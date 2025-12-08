Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Nagyban zajlik a két nagy párt országjárása, melyen azt látjuk, hogy a Tisza igyekszik beleállni abba a reflektorfénybe, amit a kormánypártok rendezvénye hoz magával. Önálló kezdeményezés és elképzelés viszont nem igazán mutatkozik Magyar Péterék részéről. Orbán Viktor ezzel szemben egy új imidzset épít fel, ami a Tiszából hiányzik. A Mestertervben ezt tárgyaltuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy a Tiszának a végső győzelemre való esélyei az ősz folyamán egyáltalán nem növekedtek. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy semmit nem tudott stratégiailag felmutatni Magyar Péter, ami új erőforrást jelentett volna, vagy az esélyeket növelte volna.