Lepkefajt neveztek el Krasznahorkai Lászlóról

Lepkefajt neveztek el Krasznahorkai Lászlóról

2025. december 11. 09:24

Mostantól friss Nobel-díjasunk nevét viseli az afrikai új faj.

2025. december 11. 09:24
null

Egy frissen azonosított lepkefaj a Pseudaletis krasznahorkaii nevet kapta felfedezőjétől, Sáfián Szabolcstól – számolt be róla a Magyar Természettudományi Múzeum a Facebook-oldalán.

Sáfián a fajleírást a múzeum szakfolyóiratának november 10-én megjelent számában közölte. A publikáció időpontja tudatos választás volt: ezen a napon vette át Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat.

A 2025-ös esztendő múzeumi évkönyvét a mai napon elektronikusan megjelenő tanulmánnyal zárjuk le. Ennek címe több, mint amit sugall. 

A felfedező és a lepkét leíró munkatársunk Sáfián Szabolcs az afrikai új fajt gyulai földijének, Krasznahorkai László-nak ajánlja, aki a mai napon veszi át a neki ítélt irodalmi Nobel-díjat” 

– írják a posztban.

A múzeum bejegyzése kiemeli, hogy az író legújabb művében, A magyar nemzet biztonsága. Vadászat pillangóra című kötetben a muzeológia és a lepkészet rejtett világát igyekszik feltárni jellegzetes, monologizáló prózastílusában.

Nyitókép: Magyar Természettudományi Múzeum Facebook-oldala

 

bagoly-29
2025. december 11. 13:13
Nem is csodálkozom...aki kedveli a hernyókat az entomologiában - s pláne a szőrősöket - , az miért lenne más az ember értékelésben?
Válasz erre
0
0
DFK
2025. december 11. 12:54
Nos, a pillangó élete jelentős részében hernyóként, azaz kártevőként él. Találó, hogy krasznahorkairól neveztek el egyet.
Válasz erre
2
0
Grogu
2025. december 11. 12:36
Éppen egy külföldi ismerősömnek mutogatom a hsz-kat, és konkrétan nem akarja elhinni, h ez egy jobboldali kormánylapban megtörténhet. Nézzétek meg mi lett belőletek... Utálkoztok, zsidóztok (miközben KL nem az) pár szavas tőmondatokban és mint a birkák, egymásnak bégettek. Olvasni biztos nem olvastátok, de mikor az egész világ tapsol neki, ti ahelyett, h kussolnátok (legalább ilyenkor), ide jöttök égetni magatokat (és sajnos más magyarokat is). Szégyen, ami lett ebből az országból..
Válasz erre
0
3
H3NY3_B-Oroszlan
2025. december 11. 12:09
Valami kihalt és rekonstruálva vándorkiállításon mutogatott cetféle jobban illene hozzá.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!