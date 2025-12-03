Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
frakció Magyar Péter párttagság mandátum

Ezt nem láttuk jönni: egy pillanat alatt szétrobbanhat Magyar Péter baloldali csapata!

2025. december 03. 05:19

Hatalmas a veszélye annak, hogy a Tisza Párt jövőbeli képviselői csapot-papot otthagyva meneküljenek a süllyedő hajóról! Magyar Péter baloldali emberei valamit nagyon elszúrtak.

2025. december 03. 05:19
null
Kovács András
Kovács András

„Népszerűség! Különös kis holmi. Az egyetlen dolog, amiből a látszat annyit ér, mint a valóság. Sőt talán többet, mert ha az embert népszerűnek gondolják, sokra viheti a közpályákon, ha alapjában gyűlölik is. Ellenben semmire se viszi, ha szeretik bár, de nem látszik, hogy szeretik. A valóságok bizonyára erős gránitkövek, de a legnagyobb karrierek mégis a látszatokon épültek fel.” (Mikszáth Kálmán: A fekete város)

Aki a Marsról érkezett, az azt hihetné, hogy az ország közvéleménye lerágta a körmét és napokig nem tudott aludni a tiszás előválasztás miatt, de a valóság teljesen más. Bár azt is megtudhattuk a Magyar Péter-féle univerzumból, hogy 72 plusz 78 = 100, de ezt az előválasztási bohózatot még az érintettek sem vették komolyan. Mindenki tudta, hogy melyik körzetben ki fog nyerni, és azon sem ütközött meg a demokráciáért folyamatosan aggódó baloldali sajtó, hogy az egyik választókerületben közfelkiáltással döntöttek a jelölt személyéről. Csak remélni tudjuk, hogy ez a közfelkiáltásos dolog ezzel véget ért, bár nagy összeget nem tennék rá. A tiszás bohóckodás egyik eleméről azonban nem igazán beszélnek sem az érintettek, sem a politikai folyamatokat figyelők. Pedig ennek később még döntő jelentősége lesz!

Magyar
Példátlan dolog zajlik Magyar Péter pártjában

Vajon ezt sikerül megértenie Magyar Péternek?

Kezdjük a legelejéről, hogy Magyar Péter és megértse! Az ókortól kezdve egészen a parlamentek kialakulásáig az államok vezetőinek nem kellett számot adniuk a cselekedeteikről. Az uralkodóházak a saját érdekeiket képviselték, majd időnként a különféle ellenérdekelt felek megerősödése révén kellett engedményeket tenniük, de a folyamat meglehetősen hullámzó volt. A stabil parlamentek, aztán pedig a parlamentarizmus létrejöttével a hatalmi viszonyok jelentősen átalakultak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Ha csak a reformkori Magyarországot nézzük, akkor részben a vármegyék delegáltak képviselőket konkrét utasításokkal az akkor működő rendi országgyűlésbe. A képlet roppant egyszerű volt, mert a képviselők nem térhettek el attól, amit utasításba kaptak. Ha eltértek, akkor visszarendelték őket, és a politikai pályafutásuk befejeződött. Értelemszerűen a Pozsonyban lévő képviselők idővel a nézeteik mentén pártokba szerveződtek, és 

bizony a pártokból való kilépés, átállás a másik oldalra komoly viharokat kavart már akkor is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A népképviseleti rendszer az általános választójog kiterjesztésével tovább változott. Magyarországon a legtisztább formában 1990 óta érvényesül teljes mértékben a parlamentáris demokrácia. Mi is ennek a lényege? A 18 éven felüli, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok pártok listáira, valamint egyéni jelöltekre szavazhatnak. A pártlisták esetén a választók keze meg van kötve, mert ebben az esetben csak pártemberek közül választhatnak, vagy éppen nem választanak, ha ilyen személyes döntést hoznak. Az egyéni jelöltek esetében nem feltétlenül kell érvényesülnie a pártlogikának, mivel pártoktól független jelöltek is indulhatnak, és be is juthatnak az országgyűlésbe. 

Magyarországon, az 1990-es parlamenti választást leszámítva, független jelöltek nem tudtak egyéni körzetet nyerni. Ugye egy nyertes független jelöltet nem köt semmi. Ő tényleg csak a saját mércéje szerint voksolhat az egyes törvényekről, és nem veszélyezteti őt az sem, hogy a saját pártjával konfliktusba kerül. Ezzel szemben egy olyan képviselőnek, aki egy párt segítségével nyerte el a mandátumát (tetszik, nem tetszik), lojálisnak kell lennie a saját pártjához, feltéve, ha hosszabb politikai pályafutásra készül. 

Mindez bizony egy adottság a mai Magyarországon, sőt szinte az összes európai országban, ahol szabad választások vannak. A csavar pedig most következik! A Tisza Pártnak az eddigi információk szerint továbbra is csak 27 tagja van. A párt listáját nem ismerjük, de 105 egyéni jelöltjét már igen. Ha abból indulunk ki, hogy mind a 27 párttag indul a választáson az egyéni körzetekben, akkor 78 olyan jelöltje van az egyéni körzetekben a pártnak, aki nem tagja az őt jelölő politikai erőnek. Könnyen lehet, hogy nem mind a 27 tag lett egyéni jelölt, de mivel erről nincsen konkrét információ, így direkt úgy vettem, hogy mindegyikük indul egyéni körzetben. 

