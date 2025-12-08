Ft
Zelenszkij Medvegyev Oroszország szankciók Egyesült Államok

Átszakadt a gát: hatalmasat változott Amerika és Oroszország viszonya – Zelenszkijék ebből már sehogy sem jöhetnek ki győztesen

2025. december 08. 12:28

Az USA új nemzeti biztonsági stratégiája először sok év után nem fenyegetésként, hanem párbeszédre kész partnereként említi Oroszországot.

2025. december 08. 12:28
null

Az Egyesült Államok frissített nemzeti biztonsági stratégiája jelzi a biztonsági architektúráról folytatott tárgyalásokra való készséget – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke.

Medvegyev közösségi oldalán azt írta: 

Ez nem baráti gesztus, hanem egy elég világos jelzés: az USA készen áll a biztonsági architektúráról szóló egyeztetésre, ahelyett, hogy végtelen és értelmetlen szankciókat kényszerítene”.

A biztonsági tisztviselő kiemelte, hogy sok év után először az amerikai dokumentum nem „fenyegetésként” említi Oroszországot, hanem a stabilitásról folytatott párbeszéd résztvevőjeként.

Medvegyev hangsúlyozta továbbá, hogy a frissített stratégia tartalmaz egy rendelkezést a NATO bővítésének megállításáról, és ebben az összefüggésben Ukrajna nem szerepel.

„A stratégia váratlanul visszhangozza azt, amit mi már több mint egy éve mondunk: a biztonságot meg kell osztani, és a szuverenitást tiszteletben kell tartani” tette hozzá Medvegyev, emlékeztetve Oroszország hosszú ideje hangoztatott tárgyalási javaslatára. „Most egy lehetőségi ablak nyílt a párbeszédre”.

A nyilatkozat szerint az amerikai stratégia új megközelítést tükröz Oroszország és a nemzetközi stabilitás viszonyában és potenciálisan előkészítheti a jövőbeli biztonsági egyeztetések kereteit.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

falcatus-2
2025. december 08. 12:59
Dixtroy: "...és akkor megnézik, hogy Afrikában mit tudnának tenni a kínaiak ellen...." Semmit, az ég világon semmit. Már csak azért sem, mert az egyikből hiányzik a képesség, a másikból meg az akarat.
Dixtroy
2025. december 08. 12:51
"A biztonsági tisztviselő kiemelte, hogy sok év után először az amerikai dokumentum nem „fenyegetésként” említi Oroszországot, hanem a stabilitásról folytatott párbeszéd résztvevőjeként." Kedves gyerekek, akkor ez csak egy dolgot jelenthet, Jalta ismétlődik, csak a templomhegyi argonauta biodíszletként használata nélkül. Szergej újra felcsatolja magának a Krímet, Joe meg a hülye eut, az üzlet az üszlet, és akkor megnézik, hogy Afrikában mit tudnának tenni a kínaiak ellen.
goldie-2
2025. december 08. 12:42
"Medvegyev hangsúlyozta továbbá, hogy a frissített stratégia tartalmaz egy rendelkezést a NATO bővítésének megállításáról, és ebben az összefüggésben Ukrajna nem szerepel." Ez igencsak kétértelmű mondat.
