Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Von der Leyen lepattant Magyarországról: új célpontja van, 10 napja maradt hátra
Az Európai Bizottság elnöke mindent bevet Ukrajna érdekében.
A miniszterelnök új stratégiájára ráadásul nincsen válasza Magyar Péternek.
Nagyban zajlik a két nagy párt országjárása, melyen azt látjuk, hogy a Tisza igyekszik beleállni abba a reflektorfénybe, amit a kormánypártok rendezvénye hoz magával. Önálló kezdeményezés és elképzelés viszont nem igazán mutatkozik Magyar Péterék részéről. Orbán Viktor ezzel szemben egy új imidzset épít fel, ami a Tiszából hiányzik. A Mestertervben ezt tárgyaltuk meg.
Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy a Tiszának a végső győzelemre való esélyei az ősz folyamán egyáltalán nem növekedtek. A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, hogy semmit nem tudott stratégiailag felmutatni Magyar Péter, ami új erőforrást jelentett volna, vagy az esélyeket növelte volna.
Ha leakarjuk egyszerűsíteni: protestpártként sikeres volt a Tisza. Mert egy nehéz időszakban egy protestpárt eltudja mondani, hogy minden rossz. De most mégis csak egy választás következik, ahol a választópolgároknak el kell dönteni, hogy A vagy B, azaz kormányképes erővé kellene átalakulni egy protestpártnak. A Fidesz azzal, hogy sok jóléti intézkedést hozott, beleállt Orbán Viktor teljesen a kampányba, a protest hangulatot a társadalomban csökkentette, tehát éppen kiszorítja a protestpártot a saját mezőjéből. (...) Kormányképes erőként pedig a Tisza nem tud semmit felmutatni, ugyan beszélünk a programjáról, de arról azt mondja, hogy nem is a programja.
- fogalmazott Mráz aláhúzva, hogy a Tisza kormányképes erőként egyáltalán nem képes megjelenni.
Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP