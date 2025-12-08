Ft
Európa Ukrajna Ursula von der Leyen hitel vagyon

Erre sokan nem számítottak: Belgium után egy újabb ország mondott nemet Ursula von der Leyennek

2025. december 08. 13:35

A francia állam két éve tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait.

2025. december 08. 13:35
null

Bár Belgiumban parkol a legnagyobb orosz lefagyasztott vagyon, de Franciaország is azon országok közé tartozik, amelynek pénzintézeteiben el van helyezve orosz vagyonkészlet. Párizs ezt a 18 milliárd eurót nem hajlandó feladni – számolt be a Világgazdaság a Financial Times alapján. 

A franciák nem adják ki azoknak a bankoknak a nevét, amelyeknél a világ második legnagyobb befagyasztott orosz állami pénzeszköz-felhalmozását tartják. 

A lap szerint ugyanis Franciaországra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy segítse Ukrajna finanszírozását a 18 milliárd euró értékű orosz vagyon felhasználásával.

A francia állam két éve tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait, ez pedig különösen bosszantja Európa ukránpárti tömbjét. Hiszen emiatt nem tudhatják meg, hogy pontosan mely bankoknál vannak a kívánt pénzek, mi történik ezek kamatával.

Párizs érvelése egyszerű: ezek ügyféltitoknak minősülnek.

Csakhogy most úgy tűnik, Brüsszelnek elege lett a huzavonából, és ezeknek a vagyonoknak a feltárására ismételt vizsgálatot indított. Ez azért sürgető, mert az Európai Bizottság továbbra is kitartóan szorgalmazza a jóvátételi hitelről szóló tervet Ukrajna támogatására. Ennek forrásai pedig a szankciók alatt álló orosz jegybanki eszközök lennének, mégpedig az összes.

Ursula von der Leyenék legújabb javaslata ugyanis, hogy az EU-szerte befagyasztott orosz pénzeszközökre ráteszik a kezüket. Tehát már nem csak a legnagyobb, 185 milliárd eurós készletről van szó, amely a brüsszeli székhelyű Euroclear központi értékpapírletét-kezelőnél van.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

 

