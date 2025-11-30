Nagyon kínos: kiszivárgott, hogy feleannyian szavazhattak a Tisza előválasztásán, mint azt Magyar Péterék állították

Úgy tűnik, ebben ennyi volt: a Tisza előválasztási számai meg sem közelítik Márki-Zay 2021-es kálváriáját
2021-ben az előválasztás iránti érdeklődés több mint kétszer akkora volt, mint amekkora most a Tisza jelöltállítását övezi.
Nem ez lenne az első eset, hogy Magyar Péter magasabb számot mond a valóságnál. Pedig még az általa bemondott 300 ezer szavazó is csak feleannyi, mint ahányan a 2021-es baloldali előválasztáson voksoltak.
Ugyan Magyar Péterék a napokban lezárult előválasztásukról azt állították, hogy azon 300 ezren szavaztak, a legutóbb kiszivárgott információk szerint ez kétszer nagyobb szám lehet a valósnál. Az ellenzéki párt vezetői ugyanis csak néhány választókerületben tüntették fel a pontos számokat, máshol csak a győztes és a vesztes jelölt szavazatarányát jelezték, százalékosan. Összeszámolni tehát nem lehet ez alapján a szavazatokat. Ez pedig azért lehet, mert fele annyian sem szavaztak, mint azt a Tisza hirdeti.
Az előválasztáson való részvételhez regisztrálni kellett. Az ATV.hu cikke szerint így tett egyik olvasójuk is, aki azt állítja, hogy a szavazási rendszer technikai felépítése lehetővé tette a részvétel nyomon követését.
Állítása szerint az e-mail címmel, névvel és lakcímmel történő regisztráció során a rendszer automatikusan kiosztott egy egyedi azonosítót minden új szavazónak, amely 1-től kezdődően folyamatosan növekedett.
A portál informátora egri lakcímmel regisztrált november 27-én 18:54-kor, közvetlenül a szavazás 19 órakor történő lezárása előtt.
Az ATV.hu olvasója a levelében is mellékelt képernyőfotón szereplő adatok alapján arra következtet, hogy
ha az azonosítók sorszámszerűen növekedtek egytől fölfelé, percekkel a szavazás lezárása előtt körülbelül 148 614 lehetett a szavazók száma, ő ugyanis ezt az azonosítót kapta.
Ez a szám nagyon távol van a 300 ezertől, amit Magyar Péterék nyilvánosan hirdetnek.
Az ATV.hu cikkében nem közölte a hivatkozott képernyőfotót, ám a Mandiner szerkesztősége rábukkant egy felvételre, amely minden bizonnyal azonos azzal, amiről az ATV.hu írt. Íme:
Az ATV azt írja: olvasójuk szerint a Magyar Péter által kihirdetett számok „nem egyeznek azzal, amit a regisztrációs rendszer – az általa kikövetkeztetett működése alapján – megállapított.
Levelében azt sugallja, hogy a közölt adatok kétszeresét kommunikálhatja az ellenzéki párt a valós részvételnek.
Az ATV.hu kereste a párt sajtóosztályát a részvételi adatokról felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Azt ígérték, ha választ kapnak, frissítik a cikküket, ám írásunk megjelenéséig ez nem történt meg. A Mandiner ezért szintén ezzel a kérdéssel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához.
Az ügy duplán kínos lehet Magyar Péteréknek, ugyanis
még ha az általuk bemondott szám igaz is, az is jócskán elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól, amelyen kétszer annyian, több mint 600 ezren szavaztak.
És még az is csak a baloldal történelmi vereségére volt elég a 2022-es országgyűlési választáson.
Az újonnan kiszivárgott információ szerint
Magyar Péterék előválasztása még annál is rosszabbul teljesíthetett a korábbi baloldali előválasztáshoz képest, mint azt eddig gondoltuk.
Magyar Péter állítását a 300 ezer szavazóról már a mostani kiszivárgás előtt is sokan kétkedve fogadták, mivel a Tisza Párt elnöke korábban is közölt már nagyobb számokat a valóságnál.
Például amikor a Tiszavilág alkalmazásról azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd egy kiszivárgás után kiderült, hogy valójában csupán mintegy 200 ezres adatbázisról volt szó, amelyben ráadásul nem kizárólag alkalmazásletöltők szerepeltek.
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor