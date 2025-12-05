Ft
Európa Brüsszel Putyin orosz vagyon Ursula von der Leyen Trump

Ezzel a drasztikus lépéssel Trumpnak és Putyinnak is nekiment Európa

2025. december 05. 11:59

A jóvátételi hitel ötlete új eszközt adhat az uniónak a háború utáni rendezéshez. A befagyasztott orosz vagyon feletti ellenőrzést Európa úgy alakítja, hogy az később akár diplomáciai nyomásgyakorlásra is alkalmas legyen. A tét óriási, a lépés kockázatos.

2025. december 05. 11:59
Az Euronews értékelése szerint Európa drasztikus lépéssel próbálja visszaszerezni a befolyását az orosz–ukrán háború körüli diplomáciai alkukban: az unió a tervek szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával olyan jóvátételi hitelt hozna létre, amely hosszú évekre biztosítaná Ukrajna működési és katonai finanszírozását. Miután a Fehér Ház az európaiakat gyakorlatilag kiszorította a Moszkvával folytatott előzetes egyeztetésekből, Brüsszel most az immár 210 milliárd euróra (körülbelül 80,2 ezer milliárd forint) rúgó, a kontinensen immobilizált orosz jegybanki eszközöket tekinti saját stratégiai kulcsának. A konstrukció szerint a hitelt Kijev csak akkor kezdené törleszteni, ha Oroszország befejezi agresszióját, és megfizeti az országban okozott károk jóvátételét.

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Európa legfőbb ütőkártyája a befagyasztott vagyon

Az Euronews felidézi: a jóvátételi hitel tervezése már tavaly szeptember óta zajlik, de a folyamat új lendületet kapott, amikor kiderült, hogy amerikai és orosz tisztviselők egy 28 pontos, titkos tervet dolgoztak ki a háború utáni keretekről. A kiszivárgott dokumentum több eleme sokkolta az európai fővárosokat. A részletek „túlzottan kedvezőnek” tűntek Moszkva számára, és egyes pontok egyenesen Ukrajna rovására alakították volna át a hatalmi viszonyokat.

Különösen nagy felháborodást váltott ki a sokat vitatott 14. pont, amely azt javasolta, hogy a befagyasztott orosz jegybanki vagyon két külön befektetési eszközre legyen szétosztva. 

E megoldás lehetőséget adott volna arra, hogy Washington és Moszkva is kereskedelmi haszonra tegyen szert, miközben a pénzt nem jóvátételre fordították volna. Az Euronews szerint ez a megoldás teljesen szembement az unió álláspontjával, amely szerint a befagyasztott vagyon túl nagy stratégiai értéket képvisel ahhoz, hogy Európa kiengedje a kezéből. A helyzet súlyosságát jelzi Friedrich Merz német kancellár nyílt állásfoglalása is. A politikus úgy fogalmazott: 

Ha komolyan gondoljuk ezt, nem hagyhatjuk, hogy nem európai államok döntsenek egy agresszor állam jogszerűen befagyasztott pénzügyi forrásairól, amelyek a saját jogrendünk és saját valutánk alá tartoznak.

Hozzátette: 

A döntések, amelyeket most hozunk, Európa jövőjét formálják.

Az Euronews értékelése szerint mindez világossá tette: az unió most arra törekszik, hogy a befagyasztott vagyon feletti ellenőrzést egyetlen centiméterrel se engedje ki a kezéből.

A jogi manőver, amely kizárja a vétókat és stabilizálná a rendszert

Az uniós fellépés központi szereplője Ursula von der Leyen, aki bemutatta a jóvátételi hitel bevezetéséhez szükséges jogi csomagot. A legnagyobb figyelmet az a tervezett jogszabály kapta, amely kimondaná: 

Tilos visszaadni Oroszországnak a befagyasztott állami vagyont, akármi is történik a következő években.

