Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Ursula von der Leyen Európai Bizottság

Komoly gyomrost vittek be Von der Leyennek: mindössze hét ország küldené az orosz vagyont Ukrajnába

2025. december 08. 18:54

Nem erre számított az Európai Bizottság elnöke.

2025. december 08. 18:54
null

Hét uniós tagállam vezetője az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének címzett levélben fejezte ki támogatását ahhoz, hogy az Európai Bizottság lefoglalja és Ukrajna finanszírozására használja az európai, köztük a belga pénzintézetekben tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket –, közölte a Le Soir című francia nyelvű belga napilap hétfőn.

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Ez az összeg az unióban található összes orosz devizatartalék 86 százalékát teszi ki, és a globális mennyiség kétharmada.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint a következő két évben az állam működésére és a védekezés költségeinek fedezésére 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának.

Az Európai Bizottság arra tett javaslatot szerdán, hogy a lefoglalt orosz pénzeszközöket egy 90 milliárd eurós úgynevezett jóvátételi hitel formájában használják fel, ami Ukrajna gazdasági és katonai szükségleteit fedezné a következő két évben.

  • Észtország, 
  • Lettország, 
  • Litvánia, 
  • Lengyelország, 
  • Svédország, 
  • Finnország és 
  • Írország vezetői 

az Ursula von der Leyen uniós bizottsági, valamint António Costa tanácsi elnöknek írt levelükben azt írták: az orosz vagyon felhasználása „anyagilag a leghozzáférhetőbb és politikailag a legreálisabb”, tekintettel az Oroszország által megtámadott ország költségvetési és katonai szükségleteinek jelenlegi méretére és sürgősségére.

Az intézkedés Ukrajna azon jogát erősíti, hogy kártérítést kapjon az orosz invázió okozta veszteségekért – írták.

Sürgették az EU-t, hogy mihamarabb folytassa a befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajna finanszírozására való felhasználásáról folytatott javaslat elfogadását, majd úgy fogalmaztak: „Ukrajna támogatása a szabadságért és függetlenségért folytatott küzdelmében nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem saját érdekünket is szolgálja”.

Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője hétfőn, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az orosz vagyon lefoglalására és felhasználására vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: „a megbeszélések a jövő heti Európai Tanács üléséig folytatódnak, ahol a cél a végső döntés meghozatala lesz”.

Megismételte az uniós bizottság álláspontját, mely szerint a javaslatok összhangban vannak a nemzetközi joggal, és kezelik a befagyasztott pénzeszközök használatával kapcsolatban felvetődött aggályokat.

Az Európai Bizottság valahányszor jogi javaslatot terjeszt a tagországok vezetői elé, „biztosak vagyunk abban, hogy az jogilag érvényes, és megfelel minden követelménynek és aggálynak, beleértve ebben az esetben a pénzügyi piacokat is” – tette hozzá az uniós szóvivő.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

