Bezzegrománia: 70 százalékkal is megemelhetik az ingatlanadót

Romániában jelentős ingatlanadó-emelés készül: Tánczos Barna, a gazdasági ügyekért felelős kormányfőhelyettes megerősítette, hogy jelenleg a helyi adók 60–70 százalékos növeléséről van szó. Mint fogalmazott, ez még nem a végleges változat, ugyanakkor az emelés elengedhetetlen a helyi költségvetések konszolidálásához. A kormány célja, hogy az önkormányzatok pénzügyileg önállóbbá váljanak, és

ne legyenek kiszolgáltatva a központi költségvetésnek

– adta hírül a kronikaonline.ro.

Tánczos hangsúlyozta, hogy Románia évek óta tárgyal az Európai Bizottsággal a helyi adórendszer átalakításáról. A brüsszeli és a pénzügyminisztériumi elemzések szerint számos település nem hajtott végre rendszeres adóemelést, emiatt az önkormányzatok jelentős mértékben a központi bevételekre támaszkodnak. Az új szabályozással viszont biztosítani kívánják a települések hozzájárulását a fejlesztési projektekhez, ezért a kormány javaslata a helyi ingatlan- és gépjárműadók érdemi emelésére irányul.