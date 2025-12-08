„Feltettem a teljes vagyonomat a pirosra, de a golyó a feketére gurult. Kérek európai szolidaritást! Ez a minimum, nem kell dacoskodni, tiltakozni, obstruálni! Ti szarfejek! Ja, hogy a ti pénzetek nálam van? Persze, mert nem tartottad tiszteletben a szerencsejáték szabályait! Fizess! Szolidaritásból!”