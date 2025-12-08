Ft
12. 09.
kedd
Washington béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Zelenszkij üzent Trumpnak: átdolgozták az amerikai béketervet, eltávolítottak belőle nyolc pontot

2025. december 08. 22:16

Kiderült: a béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült.

2025. december 08. 22:16
Zelenszkij

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat". 

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. „A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta. 

Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk" – közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot" – tette hozzá. 

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

(MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

cutcopy
•••
2025. december 09. 00:07
"területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk" Nem fogja fel már három éve hogy ha nem adja akkor elveszik tőle, és azt sem fogja fel hogy amit három éve nem adott azt már rég elvették..
Válasz erre
2
0
survivor
2025. december 09. 00:03
Trump nem alarja lekapcsolni a hírszerzesi megosztast....az neki nem jó.Aklor áruló lesz...😱😱😱
Válasz erre
0
1
europész
2025. december 08. 23:30
Trump valasza:ha nem felel meg nektek a beke akkor haboruzzatok csak az oroszokkal.Mi kiszallunk mindenkeppen.Muhold lekapcsolva,info nuku.Agyo.
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2025. december 08. 23:21
Ezt Londonban találta ki neki a három mindenre képes idióta ma délután.
Válasz erre
15
0
