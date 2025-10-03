Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus DK könyv ellenzék író Gyurcsány Ferenc politika baloldal

Visszatért Gyurcsány: egy pillanat alatt felkavarta az állóvizet a veterán politikus

2025. október 03. 20:46

Már most megígért valamit a DK egykori elnöke.

2025. október 03. 20:46
null

Gyurcsány Ferenc újra bejelentkezett, ezúttal a Facebook-oldalán adott hírt magáról.

„Ez az oldal már nem az az oldal. Nemcsak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is.

Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam.

Hamarosan akkor könyvről, könyvekről” – fogalmazott az egykori politikus.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. október 03. 22:21
Mondtam, hogy egyszer elkezd kitálalni, persze nem nevén nevezve a dolgokat. Nem csoda, hisz az asszonyt is lenyúlta az egykori bajtársa. Várjuk az igazságot!!! Első kézből.
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. október 03. 22:14
höhö
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. október 03. 22:10
Nem lesz szó politikáról, mert hazudtam reggel, éjjel meg este, hogy kurva jó könyveket fogok írni a baloldalról.
Válasz erre
0
0
orygabor
2025. október 03. 22:06
Hihetetlen, hogy egyszer még ezt a csávót is szimpatikusnak fogjuk látni... Jó, a fostosnak még dolgoznia kell egy kicsit, de akkor is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!