moszkva von der leyen aleksandar vučić brüsszel szerb elnök eu európai bizottság

Bekapcsolt mikrofon buktatta le Moszkva titkos küldöttét: Von der Leyen kínos reakcióval fogadta Putyin üzenetét (VIDEÓ)

2025. december 12. 14:52

Aleksandar Vučić szerb elnök Brüsszelben tett látogatása során egy váratlan pillanatban utalt arra, hogy „üzenetet hozott Moszkvából”.

Aleksandar Vučić szerb elnök Brüsszelben tett látogatása során egy váratlan pillanatban utalt arra, hogy „üzenetet hozott Moszkvából”. A megszólalás egy bekapcsolva hagyott mikrofonon keresztül került nyilvánosságra.

Vučić az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen mellett sétált, amikor suttogva odaszólt: „Üzenetet hoztam Moszkvából”.

Válaszul Von der Leyen hirtelen megszakította a szerb elnököt és azt suttogta: „Várjunk ... várjunk, amíg”.

Jelenleg nem világos, hogy Vučić milyen konkrét moszkvai üzenetre utalt. Fontos tudni, hogy a szerb elnök azon kevés európai vezetők egyike, aki továbbra is kommunikációs csatornát tart fenn a Kremllel, annak ellenére hogy az EU a 2022-es ukrajnai háború kirobbanása után megszakította diplomáciai kapcsolatát Oroszországgal.

Vučić szerdán Brüsszelben tartózkodott, ahol Szerbia és az EU kétoldalú találkozót tartott, amelyen többek között az ország uniós tagságra való törekvéséről tárgyaltak.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***

