Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

2025. december 08. 07:40

A miniszterelnök új stratégiájára ráadásul nincsen válasza Magyar Péternek.

Mandiner
Mandiner

Nagyban zajlik a két nagy párt országjárása, melyen azt látjuk, hogy a Tisza igyekszik beleállni abba a reflektorfénybe, amit a kormánypártok rendezvénye hoz magával. Önálló kezdeményezés és elképzelés viszont nem igazán mutatkozik Magyar Péterék részéről. Orbán Viktor ezzel szemben egy új imidzset épít fel, ami a Tiszából hiányzik. A Mestertervben ezt tárgyaltuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy a Tiszának a végső győzelemre való esélyei az ősz folyamán egyáltalán nem növekedtek. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy semmit nem tudott stratégiailag felmutatni Magyar Péter, ami új erőforrást jelentett volna, vagy az esélyeket növelte volna.

Ha leakarjuk egyszerűsíteni: protestpártként sikeres volt a Tisza. Mert egy nehéz időszakban egy protestpárt eltudja mondani, hogy minden rossz. De most mégis csak egy választás következik, ahol a választópolgároknak el kell dönteni, hogy A vagy B, azaz kormányképes erővé kellene átalakulni egy protestpártnak. A Fidesz azzal, hogy sok jóléti intézkedést hozott, beleállt Orbán Viktor teljesen a kampányba, a protest hangulatot a társadalomban csökkentette, tehát éppen kiszorítja a protestpártot a saját mezőjéből. (...) Kormányképes erőként pedig a Tisza nem tud semmit felmutatni, ugyan beszélünk a programjáról, de arról azt mondja, hogy nem is a programja.

- fogalmazott Mráz aláhúzva, hogy a Tisza kormányképes erőként egyáltalán nem képes megjelenni.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

 

 

gyozoporgorugasa
2025. december 08. 09:50
Szerintem nem kell az országnak orbán viktor ,aki kecskével közösül,ráadásul gyerekeket bocsát áruba barátainak, pénzért ,szerintem.😁😁🤣 Az én véleményme szerint.👌👌
Ernest01
2025. december 08. 09:35
MP Budapesten úgymond erősebb, itt kellett volna bizonyítania, de láthatóan csak csődfelé tudnak navigálni. Semmit nem tudtak elérni, normális javaslatuk sem volt.
nemecsek-3
2025. december 08. 09:08
"A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy semmit nem tudott stratégiailag felmutatni Magyar Péter" Persze, hogy nem. Magyar intellektusa fényévekre van Orbánétól
robertdenyiro
2025. december 08. 09:04
Sivalkodnak a libkány trollszarok hogy lebukott a pszichopata messiásuk, jááájjjj-jáájjj, mileszmost. Ne féljetek, retkes fasszopók. Szopni fogtok. Szépen visszamásztok a bolgárlamantinra a régóta jól bevált mocsadékához és velük együtt mentek a pöcébe. Hehehe