A tiltást az uniós szerződések 122. cikkére alapoznák, amely gazdasági vészhelyzetek során lehetővé teszi a gyors, minősített többséggel meghozott döntéseket. Ez a megoldás megakadályozná, hogy az unió egyetlen tagállama vétóval blokkolja a folyamatot. A törvényt évente felülvizsgálnák, de a benne szereplő feltételrendszer rendkívül szigorú: 

  • a vagyon csak akkor szabadulhatna fel, ha Oroszország „objektíven megszüntette az európai gazdaságra jelentett súlyos kockázatot”
  • és jóvátételt fizetett Ukrajnának „gazdasági és pénzügyi következmények nélkül” a blokkra nézve.

Von der Leyen szerint ez a terv nemcsak Ukrajna finanszírozási stabilitását teremti meg, hanem egyfajta diplomáciai eszköz is. A bizottsági elnök úgy fogalmazott:

Ez a jóvátételi hitel (…) pozitívan fog hozzájárulni a béketárgyalásokhoz, mert olyan ütőkártya, amely világossá teszi, hogy hosszú távon Ukrajna mellett állunk.

Szerinte a konstrukció egyértelmű üzenet Oroszországnak, hogy a háború elhúzása számukra komoly költséggel jár, miközben Kijev „erősebb pozícióból tárgyalhat” majd.

Politikai csata Brüsszelben: Belgium óvatos, a Bizottság a határokig ment

Mindeközben az Euronews szerint a Bizottság már gyakorlatilag a szerződéses keretek végső határáig feszítette a mozgásterét. A jogi csomag előkészítése után minden további lépés már kizárólag politikai alku kérdése.

Belgium – amely a befagyasztott orosz jegybanki eszközök legnagyobb hányadát kezeli – továbbra is erősen fenntartásokkal él. 

Ez különös súlyt adott annak a péntek esti, a belga miniszterelnök, a német kancellár és Ursula von der Leyen közötti találkozónak, amelyet a cikk „utolsó utáni pillanatos” megbeszélésként ír le.

Az unió számára a tét az, hogy egységes maradhat-e az orosz vagyon kérdésében. Az Euronews úgy látja: ha a terv átmegy, Európa hosszú távra bebetonozza a 210 milliárd eurónyi orosz vagyont, és ezáltal olyan stratégiai eszközt tart kézben, amelynek „hatása felülírhat minden kiszivárgott dokumentumot és zárt ajtók mögötti egyeztetést”.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 05. 13:37
Javaslatom az új EU zászlóra: 🏴‍☠️
Válasz erre
1
0
Orange79
2025. december 05. 13:36
Ki nem szarja le Ukrajna "finanszírozási stabilitását"? Semmi közünk hozzá. Addig álljanak fél lábon amíg Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának! Ezek teljesen elvesztették a realitásérzéküket. Engem sokkal inkább meglep az európai polgárok egykedvűsége ebben a helyzetben, gyakorlatilag nyugodtan szemlélik, hogy Ursuláék tönkreteszik az egész kontinenst.
Válasz erre
1
0
zabszem
•••
2025. december 05. 13:30 Szerkesztve
"A döntések, amelyeket most hozunk, Európa jövőjét formálják." He? Most? Eddig is azt formálta, ezért van az unió a béka segge alatt.... "nem hagyhatjuk, hogy nem európai államok döntsenek egy agresszor állam jogszerűen befagyasztott pénzügyi forrásairól, amelyek a saját jogrendünk és saját valutánk alá tartoznak" Lefordítva: Mivel Oroszország háborúzik simán lenyúlhatjuk az európai orosz bankokban tartott emeberek pénzeit. Ugye ez a "jogrend" milyen sajátos, mint az európai "jogállam"....? Mert, ugye az is világos mindenkinek, hogy az orosz bankokban tartott pénzek nem csak az orosz emebereké amúgy? Mindenesetre nem szabad semmilyen garanciát vállalni a vagyonokért. Jah... Az meg mi, hogy megtiltsák bármely tagállamnak, hogy visszaadja az oroszoknak a befagyasztott vagyonát? Milyen alapon?
Válasz erre
2
0
palicsi-2
2025. december 05. 13:28
Ezen az alapon a gazdagabb belga vállalatok külföldön tartott vagyona is bármikor elkobozható! Majd kitalálunk valamilyen indokot!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!