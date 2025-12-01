Bán Mór mentorálásával született meg a Viking vér – itt a Libri Talent első könyve (X)

Bán Mór: Ez nagyban függ a korszaktól: minél régebbi a történelmi időszak, annál nagyobb a mozgástér, mert kevesebb a biztosan ismert adat. Vannak szerzők, akik szinte csak háttérként használják a múltat, mások szigorúan követik a forrásokat. Alapvetően jó vezérelv, ha a nagy tényeket nem változtatjuk meg, de a részletekben ott a fantázia terepe. A Vazul fiai időszaka különösen izgalmas, mert nem tartozik a széles körben ismert korszakok közé, ezért az olvasó kedvet kaphat felfedezni a történelmet.

Hogyan működött a közös munka a program alatt?

Bán Mór: A legfontosabb az volt, hogy Dani saját stílusa maradjon érvényben, mivel kész kézirattal érkezett, így inkább finomhangolás zajlott. A prológust formáltuk együtt a legtöbbet, hogy már az első oldal bevonja az olvasót. Hiszem, hogy mentorként nem az a dolgom, hogy a saját írásmódomat erőltessem, hanem hogy segítsek tisztábban, erősebben megszólaltatni azt, amit a szerző maga akar.

Reggő Dániel: A Talent-program megadta a szükséges ritmust és fókuszt, a kereteknek köszönhetően következetesen tudtam haladni a fejezetekkel. Ahogy mentorom is említette, a szakmai támogatás leginkább abban segített, hogy az első fejezetek igazán erősek legyenek, mert itt dől el, belép-e az olvasó a regényem világába.

Egy elsőkönyves szerző nehézségeiről vannak elképzeléseink, de vajon miben rejlik egy elsőkönyves szerző előnye? Hogyan segít a Libri Talent?