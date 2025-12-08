Ft
12. 08.
hétfő
migráció szolidaritás EU

Mi vállaljunk szolidaritást veletek?

2025. december 08. 18:47

Eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, most meg már csapás, ami lesújtott rátok?

2025. december 08. 18:47
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Megbolondulsz, ha meglátod ezt a hírt
Döntöttek az EU tagjai, hogy Magyarországnak szolidaritást kell vállalnia a migráció által »sújtott« (!) országokkal.

Kedves Liberális Elvtársak! 
Mi az, hogy »migráció által sújtott«?

Hát eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, meg fantasztikus lehetőségnek, behívtátok őket, most meg már csapás, ami lesújtott rátok? 

És mi vállaljunk szolidaritást veletek??
Mi, akik az eleje óta elleneztük??
Hát egy nagy f…ityiszt!

Szolidaritásra az számíthatna, akit önhibáján kívüli okok miatt sújt a migrációs helyzet, de aki saját maga döntött úgy már 10 éve, hogy ellenőrizetlenül beengedi őket, az menjen a … sóhivatalba. 

Ti teljesen meggajdultatok, de végülis a magatok módján most láttátok be, hogy nekünk lett igazunk. Megint.”

Nyitókép: ARIS MESSINIS / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kanmacska
2025. december 08. 19:07
És mivel nekünk lett igazunk, jól megbüntetnek minket. Na, tiszások, érték a migráns, vagy teher?
Válasz erre
2
0
Leskelődő
2025. december 08. 18:53
Csúnya dolog így beszélni az agysebészek derékhadáról!
Válasz erre
2
0
csulak
2025. december 08. 18:52
igaza van Matenak
Válasz erre
3
0
