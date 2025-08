Orbán Viktor: Családbarát adóforradalom zajlik Magyarországon! (VIDEÓ)

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, a koronavírus-járvány óta folyamatosan bizonytalanság van a világban, mindezzel párhuzamosan zajlik az orosz-ukrán háború, és Trump vámháborúi is. A fiataloknak ez a bizonytalan környezet még nagyobb problémákat okoz – tette hozzá. A fiatalok küzdenek az otthonteremtéssel is, és ehhez adnak segítséget most – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint Európában két modell van: bérlemények biztosítása, vagy pedig saját lakás lehetőségének az elérése. Az utóbbi mellett áll a magyar kormány – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy fix 3 százalékos hitel egy egyszerű dolog, de több hetes egyeztetésen vannak túl. Februárban jelentette be ezt a kormányfő, de azóta a dolog elsikkadt, és dolgoztak rajta.

Nagy vita volt, és végül beépítették az értékhatárt a hitelbe, ha ez nem lett volna, akkor az égbe lökték volna az ingatlanárakat – tette hozzá.

Így a középosztálynak biztosít lehetőséget, ez egy felzárkózási program – mondta a kormányfő.

A közszolgálatban dolgozóknak tervezett egymillió forintos lakhatási támogatás kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy ezt már korábban tervezték. A mostani egymillió forintos támogatással a közszolgálatban dolgozók megbecsülését is visszaállítják.