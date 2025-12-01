Ft
stílus Libri Talent Viking vér mentorálás Hunyadi könyv program Bán Mór kézirat regény

Bán Mór mentorálásával született meg a Viking vér – itt a Libri Talent első könyve (X)

2025. december 01. 13:40

Interjú!

2025. december 01. 13:40
null

A Libri Talent elsőkönyves szerzőket támogató programja egy éven át segíti a pályakezdő írókat kéziratuk fejlesztésében a megjelenésig vezető úton. Közéjük tartozik Reggő Dániel, akinek bemutatkozó regénye a 11. század sodró erejű világába vezet, ahol két testvér, hitvilág és országkép feszül egymásnak. A könyv megszületését mentorként a Hunyadi könyvek írójaként ismert Bán Mór kísérte figyelemmel. Velük beszélgettünk a közös munkáról a Viking vér – Vazul fiai megjelenése kapcsán.

Dániel, mi ragadta meg először ebben a korszakban, a keresztény és az ősmagyar hitvilág ütközésében és mikor érezte, hogy ebből regény lesz?

Reggő Dániel: Két könyvsorozat volt nagyon meghatározó számomra az ifjúságom során, a Harry Potter és a Hunyadi. Utóbbit éveken át követtem, Bán Mór stílusa annyira meghatározó lett számomra, hogy amikor láttam tőle egy Árpád-kori tervet, titkon reméltem, egyszer majd megírja. Végül úgy éreztem, ha ezt a korszakot irodalomban látni szeretném, nekem kell megírnom! A saját könyvemben észrevehető, mennyire erős példakép volt számomra az ő sorozata és munkássága.

A regényben Levente és Endre ősmagyar neveltetést követő száműzetés után tér vissza egy keresztény országba, és mindkét oldalnak megvan a maga érzelmi igazsága. Engem mindig érdekelt, min mehetett keresztül Endre: visszatért egy valláshoz, amely elvette tőle a családját, s végül mégis ő szilárdította meg az egyházi rendet. Írás közben talán Levente állt hozzám közelebb, ő a hagyományaihoz ragaszkodó, mégis felelősségből cselekvő főhős, akinek a belső világa adta a történet érzelmi magját.

Hogyan lehet úgy történelmi regényt írni, hogy egyszerre legyen hiteles és mai szemmel is sodró?

Bán Mór: Ez nagyban függ a korszaktól: minél régebbi a történelmi időszak, annál nagyobb a mozgástér, mert kevesebb a biztosan ismert adat. Vannak szerzők, akik szinte csak háttérként használják a múltat, mások szigorúan követik a forrásokat. Alapvetően jó vezérelv, ha a nagy tényeket nem változtatjuk meg, de a részletekben ott a fantázia terepe. A Vazul fiai időszaka különösen izgalmas, mert nem tartozik a széles körben ismert korszakok közé, ezért az olvasó kedvet kaphat felfedezni a történelmet.

Hogyan működött a közös munka a program alatt?

Bán Mór: A legfontosabb az volt, hogy Dani saját stílusa maradjon érvényben, mivel kész kézirattal érkezett, így inkább finomhangolás zajlott. A prológust formáltuk együtt a legtöbbet, hogy már az első oldal bevonja az olvasót. Hiszem, hogy mentorként nem az a dolgom, hogy a saját írásmódomat erőltessem, hanem hogy segítsek tisztábban, erősebben megszólaltatni azt, amit a szerző maga akar.

Reggő Dániel: A Talent-program megadta a szükséges ritmust és fókuszt, a kereteknek köszönhetően következetesen tudtam haladni a fejezetekkel. Ahogy mentorom is említette, a szakmai támogatás leginkább abban segített, hogy az első fejezetek igazán erősek legyenek, mert itt dől el, belép-e az olvasó a regényem világába.

Egy elsőkönyves szerző nehézségeiről vannak elképzeléseink, de vajon miben rejlik egy elsőkönyves szerző előnye? Hogyan segít a Libri Talent?

Bán Mór: Röviden: a lehetőségekben. Egy pályakezdő még bátran keresheti a saját hangját, kipróbálhat különböző irányokat, és nincs beszorulva egy tőle elvárt stílusba. Őszintén mondom, legalább annyira izgultam a könyv megjelenése miatt, mintha a sajátom lett volna. Fantasztikus érzés látni, hogy egy kéziratból, amelyben valódi potenciál volt, végül könyv születik. A Libri Talent keretében történő mentorálás kulcsszerepe abban rejlik, hogy lerövidíti a tanulási időt: amihez egyedül évek kellenének, azt itt a szerző hamarabb megtalálja. Így később többfelé figyelhet, magabiztosabban építhet tovább – és ez óriási segítség egy induló írónak. Nagyon hálás vagyok a Librinek, hogy mentorként részt vehettem ebben a folyamatban.

Az interjú szerzője: Asbóth Emma.

X

 

akitiosz
2025. december 01. 13:45
Már régen meg van írva. Nyugtalan vér című regény Salamon király életéről szól. Ő olyan király volt, akinek az élete filmsorozatra való,
