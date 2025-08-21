Ft
Dan Tanasă AUR Erdély Orbán Viktor Románia

Kifakadt az AUR képviselője: „Románia három megyét el fog veszíteni, Orbán vajdaként viselkedik Erdélyben”

2025. augusztus 21. 17:03

Dan Tanasă szerint Hargita, Kovászna és Maros megyében etnikai tisztogatás zajlik a román állampolgárok ellen.

2025. augusztus 21. 17:03
null

Dan Tanasă, az AUR képviselője a Határon Túli Románok Alapítvány marosfői Mihai Viteazul nyári akadémiáján tartott beszédében azt állította, hogy Hargita, Kovászna és Maros megyében etnikai tisztogatás zajlik a román állampolgárok ellen,

és Románia el fogja veszíteni ezt a három megyét

– számolt be róla a maszol.ro. Tanasă szerint az RMDSZ teljes mértékben ellenőrzi a térséget, és minden helyi ügyet az ő jóváhagyásukhoz kötnek. 

Ahogy én néha mondani szoktam: Hargitában, Kovásznában és Marosban még a galamb is magyarul csiripel. És bárki, aki ott valamit szeretne csinálni, az RMDSZ jóváhagyását kell bírja”

– mondta az AUR politikusa. 

A politikus szerint a román nemzetiségű lakosok erőszakos etnikai diszkrimináció áldozatai. Tanasă több száz, általa megnyert perre hivatkozva állította, hogy a helyi állami intézmények rendszerszintű diszkriminációt hajtanak végre az RMDSZ-es kisebbségi vezetés alatt. Szerinte Bukarest felületesen kezeli a kérdést, miközben a fősodratú sajtó beszámolt az RMDSZ és különböző titkosszolgálatok közötti kapcsolatokkal kapcsolatos aggodalmakról, valamint Erdély esetleges elszakítási terveiről.

Tanasă beszédében bírálta Magyarország befolyását és a közpénzek elosztását, valamint ironikusan kérdőjelezte meg Orbán Viktor szerepét Erdélyben, amikor vajdaként viselkedik. Különösen felháborítónak nevezte, hogy egy magyarországi cég kitermelési licencet kapott a Kolozs megyei Virágosvölgy sótelepére, ami szerinte a román állami szuverenitás gyengítését jelenti.

Az elmúlt napokban Tanasă jogi problémákba is keveredett: a Brassó Megyei Rendőrség különleges alakulatának tagja, Marian Godină büntetőfeljelentést tett ellene, miután a politikus Facebook-oldalán soviniszta üzenetet tett közzé, amely az ázsiai és afrikai munkásokkal szembeni diszkriminációra uszította követőit. A feljelentés indoklása szerint Tanasă nyilvánvalóan kirekesztő és uszító magatartást tanúsított.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

bubi55
2025. augusztus 21. 19:38
nektek és kisebbségeiteknek van(volt) vajdájuk...
nempolitizalok-0
2025. augusztus 21. 18:55
Fura, mert a borzalmas lakótelepek a román részen nem zavarják. Egyébként ez sajnos nem igaz. Az persze megvan, hogy a felújított értékes magyar épületek kurvajól néznek ki és az is, hogy Erdély láthatóan gazdagabb mint a román rész. De ennek a románnak nem le kellene húznia maga mellé a magyar részt a sárba, hanem felemelni a román részt e mellé.
transfogaras
2025. augusztus 21. 18:43
Foglalkozzatok inkább a majdnem " államcsőddel".....balf*sz...
kalanimmo
2025. augusztus 21. 18:41
az etnikai tisztogatast ti kezdtetek olah pasztorok
