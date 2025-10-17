Megmagyarázhatatlan dolgok történnek Gyurcsány Ferenccel: valami nem hagyta nyugodni

Október elején a Mandiner is beszámolt róla, hogy Gyurcsány Ferenc újra bejelentkezett. A DK egykori elnöke a Facebook-oldalán adott hírt magáról. Megfogadta, hogy nem fog politizálni és csak könyvekről fog írni.

Gyurcsány az ígéretének megfelelően újra bejelentkezett, és arról számolt be, hogy szokta megírni a regényeit. „Bármilyen hülyén hangzik, van egy belső normám. Regénynél, mondjuk a Gyilkos igazság esetében is, akkor voltam elégedett, ha egy nap kétezer szó terjedelemmel ment előre a történet. Persze nem mindig sikerült, mert mondjuk elfogytam, meg azért nyilvánvaló, hogy a regényírás nem mennyiségi verseny.

De mit tehetek, van bennem egy ilyen belső késztetés.

Ma hajnal négykor keltem, mert valami nem hagyott nyugodni és írni akartam. Hát így mennek a dolgok” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.