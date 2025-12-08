Váratlan: a nyíltan oroszellenes cseh elnök 180 fokos fordulatot tett

Interjút adott nemrég a The Timesnak Petr Pavel cseh elnök. A legendásan oroszellenes politikus az interjúban meglepő módon arról beszélt, hogy Európa nem fogja tudni elkerülni, hogy kapcsolatot építsen Oroszországgal.

„Ha az Oroszországgal fenntartandó bármiféle jövendőbeli kapcsolatra gondolunk, azok csak akkor kezdődhetnek meg, ha békemegállapodás van, egy olyan folyamat során, ami egy új európai biztonsági berendezkedéshez vezet” – fogalmazott Pavel, hozzátéve: