11. 30.
vasárnap
Tisza Párt Magyar Pérer előválasztás

Nagyon kínos: kiszivárgott, hogy feleannyian szavazhattak a Tisza előválasztásán, mint azt Magyar Péterék állították

2025. november 30. 21:08

Nem ez lenne az első eset, hogy Magyar Péter magasabb számot mond a valóságnál. Pedig még az általa bemondott 300 ezer szavazó is csak feleannyi, mint ahányan a 2021-es baloldali előválasztáson voksoltak.

2025. november 30. 21:08
null

Ugyan Magyar Péterék a napokban lezárult előválasztásukról azt állították, hogy azon 300 ezren szavaztak, a legutóbb kiszivárgott információk szerint ez kétszer nagyobb szám lehet a valósnál. Az ellenzéki párt vezetői ugyanis csak néhány választókerületben tüntették fel a pontos számokat, máshol csak a győztes és a vesztes jelölt szavazatarányát jelezték, százalékosan. Összeszámolni tehát nem lehet ez alapján a szavazatokat. Ez pedig azért lehet, mert fele annyian sem szavaztak, mint azt a Tisza hirdeti. 

Az előválasztáson való részvételhez regisztrálni kellett. Az ATV.hu cikke szerint így tett egyik olvasójuk is, aki azt állítja, hogy a szavazási rendszer technikai felépítése lehetővé tette a részvétel nyomon követését.

Állítása szerint az e-mail címmel, névvel és lakcímmel történő regisztráció során a rendszer automatikusan kiosztott egy egyedi azonosítót minden új szavazónak, amely 1-től kezdődően folyamatosan növekedett.  

A portál informátora egri lakcímmel regisztrált november 27-én 18:54-kor, közvetlenül a szavazás 19 órakor történő lezárása előtt.

Az ATV.hu olvasója a levelében is mellékelt képernyőfotón szereplő adatok alapján arra következtet, hogy 

ha az azonosítók sorszámszerűen növekedtek egytől fölfelé, percekkel a szavazás lezárása előtt körülbelül 148 614 lehetett a szavazók száma, ő ugyanis ezt az azonosítót kapta.

Ez a szám nagyon távol van a 300 ezertől, amit Magyar Péterék nyilvánosan hirdetnek.

Az ATV.hu cikkében nem közölte a hivatkozott képernyőfotót, ám a Mandiner szerkesztősége rábukkant egy felvételre, amely minden bizonnyal azonos azzal, amiről az ATV.hu írt. Íme:

 

Az ATV azt írja: olvasójuk szerint a Magyar Péter által kihirdetett számok „nem egyeznek azzal, amit a regisztrációs rendszer – az általa kikövetkeztetett működése alapján – megállapított. 

Levelében azt sugallja, hogy a közölt adatok kétszeresét kommunikálhatja az ellenzéki párt a valós részvételnek.

Az ATV.hu kereste a párt sajtóosztályát a részvételi adatokról felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Azt ígérték, ha választ kapnak, frissítik a cikküket, ám írásunk megjelenéséig ez nem történt meg. A Mandiner ezért szintén ezzel a kérdéssel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához. 

A 2021-es baloldali előválasztás sokkal sikeresebb volt

Az ügy duplán kínos lehet Magyar Péteréknek, ugyanis 

még ha az általuk bemondott szám igaz is, az is jócskán elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól, amelyen kétszer annyian, több mint 600 ezren szavaztak

És még az is csak a baloldal történelmi vereségére volt elég a 2022-es országgyűlési választáson. 

Az újonnan kiszivárgott információ szerint 

Magyar Péterék előválasztása még annál is rosszabbul teljesíthetett a korábbi baloldali előválasztáshoz képest, mint azt eddig gondoltuk.

Már máskor is mondott be kamuszámot

Magyar Péter állítását a 300 ezer szavazóról már a mostani kiszivárgás előtt is sokan kétkedve fogadták, mivel a Tisza Párt elnöke korábban is közölt már nagyobb számokat a valóságnál. 

Például amikor a Tiszavilág alkalmazásról azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd egy kiszivárgás után kiderült, hogy valójában csupán mintegy 200 ezres adatbázisról volt szó, amelyben ráadásul nem kizárólag alkalmazásletöltők szerepeltek.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
minarik
2025. november 30. 21:27
a tobbit duheben lerugta a porgo gyozo
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. november 30. 21:25
150? Ebben benne van a vietnámi facebook-zombi hadsereg is? 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
minarik
2025. november 30. 21:24
most hol vagy cukigomboc
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. november 30. 21:21
Z. Jó, hogy annyira kiszámíthatóak a csalásaikban, hazugságaikban... Azt hozzák ami önmaguk "értéke", a várható nagy átveréseket!!! 💯❗😏
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!