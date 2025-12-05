Ezzel a drasztikus lépéssel Trumpnak és Putyinnak is nekiment Európa

Az Euronews értékelése szerint Európa drasztikus lépéssel próbálja visszaszerezni a befolyását az orosz–ukrán háború körüli diplomáciai alkukban: az unió a tervek szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával olyan jóvátételi hitelt hozna létre, amely hosszú évekre biztosítaná Ukrajna működési és katonai finanszírozását. Miután a Fehér Ház az európaiakat gyakorlatilag kiszorította a Moszkvával folytatott előzetes egyeztetésekből, Brüsszel most az immár 210 milliárd euróra (körülbelül 80,2 ezer milliárd forint) rúgó, a kontinensen immobilizált orosz jegybanki eszközöket tekinti saját stratégiai kulcsának. A konstrukció szerint a hitelt Kijev csak akkor kezdené törleszteni, ha Oroszország befejezi agresszióját, és megfizeti az országban okozott károk jóvátételét.

Európa Ursula von der Leyen vezetésével olyan lépésre készül, amely Trump és Putyin terveit is felülírhatja

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Európa legfőbb ütőkártyája a befagyasztott vagyon

Az Euronews felidézi: a jóvátételi hitel tervezése már tavaly szeptember óta zajlik, de a folyamat új lendületet kapott, amikor kiderült, hogy amerikai és orosz tisztviselők egy 28 pontos, titkos tervet dolgoztak ki a háború utáni keretekről. A kiszivárgott dokumentum több eleme sokkolta az európai fővárosokat. A részletek „túlzottan kedvezőnek” tűntek Moszkva számára, és egyes pontok egyenesen Ukrajna rovására alakították volna át a hatalmi viszonyokat.