09. 30.
kedd
Ennyi elkényelmesedett és lusta nyugati ember talán még sosem volt – MAXIMA Frei Tamással

2025. szeptember 30. 19:02

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője és Frei Tamás újságíró és író beszélgetett a média jelenlegi állapotáról, a hitelesség válságáról és a globális politikai kihívásokról.

2025. szeptember 30. 19:02
null

A Maxima legfrissebb adásában Frei Tamás újságíró és Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője osztották meg gondolataikat a média jelenlegi állapotáról és a globális politikai folyamatokról. 

Frei Tamás szerint az információ értéke azóta inflálódik, amióta az emberek döntő többsége ingyenesen jut hozzá tartalmakhoz – véleménye szerint ez a hitelesség rovására történt. Kritikai észrevételt fogalmazott meg a társadalmi nyitottság kérdésével kapcsolatban is: úgy véli, ma már sokan csupán saját meggyőződésük visszaigazolását keresik a médiában.

A beszélgetés során nézetkülönbség alakult ki a rendszerváltás utáni magyar sajtó szerepéről és a média függetlenségének megítéléséről. 

A párbeszéd kitekintett Európa jövőjére is, különös tekintettel az orosz–ukrán háború következményeire és Ukrajna hosszú távú kilátásaira. 

Frei Tamás ezen a téren sem bizakodó: aggodalmát fejezte ki az „erőpolitikusok” előretörése és az ebből formálódó új világrend kapcsán.

Szó esett az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti viszonyrendszerről, valamint Donald Trump politikai befolyásáról is. 

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akitiosz
2025. szeptember 30. 20:33
Aki nem borotválkozik ő nem elkényelmesedett, hanem lusta, igénytelen, barbár. Az ilyen szőrmókokról nem az sugárzik, hogy ők valaki hű de nagy bölcsek, akiknek a fejében a szakálluk simogatásától korszakalkotó ötletek születnek az emberiség javára. Inkább az, hogy hajléktalanságra törnek, de még nem sikerült elérniük azt csak kinézetben.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
•••
2025. szeptember 30. 20:31 Szerkesztve
"A 2001. április 23-i adás szereplői bérgyilkosként bemutatott személyek voltak, Frei Moszkvába utazott, ahol az orosz maffia állítólagos végrehajtójával készített interjút. A riport legvitatottabb része az volt, amikor Frei rákérdezett, hogy vállalná-e a magyar miniszterelnök likvidálását, és ha igen, akkor mennyiért? A válasz igen és egymillió dollár volt." Rég volt?
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2025. szeptember 30. 20:29
Frei és a hitelesség... Nagyon hiteles lehet...
Válasz erre
1
0
Leskelődő
2025. szeptember 30. 20:18
Mondhatni, szórakoztató, hogy az orosz álbérgyilkossal botrányos interjút készítő Frei beszél a média hitelességi válságáról -- és mindezt a Mandineren. Vagy inkább szürreális.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!