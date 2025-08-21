Bezzegrománia: 70 százalékkal is megemelhetik az ingatlanadót

Ez egyre durvább! Románia Európa szégyenpadján: hiányrekord, megszorítás és pánik
Durva megszorításokra készülnek a szomszédban.
Romániában jelentős ingatlanadó-emelés készül: Tánczos Barna, a gazdasági ügyekért felelős kormányfőhelyettes megerősítette, hogy jelenleg a helyi adók 60–70 százalékos növeléséről van szó. Mint fogalmazott, ez még nem a végleges változat, ugyanakkor az emelés elengedhetetlen a helyi költségvetések konszolidálásához. A kormány célja, hogy az önkormányzatok pénzügyileg önállóbbá váljanak, és
ne legyenek kiszolgáltatva a központi költségvetésnek
– adta hírül a kronikaonline.ro.
Tánczos hangsúlyozta, hogy Románia évek óta tárgyal az Európai Bizottsággal a helyi adórendszer átalakításáról. A brüsszeli és a pénzügyminisztériumi elemzések szerint számos település nem hajtott végre rendszeres adóemelést, emiatt az önkormányzatok jelentős mértékben a központi bevételekre támaszkodnak. Az új szabályozással viszont biztosítani kívánják a települések hozzájárulását a fejlesztési projektekhez, ezért a kormány javaslata a helyi ingatlan- és gépjárműadók érdemi emelésére irányul.
Ilie Bolojan miniszterelnök már múlt héten jelezte, hogy
akár 70 százalékkal is nőhet az ingatlanadó a jövő évtől.
Szerinte erre elsősorban azokban a városokban kell számítani, ahol hosszú évek óta nem indexálták az adókat. A kabinet álláspontja szerint a jelenlegi szintek nem tükrözik az ingatlanok valós értékét, így a korrekció a második megszorító csomag részeként, a költségvetési hiány mérséklésére válik szükségessé.
A tervezett csomag más intézkedéseket is tartalmaz: a kormány javaslata szerint a jövőben nem lehet valaki egyszerre állami fizetés és nyugdíj kedvezményezettje. Ez különösen a katonákra és a rendőrökre vonatkozik, akiknek választaniuk kell a két juttatás között. Tánczos Barna szerint ez alapvető reform, amelyet rövid időn belül életbe kívánnak léptetni, noha a katonai és rendőrségi nyugdíjrendszer teljes átalakítása egyelőre nem része a csomagnak.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP