Váratlan: a nyíltan oroszellenes cseh elnök 180 fokos fordulatot tett

Egyre nagyobb a feszültség Brüsszelben: „Nincs több vesztegetni való időnk” – Von der Leyen most azonnal küldené a milliárdokat Zelenszkijnek
Az Európai Bizottság elnöke nyíltan kimondta: növelni kell a háború költségeit Oroszország számára.
Most már arról beszél: nem lehet elkerülni a kapcsolatot Oroszországgal.
Interjút adott nemrég a The Timesnak Petr Pavel cseh elnök. A legendásan oroszellenes politikus az interjúban meglepő módon arról beszélt, hogy Európa nem fogja tudni elkerülni, hogy kapcsolatot építsen Oroszországgal.
„Ha az Oroszországgal fenntartandó bármiféle jövendőbeli kapcsolatra gondolunk, azok csak akkor kezdődhetnek meg, ha békemegállapodás van, egy olyan folyamat során, ami egy új európai biztonsági berendezkedéshez vezet” – fogalmazott Pavel, hozzátéve:
„Azt hiszem, ezt nem tudjuk elkerülni. Lesz egy pillanat, amikor új berendezkedést kell kitárgyalnunk Oroszországgal.”
Csehország elnöke elmondta azt is, hogy az Ukrajna részéről területi engedményeket is tartalmazó amerikai-orosz béketárgyalások a második világháború előtti müncheni egyezményre emlékeztetik. „Ha Oroszországot hagyjuk győztesként kikerülni ebből a konfliktusból, akkor mind veszítünk” – fogalmazott, összehasonlítva Putyin háborús retorikáját Adolf Hitlerével. „Csehszlovákia német kisebbségét ürügyként használták. Vlagyimir Putyin ugyanezt a narratívát használta.”
Pavel megvádolta a Nyugatot is azzal, hogy nem tart ki saját elvei mellett.
Amit most csinálunk, azt nem mondanám Ukrajna elárulásának, de mondanám szabódásnak attól, hogy azon elveket megvédjük, melyekről azt állítjuk, hogy védjük őket”
– fogalmazott a cseh vezető.
Az amerikai-európai kapcsolatokról szólván Petr Pavel elmondta: Európának készen kell állnia önmaga védelmére abban az estben, ha Washington máshová koncentrálná erőforrásait. „Semmilyen módon nem szabad feloszlatnunk a NATO erejét és elrettentő hatását. De ha olyan helyzet áll elő, hogy az Egyesült Államok elfoglalt máshol, például az Ázsiai-csendes-óceáni térségben, és nincs elég akarata vagy erőforrása európai szövetségeseinek támogatására”, akkor „Európában képeseknek kell lennünk ezt magunknak megoldani” – így Pavel.
A korábbi NATO-parancsnok beszélt arról is, hogy szükség van a NATO európai pillérének megerősítésére. Olyan közös irányítási rendszerekre van szükség, melyeket szükség esetén európai parancsnokok is el tudnak irányítani.
Az európai NATO-erők gerincét a nagy európai országoknak kell adniuk, míg a kisebb országoknak specializált egységekkel kell hozzájárulniuk az ügyhöz.
Mindennek célja az, hogy „olyan európai képességeket teremtsünk, melyek képesek helyettesíteni az Egyesült Államokéit Európában, ami végre az Egyesült Államok egyenlő partnerévé tenne bennünket”.
