Orbán Viktor: Európa elaludt, minél előbb tárgyalni kellene Oroszországgal

Több tízezer forint marad havonta a családoknál

A kormányfő ismertette, a csed és a gyed adómentességével, amely most lépett életbe, havonta az átlagfizetésig a csednél 78 ezer forint többletbevételt jelent, a gyed pedig 43 ezer forint pluszpénzt jelent.

Most előfordulhat, hogy aki csedet kap, magasabb lesz a fizetése, mint ha bért kapna. Ez már kezd jól kinézni

– mondta. Rátért az adókedvezményekre is. Emlékeztetett: a most másfélszeresére emelt családi adókedvezmény januárban ismét növekedni fog.

A fix három százalékos hitellel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: ezzel kapcsolatban van egy vita Magyarországon, de szerinte ez legalább értelmes vita. Például az, hogy sokan bérlakásokat építtetnének.

„Azért ott mégiscsak van egy függőség, mert nem a sajátodban laksz. A magyar álom a saját otthon, hogy van, ahol lakhatsz, nem vagy földönfutó” – mutatott rá.

Mint ismertette: az Otthon Start konstrukciójában a törlesztőrészlet a legtöbb esetben meg sem haladja azt az összeget, amelyet most albérletre fizetnek a fiatalok.

Kiemelte: a hitelnél nincs árfolyamkockázat, mint volt a devizahiteleknél.

„Ez forintban van, sem árfolyamkockázat, sem kamatkockázat nincs”

– mondta.

Ismertetett egy példát is: már húsz millió forintos hitelnél havonta 60 ezer forintot lehet megtakarítani azzal, hogy nem piaci hitelt vesznek fel. 50 millió forintnyi hitelnél már 150 ezer forint a megtakarítás. Orbán Viktor elárulta: már most óriási az érdeklődés, főleg, hogy kombinálni lehet más állami támogatásokkal. Rámutatott: ez a hitel mindenkinek elérhető, nincsenek olyan korlátozások, amelyek a korábbi hasonló konstrukcióknál voltak.

Honnan lesznek ingatlanok?

Orbán Viktor ismertette: most is van százezer olyan lakás Magyarországon, amely eladásra vár, de szerinte építkezni is fognak majd a hitellel. Az áremelkedés fékezésére pedig több gátat is beépítettek, például a teljes vételárra vonatkozóan, illetve a négyzetméterárat is másfél millió forintban maximalizálták.

Ebből nem fognak luxuslakásokat venni

– tette hozzá.

A kormányfő reagált Magyar Péter azon kijelentésére is, mely szerint húsz százalékkal is felveri az ingatlanok árát az új hitelprogram.