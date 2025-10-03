Visszatért Gyurcsány: egy pillanat alatt felkavarta az állóvizet a veterán politikus

Megint magunkra hagynának minket az orosz medvével szemben
Szó sem lehet róla!
Már most megígért valamit a DK egykori elnöke.
Gyurcsány Ferenc újra bejelentkezett, ezúttal a Facebook-oldalán adott hírt magáról.
„Ez az oldal már nem az az oldal. Nemcsak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is.
Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam.
Hamarosan akkor könyvről, könyvekről” – fogalmazott az egykori politikus.
