Ezt nem láttuk jönni: egy pillanat alatt szétrobbanhat Magyar Péter baloldali csapata!

„Népszerűség! Különös kis holmi. Az egyetlen dolog, amiből a látszat annyit ér, mint a valóság. Sőt talán többet, mert ha az embert népszerűnek gondolják, sokra viheti a közpályákon, ha alapjában gyűlölik is. Ellenben semmire se viszi, ha szeretik bár, de nem látszik, hogy szeretik. A valóságok bizonyára erős gránitkövek, de a legnagyobb karrierek mégis a látszatokon épültek fel.” (Mikszáth Kálmán: A fekete város)

Aki a Marsról érkezett, az azt hihetné, hogy az ország közvéleménye lerágta a körmét és napokig nem tudott aludni a tiszás előválasztás miatt, de a valóság teljesen más. Bár azt is megtudhattuk a Magyar Péter-féle univerzumból, hogy 72 plusz 78 = 100, de ezt az előválasztási bohózatot még az érintettek sem vették komolyan. Mindenki tudta, hogy melyik körzetben ki fog nyerni, és azon sem ütközött meg a demokráciáért folyamatosan aggódó baloldali sajtó, hogy az egyik választókerületben közfelkiáltással döntöttek a jelölt személyéről. Csak remélni tudjuk, hogy ez a közfelkiáltásos dolog ezzel véget ért, bár nagy összeget nem tennék rá. A tiszás bohóckodás egyik eleméről azonban nem igazán beszélnek sem az érintettek, sem a politikai folyamatokat figyelők. Pedig ennek később még döntő jelentősége lesz!

Példátlan dolog zajlik Magyar Péter pártjában

Vajon ezt sikerül megértenie Magyar Péternek?

Kezdjük a legelejéről, hogy Magyar Péter és megértse! Az ókortól kezdve egészen a parlamentek kialakulásáig az államok vezetőinek nem kellett számot adniuk a cselekedeteikről. Az uralkodóházak a saját érdekeiket képviselték, majd időnként a különféle ellenérdekelt felek megerősödése révén kellett engedményeket tenniük, de a folyamat meglehetősen hullámzó volt. A stabil parlamentek, aztán pedig a parlamentarizmus létrejöttével a hatalmi viszonyok jelentősen átalakultak.