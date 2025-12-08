Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, most meg már csapás, ami lesújtott rátok?
„Megbolondulsz, ha meglátod ezt a hírt:
Döntöttek az EU tagjai, hogy Magyarországnak szolidaritást kell vállalnia a migráció által »sújtott« (!) országokkal.
Kedves Liberális Elvtársak!
Mi az, hogy »migráció által sújtott«?
Hát eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, meg fantasztikus lehetőségnek, behívtátok őket, most meg már csapás, ami lesújtott rátok?
És mi vállaljunk szolidaritást veletek??
Mi, akik az eleje óta elleneztük??
Hát egy nagy f…ityiszt!
Szolidaritásra az számíthatna, akit önhibáján kívüli okok miatt sújt a migrációs helyzet, de aki saját maga döntött úgy már 10 éve, hogy ellenőrizetlenül beengedi őket, az menjen a … sóhivatalba.
Ti teljesen meggajdultatok, de végülis a magatok módján most láttátok be, hogy nekünk lett igazunk. Megint.”
Nyitókép: ARIS MESSINIS / AFP
