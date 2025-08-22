Újabb baloldali hazugság dőlt meg: ez alapjaiban írhatja át a 2026-os eredményt

Baloldali tévhitek dőltek le

A győzteskompenzáció témakörét legutóbb a Választási Tudásbázis nevezetű Facebook-oldal fejtette ki bővebben, és több olyan elemet bemutatott, amit eddig nem igazán dolgozott fel a nyilvánosság. Az oldal állítása szerint nem hungarikum ez a rendszer, ráadásul sok esetben nem feltétlenül a „győztesnek” kedvez és egyáltalán nem kompenzáció. Az utóbbi dolgokat egyébként már részben 2014-ben kimondta az Ab.

Gyakori tévhit, sőt akár álhírnek is lehet nevezni, hogy a „győzteskompenzáció” bármilyen formában magyar fejlesztés lenne. A győzteskompenzáció alapja egy Németországból átvett rendszer, de a németeknél is a britektől vették át a második világháború után, azonban 1956-ban a német választási rendszerben felszámolták a töredékszavazatos vegyes rendszereket. Az 1990-es években egyébként Olaszország átvette Magyarországról a felélesztett töredékszavazati rendszert, de ott később folyamatos változtatások voltak. A „győzteskompenzáció” szóban a győztes minden bizonnyal onnan jött, hogy a magyar rendszerben ezzel az elnevezéssel elhíresült intézmény definíció szerint a győztes jelöltre leadott szavazatok egy részét minősíti töredékszavazatnak. A mechanizmus nyilván nem a győztes jelöltet kompenzálja, hiszen a szavazat másodlagosan csak listás szavazatként érvényesülhet. A kerületet a jelölt révén nyerő párt javára akár értelmezhetjük a „győztes”-kompenzáció szót, ilyen szempontból a kérdés lezárható, mégis a győztesnek segít.

De mivel a parlamenti választás győztesét elsősorban országosan állapítjuk meg, sőt, mivel a kompenzáció nem választókerületi szinten történik, ezért inkább nézzük meg, a nagykép szempontjából beszélhetünk-e „győztes”-kompenzációról. A rövid válasz, hogy nem!

A Választási Tudásbázis szerint a jelenlegi magyar „győzteskompenzációt” is tartalmazó töredékszavazati elem nem feltétlenül a győztest segíti. A győztes töredékszavazatok elméleti szinten se nem konzisztensen a szavazatok szerint legerősebb pártot segítik. Képzeljük el például, hogy 50 körzet van, amiből húszat nyer 55 százalékkal egy párt egy másik ellen (45 százalék). A másik 30 körzetben viszont egy harmadik párt nyer 50 százalékkal, az első párt jelöltjeinek 30 százaléka ellen. Egyenlő körzetek mellett az első párt (amely a legnagyobb párt átlagosan/összesen 40 százalékkal) egyrészt pont a neki arányosan is járó 20 mandátumot szerzi meg, de ezzel egyéniben csúnyán alulmarad a harmadik párttal szemben. A “győzteskompenzációja” 20-szor 10 százaléknyi szavazat, míg az egyéniben eleve bőven felülreprezentált (átlagosan 30 százalékos) harmadik 30-szor 20 százalék győzteskompenzációt zsebel be. Igaz, ha a veszteskompenzációt is hozzáadjuk, akkor az első párt már jobban áll, de ettől még a “győzteskompenzáció” önmagában nem a legnagyobb pártot segítette – derül ki egy egyszerű számítás után.

Mire jók a kompenzációk?

A Választási Tudásbázis kétségbe vonja, hogy a győzteskompenzáció 5-6 mandátum sorsáról döntött minden választáson 2014 és 2022 között. Rámutatott arra, hogy

2022-ben a kormánypártok listája több, mint 900 ezer,

az ellenzéki lista kevesebb, mint 100 ezer „győzteskompenzációs” töredékszavazatot szerzett.

Ez nem meglepő, hiszen a kormánypártok nem csak megnyerték az egyéni választókerületek 82 százalékét, hanem majdnem 20 százalékpontot vertek az ellenzéki lista szavazatarányára. Emellett a kormánypárti lista több, mint 400 ezer, az ellenzéki pedig majdnem 1,5 millió „veszteskompenzációs” szavazattal egészült ki. Ez a több mint 400 ezer voks már önmagában három plusz mandátumot hozott a Fidesz-KDNP-nek. Ebből az is látszik, hogy a veszteskompenzáció „erősebb”, mint a győzteskompenzáció. De mivel mind a kettő ugyanazokon a mandátumokon osztozik, a győztes-töredékszavazatok „felhigítják” a veszteskompenzációt.

Forrás: Választási Tudásbázis

A fenti ábrán az látható, hogy a narancs/kék árnyalatai közül a sötétebbek azok, amik az egyéni mandátum megnyeréséhez kellettek, tehát nem töredékszavazatok, míg a világosabbak a töredékszavazatok. Megnyert körzetben tehát a világos+sötét sávok összege mutatja a pártszövetségek jelöltjének eredményét. Egy párt által meg nem nyert körzetben viszont csak világos sávval jelenik meg az eredménye: ennek az egésze veszteskompenzációként kerül listára. Ha nem lenne győzteskompenzáció, de minden más úgy maradna ahogy, akkor eltekintenénk a győztes jelöltek melletti világos sávval jelölt győzteskompenzációs szavazatokkal és így jönne ki az 5 mandátum (nettó) különbség a kormánypártok kárára.

Így lehet jobban becsülni

Az oldal szerint, ha nem létezne ez a mostani gyakorlati kompenzáció, akkor minden bizonnyal más módon törekedne az adott kormánypárt arra, hogy minél inkább hasznosítsa a rá eső szavazatokat. Erre több módszert is bemutat, aminek egyik érdekes eleme, hogy a kormánypártok két önálló listával indulnának, és akkor is elérhető lenne akár ez az 5 mandátumos plusz. Úgy véli, hogy nem az a választási rendszer központi kérdése, és nem igazán ennek az elemnek a meglétével, vagy éppen nem meglétével lehet magyarázni a kétharmados többséget. A kérdéskör persze matematikailag is meglehetősen bonyolult, és arról nem is beszélve, mi történik akkor, ha tömegesen olyan jelöltek nyernek, akiknek nincs országos listájuk? Ami biztos, akkor lehet majd jobban becsülni a „győzteskompenzáció” jelentőségét, ha a 2026-os országgyűlési választás előtt felállnak az országos listák és az egyéni jelöltek.

