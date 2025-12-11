Lepkefajt neveztek el Krasznahorkai Lászlóról

A fasortól a Nobelig – Harsányi János játékelmélet-kutatóról
A Zuglóból induló Harsányi munkásságával a tisztességet hirdette, és azt, hogy a cél nem a „minden jár”: élni csak másokért érdemes. Nizalowski Attila írása.
Mostantól friss Nobel-díjasunk nevét viseli az afrikai új faj.
Egy frissen azonosított lepkefaj a Pseudaletis krasznahorkaii nevet kapta felfedezőjétől, Sáfián Szabolcstól – számolt be róla a Magyar Természettudományi Múzeum a Facebook-oldalán.
Sáfián a fajleírást a múzeum szakfolyóiratának november 10-én megjelent számában közölte. A publikáció időpontja tudatos választás volt: ezen a napon vette át Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat.
„A 2025-ös esztendő múzeumi évkönyvét a mai napon elektronikusan megjelenő tanulmánnyal zárjuk le. Ennek címe több, mint amit sugall.
A felfedező és a lepkét leíró munkatársunk Sáfián Szabolcs az afrikai új fajt gyulai földijének, Krasznahorkai László-nak ajánlja, aki a mai napon veszi át a neki ítélt irodalmi Nobel-díjat”
– írják a posztban.
A múzeum bejegyzése kiemeli, hogy az író legújabb művében, A magyar nemzet biztonsága. Vadászat pillangóra című kötetben a muzeológia és a lepkészet rejtett világát igyekszik feltárni jellegzetes, monologizáló prózastílusában.
Nyitókép: Magyar Természettudományi Múzeum Facebook-oldala