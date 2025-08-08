Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Otthon Start Kossuth rádióban reggel program Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európa elaludt, minél előbb tárgyalni kellene Oroszországgal

2025. augusztus 08. 07:31

A Kossuth Rádióban kezdte a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az Otthon Start programról és a családoknak juttatott támogatásokról is beszélt, de leszögezte: Európa két vezetőjének minél előbb találkoznia kellene az orosz elnökkel.

2025. augusztus 08. 07:31
null

Sűrű hetet zár a kormány, a héten kiemelten fontos döntések születtek a szeptemberben induló Otthon Start programmal kapcsolatban. Ezzel a felvezetéssel ült be szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújára Orbán Viktor miniszterelnök. 

Ezt is ajánljuk a témában

A beszélgetés elején tértek ki arra, hogy a magyar családok többségében ezekben a napokban kapják meg az emberek a fizetésüket, benne pedig már a másfélszeresére emelt családi adókedvezmény mértékével. Ezzel kapcsolatban tértek rá a demográfiai problémákra, amelyek az egész fejlett világot érintik. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő ezzel kapcsolatban elmondta: bár van egy olyan ösztön, vágy, hogy legyen a fiataloknak gyereke, végül valami miatt mégis kicsúsznak az időből. 

„Nyugaton ezt migrációval akarják megoldani, mondván, a darab az darab. Mi ezt nem szeretjük. Nyugaton több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyerek, de ez megváltoztatja a nyugati nagyvárosokat. Terrorveszély, közbiztonság romlása” – mondta Orbán, hozzátéve, ez legyen a nyugatiak problémája. 

A magyar kormány ezzel ellentétben a családok problémáinak elmozdítását tűzte ki célul, például azt, hogy ne legyen anyagi korlátja a gyerekvállalásnak, sőt, inkább érje meg akár rövidtávon is, ne járjanak rosszabbul. 

„Nem vagyunk még itt, de lépésről lépésre közelítünk” 

– húzta alá, majd sorolta, milyen segítségeket nyújt már az állam a családosoknak, édesanyáknak. 

Kijelentette: bevándorlásban Magyarország nem köt kompromisszumot, migráció helyett a családokat támogatják

Ezt is ajánljuk a témában

 Több tízezer forint marad havonta a családoknál

A kormányfő ismertette, a csed és a gyed adómentességével, amely most lépett életbe, havonta az átlagfizetésig a csednél 78 ezer forint többletbevételt jelent, a gyed pedig 43 ezer forint pluszpénzt jelent. 

Most előfordulhat, hogy aki csedet kap, magasabb lesz a fizetése, mint ha bért kapna. Ez már kezd jól kinézni

– mondta. Rátért az adókedvezményekre is. Emlékeztetett: a most másfélszeresére emelt családi adókedvezmény januárban ismét növekedni fog. 

A fix három százalékos hitellel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: ezzel kapcsolatban van egy vita Magyarországon, de szerinte ez legalább értelmes vita. Például az, hogy sokan bérlakásokat építtetnének. 

„Azért ott mégiscsak van egy függőség, mert nem a sajátodban laksz. A magyar álom a saját otthon, hogy van, ahol lakhatsz, nem vagy földönfutó” – mutatott rá. 

Mint ismertette: az Otthon Start konstrukciójában a törlesztőrészlet a legtöbb esetben meg sem haladja azt az összeget, amelyet most albérletre fizetnek a fiatalok. 

Kiemelte: a hitelnél nincs árfolyamkockázat, mint volt a devizahiteleknél. 

„Ez forintban van, sem árfolyamkockázat, sem kamatkockázat nincs”

– mondta. 

Ismertetett egy példát is: már húsz millió forintos hitelnél havonta 60 ezer forintot lehet megtakarítani azzal, hogy nem piaci hitelt vesznek fel. 50 millió forintnyi hitelnél már 150 ezer forint a megtakarítás. Orbán Viktor elárulta: már most óriási az érdeklődés, főleg, hogy kombinálni lehet más állami támogatásokkal. Rámutatott: ez a hitel mindenkinek elérhető, nincsenek olyan korlátozások, amelyek a korábbi hasonló konstrukcióknál voltak. 

Honnan lesznek ingatlanok?

Orbán Viktor ismertette: most is van százezer olyan lakás Magyarországon, amely eladásra vár, de szerinte építkezni is fognak majd a hitellel. Az áremelkedés fékezésére pedig több gátat is beépítettek, például a teljes vételárra vonatkozóan, illetve a négyzetméterárat is másfél millió forintban maximalizálták. 

