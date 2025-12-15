Navracsics Tibor: A parlamentarizmus sokkal koncentráltabb hatalomgyakorlást tesz lehetővé, mint az elnöki rendszer

A parlamentarizmus ugyanis – ellentétben a prezidencializmussal – a törvényhozás legitimációjára fűzi fel a rendszer működését. A parlamentet közvetlenül választják az állampolgárok, a végrehajtó hatalmat megtestesítő kormányt viszont nem, az a törvényhozás révén alakul meg. Aki győz a parlamenti választáson, általában az alakít kormányt. A klasszikus parlamentarizmust megjelenítő Egyesült Királyságban ez úgy néz ki, hogy a kormány tagja, azaz miniszter csak parlamenti képviselő lehet, a miniszterelnök pedig a választáson győztes párt vezetője. Így a miniszterelnök nem csupán kormánya tagjainak, hanem a párt vezetőjeként a többséget alkotó frakciónak is a főnöke. Vagyis elképzelései akadálytalanul valósulhatnak meg a kormánytagok és a parlamenti többség segítségével. A miniszterelnöknek csupán arra kell vigyáznia, nehogy lázadás törjön ki a pártban, mert ha leveszik a pártvezetői pozícióról, elvész a miniszterelnöksége is, ezt láthattuk Margaret Thatcher vagy legutóbb Boris Johnson esetében.

Az elnöki rendszer ezzel szemben a folyamatos egyeztetés terepe. A törvényhozást szintén közvetlenül választják, ám itt az elnököt is. Ráadásul a hatáskörök is úgy vannak megállapítva, hogy egymás nélkül hosszabb távon az elnök és a törvényhozás nem tudnak működni. Nem véletlen ez. Az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái a korlátozott hatalomban hittek, ezért az alkotmányt úgy alkották meg, hogy tartósan egyik hatalmi ág se kerülhessen a másik fölé. Bár a külső szemlélő számára – elsősorban a médiajelenlétből adódóan – az elnök az amerikai belpolitika legnagyobb hatalmú szereplője, valójában minden jelentősebb belpolitikai lépését egyeztetnie kell valakivel, leginkább a kongresszus egyik vagy mindkét házával.