Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szerencsejáték vagyon szolidaritás

Kérek európai szolidaritást

2025. december 08. 22:02

Feltettem a teljes vagyonomat a pirosra, de a golyó a feketére gurult.

2025. december 08. 22:02
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Feltettem a teljes vagyonomat a pirosra, de a golyó a feketére gurult. Kérek európai szolidaritást! Ez a minimum, nem kell dacoskodni, tiltakozni, obstruálni! Ti szarfejek! Ja, hogy a ti pénzetek nálam van? Persze, mert nem tartottad tiszteletben a szerencsejáték szabályait! Fizess! Szolidaritásból!”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Mi vállaljunk szolidaritást veletek?

Eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, most meg már csapás, ami lesújtott rátok?

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!