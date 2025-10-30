Ft
10. 30.
csütörtök
Frei Tamás kérdést intézett a miniszterelnökhöz, Orbán Viktor nem maradt adós a válasszal

2025. október 30. 18:57

„Én a magyarokkal vagyok!” – szögezte le a kormányfő egy Facebook-kommentben.

2025. október 30. 18:57
null

Frei Tamás író, üzletember a Mandiner után alig pár héttel interjút adott a 24.hu-nak is. Az egykori televíziós a beszélgetés során azt a kérdést tette fel többek között, hogy „mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?”

A portál Facebook-oldalán a cikk ajánlója alatt pedig megjelent a miniszterelnök, aki megválaszolta az író kérdését. Orbán Viktor azt írta:

A címben feltett kérdésre nem olyan nehéz a válasz. Én a magyarokkal vagyok!”

Fotó: Képernyőfotó

Így vélekedik Frei Orbán Viktor nemzetközi szerepéről

Frei Tamást a 24.hu nemrégiben megjelent regénye, a Kobalt kapcsán kérdezte, melynek kapcsán nem meglepő mód aktuálpolitikai kérdések is előkerültek. Többek között az üzletember arra is váaszt adott, hogy „áldás vagy átok” Magyarországnak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök felkerült a világpolitikai térképre.

„Én is próbálom megérteni, mi vezette Orbán Viktort ebben az egész történetben, mert 

szerintem nincs egyetlen magyarázat, hanem sokféle indítékból áll össze az út

 – fogalmazott Frei.

Majd arra is rámutatott, hogy a magyar miniszterelnök „bizonyos értelemben tényleg fajsúlyosabb szereplővé vált, mint amire az ország súlya és mérete hivatottá tenné, ami mutatja a rendkívüli képességeit. Ha ugyanezt negatívan közelítem, akkor úgy fogalmaznék: a nagy igyekezetben megfeledkezett a saját országáról”.

Az író gondolatmenetét azzal folytatta, hogy Orbán Viktor „egyfelől tehát növelte a saját mozgásterét, másfelől sok hidat hosszú évekre felégetett az ország előtt és mögött, amiért hatalmas árat fizethetünk” – olvasható a 24.hu-nak adott interjúban.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 44 komment

Takagi
2025. október 30. 20:45
Minden kib..ott komcsi múmia előkerül, és baromi sok ostobaságot villant.
vakiki
2025. október 30. 20:44
Felteszem a kérdést: Frei Tamás nem tudnál iható kávét csinálni? Vettem két dobozzal,akciós volt a Sparban. Lehet azért akciózták le,mert szar. Nem veszek többet Frei kávét. Attól még a Lidl kapszulája is jobb.
levig79
2025. október 30. 20:43
Mekkora barom! Orbán pont hogy nem égeti fel a hidakat, minden ajtót nyitva tart, amíg csak lehet!
RigbyMordecai
2025. október 30. 20:29
"akkor úgy fogalmaznék: a nagy igyekezetben megfeledkezett a saját országáról”.' ... Ja, azért viszi gallyra az egészségét, azért vállal be minden átkot, szidalmat, gyülöletet, életveszélyt, fenyegetést, hogy hiresebb legyen, vagy több pénze legyen? Vagy mire gondolt a költő? A hidak felégetése pedig nagyon sok esetben meg kell hogy történjen. Mert van, hogy egy olyan dologgal köt össze minket, egy olyan dolgot enged át hozzánk, ami a vesztünket okozza. Igen, vannak hidak, amik nem fognak hiányozni.
