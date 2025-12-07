Tisza-csomag: súlyos sarcokból hajtanának be plusz bevételeket

Kiszivárgott a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag, a több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy milyen kiegészítő bevételeket tervezne a párt egy kormányváltás után és milyen sarcok érintenék ezekből az embereket.

Így néznének ki az új sarcok a kiszivárgott dokumentum szerint

A kiszivárgott csomag egyik legárulkodóbb része, amikor leírták, hogy milyen kiegészítő bevételekre lesz szükség a súlyos megszorítások mellett. Bár a dokumentumban azt írják, hogy olyan tételek kellenek, amelyek nem terhelik „túl” a munkáltatókat és a munkavállalókat, mégis, ezek több százmilliárdos sarcot jelentenek összességében és sokak megélhetését veszélyeztetik.