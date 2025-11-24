Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter előválasztás

Kiszivárgott: érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültéget és a sértődéseket

2025. november 24. 07:51

„Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor. Nem muzsikál jól a Tisza előválasztása.

2025. november 24. 07:51
null

A Magyar Nemzet információi szerint az előzetes várakozásokhoz képest is kevés aktivista hajlandó elmondani a véleményét a Tisza Párt előválasztásának első fordulóján. Ráadásul több jelölt-jelölt, akik borúlátóak a saját esélyeiket illetően, arra buzdítják a követőiket, hogy ne is vegyenek részt a belsős pártszavazáson.

Visszafelé sült el a tiszás előválasztás (Forrás: Képernyőfelvétel / Magyar Péter Facebook-oldala)
Visszafelé sült el a tiszás előválasztás (Forrás: Képernyőfelvétel / Magyar Péter Facebook-oldala)

Érdektlenség, szabotázs és feszültség az előválasztáson

A lap szerint minden erőfeszítés, nyilvános és belső mozgósító kampány ellenére sem sikerült az előválasztásra a Tisza-szigetek tagjainak tömegeit megmozgatni a párt elnökségének. A Magyar Nemzet ugyanis úgy értesült, hogy csak a leginkább elkötelezett, mindössze néhány ezer tiszás szimpatizáns döntött úgy, hogy elmondja a véleményét a jelöltekről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Szabotázs és feszültség. Ezekkel a szavakkal lehetne legjobban leírni, hogy miért nem voltak hajlandók szavazni az aktivistáink a hatalmas médiavisszhang és mozgósítás ellenére” 

– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Pártban dolgozó informátor. Kiemelte: rengeteg, az elmúlt hónapokban kialakult probléma mutatkozik meg az előválasztás során.

Ezt is ajánljuk a témában

„Teljesen eltolódtak az arányok. Budapesten van olyan körzet, ahol a jelen adatok szerint 200 szavazattal lehet valaki képviselő, vidéken azonban

már 20-30 vokssal is simán továbbjuthat egy jelölt-jelölt a második fordulóba.

Vannak olyan körzetek, itt leginkább Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére gondolok, ahol kis túlzással kijelenthető, hogy olyan, mintha nem is lett volna első forduló, annyira nem érdekel senkit” – jelentette ki a Magyar Nemzet forrása.

Az esélytelen jelöltek a hozzájuk tartozó Tisza-szigetek tagjait sok helyen arra buzdították, ne is szavazzanak, így szabotálva az általuk megnyerhetetlen voksolást.

„Hatalmas feszültség alakult ki a szavazást megnyerni akaró, de esélytelen koordinátorok és az előre kijelölt győztesek, illetve a Tisza Párt elnöksége között. Ugyanis 

sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve, nem kapják meg a megérdemelt és beígért pozíciókat”

– mondta a Magyar Nemzet informátora.

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

Összesen 101 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. november 24. 11:49
eFhlsanzláólénv 2025. november 24. 10:04 1) "Biztos hogy ennyire rossz a helyzet? "- Igen, biztos. Elég csak megnézni a kitelepült Tiszás standokat. Én Budapest egyik külső kerületében lakom és az alatt a fél óra alatt míg arra voltam rengeteg ember sétált el mellettük, de egy sem állt meg. És ez Budapest... "Csakmert én akárkivel beszélek, tiszás ismerőseimmel, mást mond."- Miért , mit kellene mondaniuk? Hogy buktátok az egészet? Szerinted akkor hányan mennének el majd közületek áprilisban szavazni? 2) "Ha esetleg mégis van zűrzavar és mondjuk az előválasztással vannak gondok,"- Ezek szerint neked is rossz érzésed van és éppen ezért kérdezgeted a Tiszás ismerőseidet....megnyugtatást vársz tőlük... "Nektek ezzel nincs dolgotok!"- Hogyne lenne! Nem szeretnénk ha megpróbálnátok becsapni az embereket valótlan adatokkal.... "ha mindenki megtanulna végre a saját ügyeivel foglalkozni."- Mondjátok, miközben 24 órában a Fidesszel és Orbán Viktorral vagytok elfoglalva...XDDD
Válasz erre
4
0
pollip
2025. november 24. 11:34
Hvg-N olvasható, hogy MP szerint hatalmas az érdeklődés a szavazásra!:-) Gondoltam, hogy ezt fogja mondani:-) A valós számokat úgysem tudjuk meg:-)
Válasz erre
1
0
aacius
2025. november 24. 10:19
Remélem a transzparencia jegyében nyilvánosak lesznek a részvételi adatok. A tiszás koordinátorok többsége a jelölt jelöltségig sem jutott, és most jön a besértődés, hogy az aktivisták kutyapártos passzivistákká válnak.
Válasz erre
8
0
Jóbarát
2025. november 24. 10:18
A Tisza pártot a sértettség, az irigység repítette a magasba és ugyanez fogja a mélybe taszítani is.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!