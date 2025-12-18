Ft
von der leyen európai unió orosz Kínai Népköztársaság vagyon ukrajna

Asztalra csaptak: szuperhatalom figyelmeztette Von der Leyent, alaposan át kell gondolnia a következő lépését

2025. december 18. 06:36

Kína határozottan ellenzi azokat az uniós törekvéseket, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról szólnak.

2025. december 18. 06:36
null

Kína határozottan ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek nem rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával, és sértik a nemzetközi jogot – jelentette ki szerdán Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

A nyilatkozat arra a kérdésre érkezett, hogy az Európai Unió tervei, miszerint befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával nyújtana támogatást Ukrajnának, alááshatják-e Kína Európai Unióba fektetett üzleti bizalmát.

Guo Jiakun hangsúlyozta: minden érintett félnek a béketárgyalások előmozdítására és az ukrajnai válság politikai rendezésére kellene törekednie, nem pedig olyan lépések megtételére, amelyek tovább élezhetik a konfliktust.

„Minden félnek pozitív légkört és kedvező feltételeket kellene teremtenie a béketárgyalások és a politikai megoldás érdekében, nem pedig ennek az ellenkezőjét” – fogalmazott a szóvivő.

Az elkobzott orosz vagyon kérdése ugyanakkor nemcsak jogi és politikai vitákat vált ki, hanem a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra és a befektetői bizalomra gyakorolt hatásai miatt is érzékeny témának számít.

Nem sokkal korábban Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Európai Unió végül levette napirendjéről a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.

Nyitókép: ADEK BERRY / AFP

gyzoltan-2
2025. december 18. 07:40
"Kína határozottan ellenzi azokat az uniós törekvéseket, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról szólnak." Az még csak hagyján, hogy a világunkban semmi súllyal nem rendelkező Kína, tompítani igyekszik Európa prostituált és degenerált, úgymond "vezetőinek" hisztériáját, mely beütés indíttatása közismert,,! Ennél lényegesen súlyosabban esik latban, hogy Kína szalonképes megfogalmazásától eltérően, visszatérően állítom, hogy a hagyományosan emberiségellenes erők a németség kivégzésének mintájára, most az oroszokat Putyinnal, jelölték ki áldozatnak! Direkt motivációjuk közismert; Oroszország, Szibéria természeti erőforrásaihoz való hozzáférés, annak felprédálása! A lényegesebb, kézenfekvő járulékos kedvező hozadékot ne is említsük, mert még rossz fénybe találunk kerülni, a Spirói kifinomultsággal közkincsé tett korlátozó elnyomó intézkedések, erőszak törvények között... -természetesen e vicces témában, csak viccelek, amíg csak hagynak...
bravedave
2025. december 18. 07:28
Ha elmarad a 26-27-re szükséges anyagi támogatása Ukrajnának akkor nagyjából áprilisra államcsődbe jut. Így az oroszok akármit kérhetnek a békéért, de semmi sem fogja megállásra sarkallni őket. Sokan abba a téves feltételezésbe ringatják magukat, hogyha Ukrajna leteszi a fegyvert, akkor Oroszország is megáll. Ha Ukrajna leteszi a fegyvert akkor így vagy úgy teljesen Oroszország lesz. Ebben az esetben ukránok milliói fognak nyugatra menekülni az orosz megtorlás elől. S ez csak az egyik negatív következmény lenne.
Kormánypárti2
2025. december 18. 07:12
Ne tapogasd a pinámat, mert az a tököm, és kurvára rá fogsz baszni!
h040183
2025. december 18. 07:06
Ajaj, Guo Jiakun úgy látszik nem az a külügyi szóvivő, aki fogadta Kaja Kallas nagyságosasszonyt anno a pekingi turistabisszal, máskülönben nem merne ilyen hangon beszólni a leghatalmassabb birodalomnak! Szerintem a mai nap Kína fogja kapni a legtöbb átkot a bizottságtól, jaj lesz nekik!
