Frei Tamás kérdést intézett a miniszterelnökhöz, Orbán Viktor nem maradt adós a válasszal

Majd arra is rámutatott, hogy a magyar miniszterelnök „bizonyos értelemben tényleg fajsúlyosabb szereplővé vált, mint amire az ország súlya és mérete hivatottá tenné, ami mutatja a rendkívüli képességeit. Ha ugyanezt negatívan közelítem, akkor úgy fogalmaznék: a nagy igyekezetben megfeledkezett a saját országáról”.
Az író gondolatmenetét azzal folytatta, hogy Orbán Viktor „egyfelől tehát növelte a saját mozgásterét, másfelől sok hidat hosszú évekre felégetett az ország előtt és mögött, amiért hatalmas árat fizethetünk” – olvasható a 24.hu-nak adott interjúban.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala