Orbán Viktor: Európa elaludt, minél előbb tárgyalni kellene Oroszországgal

Orbán Viktor: „Lebőgés lesz a vége”, ha az Otthon start programot támadják
Megint helyére tette a miniszterelnök az ellenzéket.
A Kossuth Rádióban kezdte a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az Otthon Start programról és a családoknak juttatott támogatásokról is beszélt, de leszögezte: Európa két vezetőjének minél előbb találkoznia kellene az orosz elnökkel.
Sűrű hetet zár a kormány, a héten kiemelten fontos döntések születtek a szeptemberben induló Otthon Start programmal kapcsolatban. Ezzel a felvezetéssel ült be szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújára Orbán Viktor miniszterelnök.
A beszélgetés elején tértek ki arra, hogy a magyar családok többségében ezekben a napokban kapják meg az emberek a fizetésüket, benne pedig már a másfélszeresére emelt családi adókedvezmény mértékével. Ezzel kapcsolatban tértek rá a demográfiai problémákra, amelyek az egész fejlett világot érintik.
Július 1-jén indult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, melynek pozitív hatásait éppen az elkövetkező napokban a júliusi bérek kifizetésekor fogják érezni a magyar családok.
A kormányfő ezzel kapcsolatban elmondta: bár van egy olyan ösztön, vágy, hogy legyen a fiataloknak gyereke, végül valami miatt mégis kicsúsznak az időből.
„Nyugaton ezt migrációval akarják megoldani, mondván, a darab az darab. Mi ezt nem szeretjük. Nyugaton több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyerek, de ez megváltoztatja a nyugati nagyvárosokat. Terrorveszély, közbiztonság romlása” – mondta Orbán, hozzátéve, ez legyen a nyugatiak problémája.
A magyar kormány ezzel ellentétben a családok problémáinak elmozdítását tűzte ki célul, például azt, hogy ne legyen anyagi korlátja a gyerekvállalásnak, sőt, inkább érje meg akár rövidtávon is, ne járjanak rosszabbul.
„Nem vagyunk még itt, de lépésről lépésre közelítünk”
– húzta alá, majd sorolta, milyen segítségeket nyújt már az állam a családosoknak, édesanyáknak.
Kijelentette: bevándorlásban Magyarország nem köt kompromisszumot, migráció helyett a családokat támogatják.
Újabb akciótervek jönnek az elhibázott EU-USA vámmegállapodás miatt – közölte a kormányfő.
A kormányfő ismertette, a csed és a gyed adómentességével, amely most lépett életbe, havonta az átlagfizetésig a csednél 78 ezer forint többletbevételt jelent, a gyed pedig 43 ezer forint pluszpénzt jelent.
Most előfordulhat, hogy aki csedet kap, magasabb lesz a fizetése, mint ha bért kapna. Ez már kezd jól kinézni
– mondta. Rátért az adókedvezményekre is. Emlékeztetett: a most másfélszeresére emelt családi adókedvezmény januárban ismét növekedni fog.
A fix három százalékos hitellel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: ezzel kapcsolatban van egy vita Magyarországon, de szerinte ez legalább értelmes vita. Például az, hogy sokan bérlakásokat építtetnének.
„Azért ott mégiscsak van egy függőség, mert nem a sajátodban laksz. A magyar álom a saját otthon, hogy van, ahol lakhatsz, nem vagy földönfutó” – mutatott rá.
Mint ismertette: az Otthon Start konstrukciójában a törlesztőrészlet a legtöbb esetben meg sem haladja azt az összeget, amelyet most albérletre fizetnek a fiatalok.
Kiemelte: a hitelnél nincs árfolyamkockázat, mint volt a devizahiteleknél.
„Ez forintban van, sem árfolyamkockázat, sem kamatkockázat nincs”
– mondta.
