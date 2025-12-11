Lepkefajt neveztek el Krasznahorkai Lászlóról

Egy frissen azonosított lepkefaj a Pseudaletis krasznahorkaii nevet kapta felfedezőjétől, Sáfián Szabolcstól – számolt be róla a Magyar Természettudományi Múzeum a Facebook-oldalán.

Sáfián a fajleírást a múzeum szakfolyóiratának november 10-én megjelent számában közölte. A publikáció időpontja tudatos választás volt: ezen a napon vette át Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat.