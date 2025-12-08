Ft
háború béketerv Emmanuel Macron Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij

Ez kezd nevetségessé válni: Trump hátast fog dobni, ha megtudja, mit mondott Merz az amerikai béketervről

2025. december 08. 20:14

Zelenszkij és Macron sem fogták vissza magukat.

2025. december 08. 20:14
null

Csúcstalálkozót tartottak hétfőn a londoni miniszterelnöki hivatalban Nagy-Britannia, Ukrajna , Németország és Franciaország vezetői. A Downing Streeten tartott megbeszélésen Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő vett részt.

A hétfő este véget ért egyeztetésről a brit kormányfő hivatala nem adott ki részletes tájékoztatást, de a találkozó bevezető, sajtónyilvános részében Starmer kijelentette: az európai szövetségesek továbbra is Ukrajna mellett állnak, és ha létrejön a tűzszünet, annak tartósnak és igazságosnak kell lennie.

A munkáspárti brit kormányfő megfogalmazása szerint ezért is igen fontos annak az alapelvnek a folyamatos és ismételt hangoztatása, hogy az Ukrajnát érintő ügyekről Ukrajnát illeti meg a döntés joga.

Válaszában Zelenszkij hangsúlyozta az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna egységének fontosságát a béke megteremtéséről folyó tárgyalásokon.

Az ukrán elnök szerint ez azért is fontos, mert „vannak ügyek, amelyeket nem tudunk az amerikaiak nélkül megoldani, és vannak olyan kérdések is, 

amelyeket nem tudunk Európa nélkül rendezni”.

Friedrich Merz ugyanakkor a londoni csúcstalálkozón kijelentette: kétségei vannak az amerikai fél által összeállított dokumentumok bizonyos elemeivel kapcsolatban. Merz nem részletezte, hogy az amerikai kormány kezdeményezéseinek mely részeivel szemben vannak fenntartásai, de hangsúlyozta, hogy ezekről is tárgyalni kell, „és ezért vagyunk most itt”.

Hozzátette: az európai szövetségesek várják a híreket arról, hogy az amerikai és az orosz kormány moszkvai tárgyalásai milyen eredményekkel járnak, de addig is folytatják Ukrajna erőteljes támogatását, mivel „Ukrajna sorsa Európa sorsa is egyben”.

Emmanuel Macron francia elnök a Downing Streeten tartott négyes csúcson úgy fogalmazott, hogy az európai szövetségeseknek „számos kártya van a kezükben”. Hozzátette: Ukrajna ellenállást tanúsít az orosz invázióval szemben, az orosz gazdaság viszont már kezdi megszenvedni a legutóbbi európai és amerikai szankciók hatásait.

A hétfő este véget ért londoni megbeszélés után Zelenszkij külön nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezi: a jelenlegi helyzetben meghatározó jelentőségű Ukrajna és Európa egysége, de ugyanilyen fontos az Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egység.

Az ukrán államfő közölte: a hétfői londoni egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról, és megállapodtak a következő lépésekről.

Zelenszkij szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Adrian DENNIS / POOL / AFP

