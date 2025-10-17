Ft
10. 17.
péntek
írás DK Magyarország könyv ellenzék Gyurcsány Ferenc ígéret politika regény baloldal

Megmagyarázhatatlan dolgok történnek Gyurcsány Ferenccel: valami nem hagyta nyugodni

2025. október 17. 18:56

„De mit tehetek, van bennem egy ilyen belső késztetés” – fogalmazott a DK egykori elnöke.

2025. október 17. 18:56
null

Október elején a Mandiner is beszámolt róla, hogy Gyurcsány Ferenc újra bejelentkezett. A DK egykori elnöke a Facebook-oldalán adott hírt magáról. Megfogadta, hogy nem fog politizálni és csak könyvekről fog írni.

Gyurcsány az ígéretének megfelelően újra bejelentkezett, és arról számolt be, hogy szokta megírni a regényeit. „Bármilyen hülyén hangzik, van egy belső normám. Regénynél, mondjuk a Gyilkos igazság esetében is, akkor voltam elégedett, ha egy nap kétezer szó terjedelemmel ment előre a történet. Persze nem mindig sikerült, mert mondjuk elfogytam, meg azért nyilvánvaló, hogy a regényírás nem mennyiségi verseny.

De mit tehetek, van bennem egy ilyen belső késztetés.

Ma hajnal négykor keltem, mert valami nem hagyott nyugodni és írni akartam. Hát így mennek a dolgok”fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

csulak
2025. október 17. 19:17
Gyurcsány kergeti az anyját az asztal körül. - No de Ferkó, mit akarsz tőlem, nem szégyelled magad? - Nem én akarom anyám, hanem egy egész ország.
szilvarozsa
2025. október 17. 19:13
Belső késztetés? Szomjas.
falcatus-2
2025. október 17. 19:08
"De mit tehetek, van bennem egy ilyen belső késztetés. Ma hajnal négykor keltem, mert valami nem hagyott nyugodni és írni akartam. Hát így mennek a dolgok” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc...." De mit tehetek, van bennem egy ilyen belső késztetés, ez az írás nem Gyurcsány Ferenctől származik..
gullwing
2025. október 17. 19:05
Mi már azzal is elégedettek lennék komcsi szar ha azt amit ellopott a családod visszatalicskáznád... Addig amíg módodban áll!