Tehát legalább 78 olyan egyéni jelöltje biztosan van Magyar Péter alakulatának, aki nem tagja a pártnak. 

Miért is probléma ez? 

  • Egyrészt, ha egy parlamenti képviselő nem tagja annak a pártnak, amelynek révén mandátumhoz jutott, annak pontosan nulla befolyása van arra, hogy az adott alakulat milyen politizálást folytat. 
  • Azért találták ki a mai parlamentáris rendszert, mert konkrét felelősségi körök vannak. 
  • Egy parlamenti képviselő bár jelentős szuverenitással bír, de ahhoz, hogy egy-egy társadalmi csoport vagy régió érdekét sikeresen képviselje, bizony szüksége van adott esetben egy párt támogatására is, főleg ha az kormányon van.

Magyarország 1990 óta tartó parlamentáris története egyértelműen bizonyítja, hogy azok a képviselők, akik függetlenek vagy éppen szakítanak a pártjaikkal, bizony légüres térbe kerülnek, és gyorsan eltűnnek a politikából. 

A teljes agyhalottság állapota

A másik fő probléma, hogy ezek az úgynevezett tiszás képviselők joggal mondhatják el, hogy ők nem felelősek a Tisza Párt döntéseiért, mivel nem tagjai az alakulatnak. Hogyan is várhatnánk el ezektől a képviselőktől, hogy határozottan képviseljék azoknak az érdekeit, akik bejuttatták őket az Országgyűlésbe, ha még a saját pártjuk döntéseibe sincsen beleszólásuk?

Erre a kérdésre egyetlen helyes válasz van: sehogy! 

Ha esetleg mandátumot szereznek ezek a párttagság nélküli képviselők, akkor egy sikertelen kormányzás esetén könnyedén, minden felelősséget eltolva kiléphetnének a Tisza-frakcióból, és onnantól kezdve ténylegesen független képviselőkként sütögethetnék a saját politikai pecsenyéjüket. Példátlan a modernkori parlamentáris rendszerrel rendelkező országok esetében, hogy egy leendő kormánypárt olyan emberekre szeretné építeni a törvényhozás irányítását, akik egyébként nem tagjai a közösségének.

„Hagyjál már! Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way (ki…aszottul senki), senki, rajtam kívül.” Egyikük a fentiek ellenére mégis nyilatkozott Magyar szerint. „Leírom neki magyarul… Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul … Mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös …at csináltál?” – mit is várhatunk azoktól az emberektől akikkel így lehet beszélni? Mit lehet várni azoktól az emberektől, akik képesek arra, hogy úgy képviseljenek egy pártot, hogy esélyük sincs arra, hogy annak tagjai legyenek? Azok bizony agyhalottak, de

Magyar Péter legalább most az egyszer igazat mondott a sajátjairól! 

Fotó: Facebook

***

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 112 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. december 03. 08:39
»kalmanok 2025. december 03. 08:13 Szerintem 2025. december 03. 08:04 "kalmanok 2025. december 03. 07:51 Politico: elvehetik Orbán vétójogát az orosz szankciók ügyében" Szerinted is be kéne vezetni itthon is?« Itthon vétójog az orosz szankciók ügyében, miiiivvaaaann???
Válasz erre
2
0
kalmanok
2025. december 03. 08:38
Orbán Viktorék szeptemberben azt hazudták az országnak, hogy nem volt kiskorú sértettje a Fidesz által kinevezett, kitüntetett és megjutalmazott Szőlő utcai rémnek. Most pedig tanúvallomást tettek az elkövetéskor 14-15 éves fiúk, akiket minden elképzelhető módon bántalmazott szexuálisan az a Juhász Péter Pál, aki a hatóságok és a politikai elit hathatós támogatásával maradhatott egy évtizedig intézményvezető. Azt a gyereket pedig, aki segítséget kért a bántalmazások miatt, szervezett csoportokkal megverették egy állami intézményben.
Válasz erre
0
2
Bastyaelvtars
2025. december 03. 08:38
Vata Aripeit Nem az atv szerint. A Medián, a 21 Kutatóközpont szerint es az Elte szociológia intézet szerint. Az atv csak beszamol róla. Csak a falvakban vezet a fidesz, a 63 ev felettieknél es az alacsony iskolázottságúak közt. A teljes népességben pedig 4-5%-kal vezet a Tisza.
Válasz erre
0
2
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 03. 08:37
Ízlelgessétek birkák: A Fidesz szerint kiskorú érintettsége nem merült fel, ezért a Szőlő utcai ügyben elkövető sincs. Ehhez képest most kiderül, hogy az igazgató 15 éves fiúkat molesztált. Mindig az ellenkezője igaz, mint amit mondanak a pedofideszes férgek.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!