Ismertetett egy példát is: már húsz millió forintos hitelnél havonta 60 ezer forintot lehet megtakarítani azzal, hogy nem piaci hitelt vesznek fel. 50 millió forintnyi hitelnél már 150 ezer forint a megtakarítás. Orbán Viktor elárulta: már most óriási az érdeklődés, főleg, hogy kombinálni lehet más állami támogatásokkal. Rámutatott: ez a hitel mindenkinek elérhető, nincsenek olyan korlátozások, amelyek a korábbi hasonló konstrukcióknál voltak.
Orbán Viktor ismertette: most is van százezer olyan lakás Magyarországon, amely eladásra vár, de szerinte építkezni is fognak majd a hitellel. Az áremelkedés fékezésére pedig több gátat is beépítettek, például a teljes vételárra vonatkozóan, illetve a négyzetméterárat is másfél millió forintban maximalizálták.
Ebből nem fognak luxuslakásokat venni
– tette hozzá.
A kormányfő reagált Magyar Péter azon kijelentésére is, mely szerint húsz százalékkal is felveri az ingatlanok árát az új hitelprogram.
A szakértők és a valóság viszont cáfolják a Tisza-vezért.
„Ez ismerethiányból fakad, nem feltételezek rosszindulatot, bár volt az a Kollár Kinga nevű tiszás EP-képviselő, aki szerint az a jó nekik, ami rossz az országnak, de ne tételezzünk fel most ilyesmit” – mondta.
„Nem olvasták el a rendeletet, vagy nem hívták fel Panyi Miklóst, javaslom, hogy ezt tegyék meg” – tette hozzá. Rámutatott, akik most támadják a programot, még sosem csináltak ilyet.
Az Otthon Start program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.
Orbán Viktor a beszélgetésben rátért arra is, hogy minél előbb béke kell. Ha véget érne a háború, a magyar gazdaság is sokkal jobban tudna teljesíteni.
„Fel is merült, hogy az Otthon Start hitelprogrammal megvárjuk-e a háború végét” – árulta el, de ő úgy döntött, nem lehet várni, meg kell támogatni a családokat, el kell indítani a gazdasági programokat.
Én már márciusban indultam volna ezekkel, de a józan ész azt követelte, építsünk be néhány féket
– mondta.
A vámokkal kapcsolatban elmondta: ez egy nagyon rossz döntés volt az EU-tól, amely súlyos következményekkel jár.
A Trump-Putyin találkozóról kiemelte, ez nagyon jó hír, csak akkor lehet tűzszünet, ha ők megállapodnak. Ugyanakkor rámutatott: Európa elaludt. A francia elnöknek és a német kancellárnak együtt kellett volna elmennie Moszkvába, vagy bárhol össze kellett volna hozni egy találkozót az orosz elnökkel, hiszen ez a háború Európában zajlik.
A miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájának úgy fogalmazott, ha lesz tárgyalás, ha közvetlenül le tudnak ülni egymással, akkor nagyon gyorsan eljuthatunk a tűzszünethez.
Ezért sürgeti Orbán Viktor, hogy legyen orosz-európai csúcs, de persze ne az unió vezetőivel, akik megmutatták a vámháborúban is, mire képesek.
Az interjú végén kitértek arra az amerikai jelentésre is, amely szerint 2016-ban a demokraták Soros György alapítványának támogatásával kamu hírekkel akarták lejáratni Donald Trumpot.
A John Durham különleges ügyész által készített jelentés titkos melléklete újabb megdöbbentő információkat tartalmaz.
Orbán Viktor szerint ez botrány, főleg, hogy erre állami szerveket is felhasználtak. Emlékeztetett, évekig nyüstölték ezzel az amerikai elnököt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországgal szemben is folyamatosan zajlik egy dezinformációs kampány, ugyanezen körök által pénzelve. A céljuk, hogy Brüsszelnek tetsző kormány kerüljön itt is hatalomra. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan lépések, amelyeket meg lehet tenni ezek ellen, Orbán Viktor úgy fogalmazott: vannak ilyenek, de ezek komolyabb dolgok, mintsem ilyen rövid idő alatt ki tudja fejteni.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher