Ukrajnából figyelmeztették Zelenszkijt: ez az utolsó esélye, nem várhat tovább
Az elnök veszélyezteti hazája létezését.
Az USA új nemzeti biztonsági stratégiája először sok év után nem fenyegetésként, hanem párbeszédre kész partnereként említi Oroszországot.
Az Egyesült Államok frissített nemzeti biztonsági stratégiája jelzi a biztonsági architektúráról folytatott tárgyalásokra való készséget – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke.
Medvegyev közösségi oldalán azt írta:
Ez nem baráti gesztus, hanem egy elég világos jelzés: az USA készen áll a biztonsági architektúráról szóló egyeztetésre, ahelyett, hogy végtelen és értelmetlen szankciókat kényszerítene”.
A biztonsági tisztviselő kiemelte, hogy sok év után először az amerikai dokumentum nem „fenyegetésként” említi Oroszországot, hanem a stabilitásról folytatott párbeszéd résztvevőjeként.
Medvegyev hangsúlyozta továbbá, hogy a frissített stratégia tartalmaz egy rendelkezést a NATO bővítésének megállításáról, és ebben az összefüggésben Ukrajna nem szerepel.
„A stratégia váratlanul visszhangozza azt, amit mi már több mint egy éve mondunk: a biztonságot meg kell osztani, és a szuverenitást tiszteletben kell tartani” tette hozzá Medvegyev, emlékeztetve Oroszország hosszú ideje hangoztatott tárgyalási javaslatára. „Most egy lehetőségi ablak nyílt a párbeszédre”.
A nyilatkozat szerint az amerikai stratégia új megközelítést tükröz Oroszország és a nemzetközi stabilitás viszonyában és potenciálisan előkészítheti a jövőbeli biztonsági egyeztetések kereteit.
