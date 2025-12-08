Erre sokan nem számítottak: Belgium után egy újabb ország mondott nemet Ursula von der Leyennek

Párizs érvelése egyszerű: ezek ügyféltitoknak minősülnek.

Csakhogy most úgy tűnik, Brüsszelnek elege lett a huzavonából, és ezeknek a vagyonoknak a feltárására ismételt vizsgálatot indított. Ez azért sürgető, mert az Európai Bizottság továbbra is kitartóan szorgalmazza a jóvátételi hitelről szóló tervet Ukrajna támogatására. Ennek forrásai pedig a szankciók alatt álló orosz jegybanki eszközök lennének, mégpedig az összes.

Ursula von der Leyenék legújabb javaslata ugyanis, hogy az EU-szerte befagyasztott orosz pénzeszközökre ráteszik a kezüket. Tehát már nem csak a legnagyobb, 185 milliárd eurós készletről van szó, amely a brüsszeli székhelyű Euroclear központi értékpapírletét-kezelőnél van.