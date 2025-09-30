Ennyi elkényelmesedett és lusta nyugati ember talán még sosem volt – MAXIMA Frei Tamással

Átlépte a vörös vonalat Ukrajna: új módszerrel kezdték el támadni Magyarországot
„Magyarország megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól” – mondta az ukrán külügyminisztérium szóvivője.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője és Frei Tamás újságíró és író beszélgetett a média jelenlegi állapotáról, a hitelesség válságáról és a globális politikai kihívásokról.
A Maxima legfrissebb adásában Frei Tamás újságíró és Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője osztották meg gondolataikat a média jelenlegi állapotáról és a globális politikai folyamatokról.
Frei Tamás szerint az információ értéke azóta inflálódik, amióta az emberek döntő többsége ingyenesen jut hozzá tartalmakhoz – véleménye szerint ez a hitelesség rovására történt. Kritikai észrevételt fogalmazott meg a társadalmi nyitottság kérdésével kapcsolatban is: úgy véli, ma már sokan csupán saját meggyőződésük visszaigazolását keresik a médiában.
A beszélgetés során nézetkülönbség alakult ki a rendszerváltás utáni magyar sajtó szerepéről és a média függetlenségének megítéléséről.
A párbeszéd kitekintett Európa jövőjére is, különös tekintettel az orosz–ukrán háború következményeire és Ukrajna hosszú távú kilátásaira.
Frei Tamás ezen a téren sem bizakodó: aggodalmát fejezte ki az „erőpolitikusok” előretörése és az ebből formálódó új világrend kapcsán.
Szó esett az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti viszonyrendszerről, valamint Donald Trump politikai befolyásáról is.
Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!