárazföldet a 2014-ben elfoglalt Krímmel és a már megszerzett déli területekkel, beleértve Mariupolt. Ez azt jelentené, hogy Oroszország közvetlen szárazföldi hozzáférést biztosítana Krím felé, amelynek kikötője az egyetlen, egész évben jégmentes nagy kapacitású déli orosz tengeri kijárat.
Gazdasági szempontból a térség szerepe megváltozott, de nem vált jelentéktelenné.
2014 előtt a Donbász Ukrajna gazdasági motorja volt, az ország GDP-jének 15,7 százalékát adta, és a legfontosabb ipari létesítmények – a kohászattól a vegyiparig – jelentős részben itt működtek. A háború következtében ugyan sok üzem leállt vagy megrongálódott, de a térség továbbra is olyan ipari infrastruktúrát és településhálózatot jelent, amely mindkét fél számára stratégiai értéket képvisel.
A frontvonalak megmerevedése miatt a Donbász katonai jelentősége is felértékelődött.
Ukrajna több mint egy évtizede építi a Donbász 50 kilométeres „erődvonalát”, amely a védelem gerincét képezi. Az orosz hadsereg az elmúlt években hatalmas erőforrásokat mozgósított, hogy áttörje ezeket a vonalakat, de az ukrán ellenállás és a terep sajátosságai miatt ez csak lassan haladt előre. A DW rámutat: a Donbász birtoklása szimbolikus jelentőségű, mert az elmúlt nyolc év harcai miatt a háború kimenetele szinte az egész ország sorsát meghatározhatja.
A rendezés képét tovább árnyalja, hogy Moszkva akkor sem távozna teljesen a térségből, ha sikerülne békét kötni. Az ABC News idézte Usakovot, aki szerint ugyan akár az is lehetséges, hogy nem lesznek csapatok a Donbászban, sem orosz, sem ukrán, de a térségben mégis megmaradna az orosz állami jelenlét:
Ott lesz a Nemzeti Gárda, a rendőrségünk, minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez.
Miközben a diplomácia lassan halad, a frontvonalakon továbbra is súlyos harcok zajlanak. Az ABC szerint az ukrán erők több települést visszafoglaltak Kupjanszk térségében, miközben az orosz hadsereg újra és újra támadja a még ukrán kézen lévő donyecki területeket.
A több mint ezer kilométeres frontszakasz nagy része továbbra is mozgásban van, és mindkét oldal jelentős veszteségeket szenved.
A források alapján a béketárgyalások egyik legnagyobb akadálya továbbra is a Donbász marad, ahol Moszkva területi követelései, Washington kompromisszumkísérletei és Kijev biztonsági aggályai egyszerre akadályozzák a rendezést. Az Egyesült Államok nagy nyomást helyez Kijevre, hogy engedményeket tegyen, miközben Donald Trump elnök úgy fogalmazott:
Ők (az oroszok) engedményeket tesznek. A nagy engedményük az, hogy abbahagyják a harcot, és nem foglalnak el több területet.
A The Guardian arról számolt be, hogy Washington azt javasolja, Ukrajna vonuljon ki a Donbászból, és az így kialakuló térség szabad gazdasági övezetként vagy demilitarizált zónaként működjön, amelyről azonban maga Zelenszkij mondta:
Ki fogja irányítani ezt a területet… nem tudják.
Az elnök kijelentette: csak az ukrán nép határozhat ilyen kérdésekben, és ha Ukrajna bármilyen kompromisszumos javaslatot elfogadna, azt választással vagy népszavazással kellene megerősíteni. Mint mondta, ez az egyetlen módja annak, hogy a döntés legitim legyen, és ne szülessen olyan megállapodás, amelyet az ukrán társadalom nem fogad el. A lap szerint Trump egyre türelmetlenebb a folyamat elhúzódása miatt, és szóvivője úgy fogalmazott:
Az elnök rendkívül frusztrált a háború mindkét oldala miatt.
Az amerikai tárgyalók hónapok óta próbálják összehangolni a felek igényeit, de a legnagyobb ütközőpont továbbra is az, hogy ki tarthatja meg az orosz katonai ellenőrzés alatt álló területeket. Mindez jól mutatja, hogy az amerikai oldal is komoly dilemmákkal szembesül, miközben a Donbász kérdése a békefolyamat egyik központi, megoldatlan elemévé vált.