Ebből nem fognak luxuslakásokat venni

– tette hozzá. 

A kormányfő reagált Magyar Péter azon kijelentésére is, mely szerint húsz százalékkal is felveri az ingatlanok árát az új hitelprogram

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez ismerethiányból fakad, nem feltételezek rosszindulatot, bár volt az a Kollár Kinga nevű tiszás EP-képviselő, aki szerint az a jó nekik, ami rossz az országnak, de ne tételezzünk fel most ilyesmit” – mondta. 

„Nem olvasták el a rendeletet, vagy nem hívták fel Panyi Miklóst, javaslom, hogy ezt tegyék meg” – tette hozzá. Rámutatott, akik most támadják a programot, még sosem csináltak ilyet. 

Ezt is ajánljuk a témában

A vámok és a háború hatásai

Orbán Viktor a beszélgetésben rátért arra is, hogy minél előbb béke kell. Ha véget érne a háború, a magyar gazdaság is sokkal jobban tudna teljesíteni. 

„Fel is merült, hogy az Otthon Start hitelprogrammal megvárjuk-e a háború végét” – árulta el, de ő úgy döntött, nem lehet várni, meg kell támogatni a családokat, el kell indítani a gazdasági programokat. 

Én már márciusban indultam volna ezekkel, de a józan ész azt követelte, építsünk be néhány féket 

– mondta. 

A vámokkal kapcsolatban elmondta: ez egy nagyon rossz döntés volt az EU-tól, amely súlyos következményekkel jár. 

A kormányfő sürgeti a találkozót

A Trump-Putyin találkozóról kiemelte, ez nagyon jó hír, csak akkor lehet tűzszünet, ha ők megállapodnak. Ugyanakkor rámutatott: Európa elaludt. A francia elnöknek és a német kancellárnak együtt kellett volna elmennie Moszkvába, vagy bárhol össze kellett volna hozni egy találkozót az orosz elnökkel, hiszen ez a háború Európában zajlik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért sürgeti Orbán Viktor, hogy legyen orosz-európai csúcs, de persze ne az unió vezetőivel, akik megmutatták a vámháborúban is, mire képesek. 

Dezinformációs kampány

Az interjú végén kitértek arra az amerikai jelentésre is, amely szerint 2016-ban a demokraták Soros György alapítványának támogatásával kamu hírekkel akarták lejáratni Donald Trumpot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor szerint ez botrány, főleg, hogy erre állami szerveket is felhasználtak. Emlékeztetett, évekig nyüstölték ezzel az amerikai elnököt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországgal szemben is folyamatosan zajlik egy dezinformációs kampány, ugyanezen körök által pénzelve. A céljuk, hogy Brüsszelnek tetsző kormány kerüljön itt is hatalomra. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan lépések, amelyeket meg lehet tenni ezek ellen, Orbán Viktor úgy fogalmazott: vannak ilyenek, de ezek komolyabb dolgok, mintsem ilyen rövid idő alatt ki tudja fejteni. 

 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. augusztus 08. 09:40
Európai - orosz csúcstalálkozó, már régen kellett volna. Ha egy Eurázsiai Unióban csúcsosodott volna ki, nem itt tartanánk. Az egyik legerősebb világhatalmi tényezők lehetnénk.
Válasz erre
0
1
Tegnap
2025. augusztus 08. 09:15
Brüsszelben a DeepState-Soros bűnbanda teljes egészében átvette a hatalmat a korrupt EU maffia felett. Brüsszel = DeepState-Soros banda. Megzsarolták Trumpot. Meghagyták neki az USA-t még 2 vagy 4 évre, utána azt visszaveszik. De külpolitikában most már ők mozgatják.
Válasz erre
2
0
Ízisz
2025. augusztus 08. 09:15
Z. A Fidesz - KDNP Természetesen továbbra is marad!!! 💯👍🇭🇺✌️ Mert Nem az számít, hogy a sorosista globalista Brüsszel mit akar és az őket kiszolgáló hazaáruló szektás MLM csoport... 💯 Veszünk nekik egy szigetet és ott éljenek meg ahogyan tudnak!!! 💯👍😊
Válasz erre
4
0
chief Bromden
2025. augusztus 08. 09:05
Nem szülnek a libernyák karrieristák, no meg ahogy Hobo mondta: "Kéne egy fiú, de félted a melled, Szép vagy és hiú, kincsed a tested."
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!