Asztalra csaptak: szuperhatalom figyelmeztette Von der Leyent, alaposan át kell gondolnia a következő lépését

Kína határozottan ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek nem rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával, és sértik a nemzetközi jogot – jelentette ki szerdán Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

A nyilatkozat arra a kérdésre érkezett, hogy az Európai Unió tervei, miszerint befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával nyújtana támogatást Ukrajnának, alááshatják-e Kína Európai Unióba fektetett üzleti bizalmát.