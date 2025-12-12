Földvári-Oláh Csaba Szeánsz című regénye visszarepít a századvég sötét misztikumába és titkaiba

A hipnózis misztikuma éppen úgy habzik a pletykákban és a híradásokban, ahogy ma bármi, ami rejtélyes és nehezen ellenőrizhető: az emberek itt sem elsősorban az igazságra, hanem a történetre, a „miről lehet beszélni” élményére vágynak.

Ebben a közegben különösen erős ellenpont Ferenczy Károly, a Pesti Hírlap bűnügyi riportere. Ő az, aki szembemegy a szenzációhajhászással: amikor a szerkesztőség címlapsztorit kínálna neki, ő inkább azon dolgozik megszállottan, hogy a tuzséri hipnózis-ügy végére járjon. Akkor sem tudja elengedni a történetet, amikor formálisan más feladatra osztják be –

az asztalfiókba tett ügy nem hagyja nyugodni, mert számára a bűneset nem csak jó cím, hanem morális kérdés.

A regény nagy erénye, hogy a hipnózis köré épülő misztikum nem válik olcsó ijesztgetéssé. Sokkal inkább azt látjuk, hogyan gerjeszti ezt a misztikumot maga a sajtó: ahogy a lapok egyre újabb „szenzációs” részleteket vadásznak, miközben az újságírók egy része – Ferenczy alakjában – mégis a tényeket, az emberi motivációkat, a valódi felelősséget keresi.