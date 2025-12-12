Bekapcsolt mikrofon buktatta le Moszkva titkos küldöttét: Von der Leyen kínos reakcióval fogadta Putyin üzenetét (VIDEÓ)

Aleksandar Vučić szerb elnök Brüsszelben tett látogatása során egy váratlan pillanatban utalt arra, hogy „üzenetet hozott Moszkvából”. A megszólalás egy bekapcsolva hagyott mikrofonon keresztül került nyilvánosságra.

Vučić az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen mellett sétált, amikor suttogva odaszólt: „Üzenetet hoztam Moszkvából”.

Válaszul Von der Leyen hirtelen megszakította a szerb elnököt és azt suttogta: „Várjunk ... várjunk, amíg”.