Zelenszkijnek felcsillant a szeme, további milliárdokat lopna Putyintól: „Amerikában is van orosz vagyon!”

Orbán Viktor félmosollyal az arcán árulta el a kulisszatitkot: az ülésen kiderült egy olyan részlet, ami után Von der Leyenék azonnal visszahőköltek (VIDEÓ)
Megdöbbentő, hogy erre nem gondoltak az EU vezetői.
Még meg sem szerezték, de már az EU-ban befagyasztott orosz pénzekkel sem éri be az ukrán elnök. Kíváncsian várjuk, hogy reagál erre Donald Trump.
Volodimir Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva Brüsszelben közölte: az Egyesült Államok területén mintegy 5 milliárd dollárnyi „befagyasztott” orosz vagyon található, és bár ez jóval kevesebb az Európában lévő összegnél, Ukrajnának ezért is harcolnia kell. Az ukrán elnök szerint a jelenlegi helyzetben minden forrás kritikus jelentőséggel bír – írja a Kárpáthír a Hromadske alapján.
Ami az Egyesült Államokat illeti: náluk is van, Amerika területén – kisebb pénz, kétségtelenül, ott 5 vagy 5,5 milliárd van –, de azokért is harcolni kell, és ma minden kopejka nagyon fontos számunkra”
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Ismert, az Európai Tanács ülésén úgy döntöttek az európai vezetők, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása helyett hadikölcsönt adnak Ukrajnának. Ebből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad.
„Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!” – hangsúlyozta a miniszterelnök péntek hajnalban.
Fotó: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP