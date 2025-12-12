Nemzetközi botránnyá duzzadt a Beneš-dekrétumok ügye, éles bírálatok érik Szlovákiát

A Beneš-dekrétumok körüli vita új szintre lépett, miután a FUEN egyértelműen az Európai Unió fellépését kérte a Szlovákiában zajló, etnikai alapú földelkobzások ellen. Tárnok Balázs, a szervezet alelnöke Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Nem vagyunk egyedül: Európa legerősebb kisebbségi hangja, a FUEN is fellép a Beneš-dekrétumok mai alkalmazása ellen.”

A FUEN szerint a Beneš-dekrétumok alapján zajló szlovákiai földelkobzások sértik a kisebbségi jogokat, ezért európai fellépést sürgetnek.

Forrás: Facebook / FUEN - Federal Union of European Nationalities

A Beneš-dekrétumok a FUEN célkeresztjében

A FUEN közleménye szerint aggodalomra ad okot, hogy a második világháború utáni jogszabályok alapján hozott földelkobzási döntéseket ma is aktiválnak, és ezek a szlovákiai eljárásokban ismét megjelennek. A szervezet rámutatott: a Beneš-dekrétumok alapján végrehajtott intézkedések évtizedekig történelmi maradványnak számítottak, ám mára a tulajdonjogok újraértelmezése zajlik, gyakran előzetes értesítés vagy kártalanítás nélkül.