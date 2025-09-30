Ennyi elkényelmesedett és lusta nyugati ember talán még sosem volt – MAXIMA Frei Tamással

A Maxima legfrissebb adásában Frei Tamás újságíró és Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője osztották meg gondolataikat a média jelenlegi állapotáról és a globális politikai folyamatokról.

Frei Tamás szerint az információ értéke azóta inflálódik, amióta az emberek döntő többsége ingyenesen jut hozzá tartalmakhoz – véleménye szerint ez a hitelesség rovására történt. Kritikai észrevételt fogalmazott meg a társadalmi nyitottság kérdésével kapcsolatban is: úgy véli, ma már sokan csupán saját meggyőződésük visszaigazolását keresik a médiában.

A beszélgetés során nézetkülönbség alakult ki a rendszerváltás utáni magyar sajtó szerepéről és a média függetlenségének megítéléséről.

A párbeszéd kitekintett Európa jövőjére is, különös tekintettel az orosz–ukrán háború következményeire és Ukrajna hosszú távú kilátásaira.