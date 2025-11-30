Nagyon kínos: kiszivárgott, hogy feleannyian szavazhattak a Tisza előválasztásán, mint azt Magyar Péterék állították

Ugyan Magyar Péterék a napokban lezárult előválasztásukról azt állították, hogy azon 300 ezren szavaztak, a legutóbb kiszivárgott információk szerint ez kétszer nagyobb szám lehet a valósnál. Az ellenzéki párt vezetői ugyanis csak néhány választókerületben tüntették fel a pontos számokat, máshol csak a győztes és a vesztes jelölt szavazatarányát jelezték, százalékosan. Összeszámolni tehát nem lehet ez alapján a szavazatokat. Ez pedig azért lehet, mert fele annyian sem szavaztak, mint azt a Tisza hirdeti.

Az előválasztáson való részvételhez regisztrálni kellett. Az ATV.hu cikke szerint így tett egyik olvasójuk is, aki azt állítja, hogy a szavazási rendszer technikai felépítése lehetővé tette a részvétel nyomon követését.