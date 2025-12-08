Vazul fiai, Krasznahorkai és a Király vacsorája – Itt a Libri könyvajánló

Regő Dániel: Vazul fiai – Viking vér

Forrás: Libri

A Libri Talent írói ösztöndíjprogram első évadának egyik – és talán legígéretesebb – felfedezettje, Reggő Dániel történelmi regénye Vazul fiai – Viking vér címmel jelent meg nemrég a Hitel Kiadó gondozásában. Reggő a nagy sikerű Hunyadi­sorozat írójának, Bán Mórnak a mentorálását élvezhette, így a kötet kihagyhatatlan mindazoknak, akik rajonganak a történelmi regényekért. Ugyan érződik a mester-­tanítvány viszony, epigonnak korántsem nevezhető az ifjú szerző.

Ahogy Bán Mór a kötet előszavában megjegyzi, Dani egy olyan történelmi korszakot vett górcső alá, amelyről meglepően kevés ismeretünk van. Ez a Szent István király halálát követő, viszályoktól terhes korszak, amikor már túl vagyunk Orseolo Péter és Aba Sámuel véres hatalmi küzdelmein. 1046 őszén hazatér száműzetéséből Levente és Endre, hogy visszaszerezzék a trónt – vikingekkel, varégokkal és besenyőkkel az oldalukon. Közéjük sodródik Zotmund, a bizánci gárda egykori harcosa, akit a világ később Búvár Kundként fog megismerni. Miközben pogánylázadás és hatalmi harc dúlt, a magyar nép választás előtt állt: vagy Szent István keresztény örökségét követi, vagy visszatér a régi hitvilághoz, amely a természet és az ősi istenek tiszteletén alapult. És ahogy a birodalom kettészakadni látszik, úgy hull darabjaira a két testvér szövetsége is.