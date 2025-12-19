Zelenszkijnek felcsillant a szeme, további milliárdokat lopna Putyintól: „Amerikában is van orosz vagyon!”

A végén a biztonság és a kiszámíthatóság a legfontosabb – Orbán Viktor a Mandinernek (VIDEÓ)

Akik még nem döntöttek, le fognak majd szavazni a biztonságra, a kormányképességre, a kiszámíthatóságra és a tapasztalatra, ez az én reményem – mondja Orbán Viktor. Hogy látja a háborús helyzetet? Megnyerhető-e a jobboldalnak a digitális tér? Mit gondol a Szőlő utcában történtekről? Interjú a miniszterelnökkel.