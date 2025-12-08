Átszakadt a gát: hatalmasat változott Amerika és Oroszország viszonya – Zelenszkijék ebből már sehogy sem jöhetnek ki győztesen

Ez nem baráti gesztus, hanem egy elég világos jelzés: az USA készen áll a biztonsági architektúráról szóló egyeztetésre, ahelyett, hogy végtelen és értelmetlen szankciókat kényszerítene”.

A biztonsági tisztviselő kiemelte, hogy sok év után először az amerikai dokumentum nem „fenyegetésként” említi Oroszországot, hanem a stabilitásról folytatott párbeszéd résztvevőjeként.

Medvegyev hangsúlyozta továbbá, hogy a frissített stratégia tartalmaz egy rendelkezést a NATO bővítésének megállításáról, és ebben az összefüggésben Ukrajna nem szerepel.