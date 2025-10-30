Frei Tamás kérdést intézett a miniszterelnökhöz, Orbán Viktor nem maradt adós a válasszal

Frei Tamás író, üzletember a Mandiner után alig pár héttel interjút adott a 24.hu-nak is. Az egykori televíziós a beszélgetés során azt a kérdést tette fel többek között, hogy „mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?”

A portál Facebook-oldalán a cikk ajánlója alatt pedig megjelent a miniszterelnök, aki megválaszolta az író kérdését. Orbán Viktor azt írta:

A címben feltett kérdésre nem olyan nehéz a válasz. Én a magyarokkal vagyok!”