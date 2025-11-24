Kiszivárgott: érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültéget és a sértődéseket

A Magyar Nemzet információi szerint az előzetes várakozásokhoz képest is kevés aktivista hajlandó elmondani a véleményét a Tisza Párt előválasztásának első fordulóján. Ráadásul több jelölt-jelölt, akik borúlátóak a saját esélyeiket illetően, arra buzdítják a követőiket, hogy ne is vegyenek részt a belsős pártszavazáson.

Visszafelé sült el a tiszás előválasztás (Forrás: Képernyőfelvétel / Magyar Péter Facebook-oldala)

Érdektlenség, szabotázs és feszültség az előválasztáson

A lap szerint minden erőfeszítés, nyilvános és belső mozgósító kampány ellenére sem sikerült az előválasztásra a Tisza-szigetek tagjainak tömegeit megmozgatni a párt elnökségének. A Magyar Nemzet ugyanis úgy értesült, hogy csak a leginkább elkötelezett, mindössze néhány ezer tiszás szimpatizáns döntött úgy, hogy elmondja a véleményét a jelöltekről.