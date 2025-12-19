Ft
volodimir zelenszkij európai unió orosz-ukrán háború vagyon egyesült államok

Zelenszkijnek felcsillant a szeme, további milliárdokat lopna Putyintól: „Amerikában is van orosz vagyon!"

2025. december 19. 08:55

Még meg sem szerezték, de már az EU-ban befagyasztott orosz pénzekkel sem éri be az ukrán elnök. Kíváncsian várjuk, hogy reagál erre Donald Trump.

2025. december 19. 08:55
null

Volodimir Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva Brüsszelben közölte: az Egyesült Államok területén mintegy 5 milliárd dollárnyi „befagyasztott” orosz vagyon található, és bár ez jóval kevesebb az Európában lévő összegnél, Ukrajnának ezért is harcolnia kell. Az ukrán elnök szerint a jelenlegi helyzetben minden forrás kritikus jelentőséggel bír – írja a Kárpáthír a Hromadske alapján.

Ami az Egyesült Államokat illeti: náluk is van, Amerika területén – kisebb pénz, kétségtelenül, ott 5 vagy 5,5 milliárd van –, de azokért is harcolni kell, és ma minden kopejka nagyon fontos számunkra”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Ismert, az Európai Tanács ülésén úgy döntöttek az európai vezetők, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása helyett hadikölcsönt adnak Ukrajnának. Ebből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad.

Fotó: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

