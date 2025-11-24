Kiszivárgott: érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültéget és a sértődéseket

Kéri László előbb beszélt és csak utána gondolkodott, leleplezte a Tisza színjátékát
Egyre több körülmény utal arra, hogy a Tisza Párt kamu előválasztást „rendez”.
„Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor. Nem muzsikál jól a Tisza előválasztása.
A Magyar Nemzet információi szerint az előzetes várakozásokhoz képest is kevés aktivista hajlandó elmondani a véleményét a Tisza Párt előválasztásának első fordulóján. Ráadásul több jelölt-jelölt, akik borúlátóak a saját esélyeiket illetően, arra buzdítják a követőiket, hogy ne is vegyenek részt a belsős pártszavazáson.
A lap szerint minden erőfeszítés, nyilvános és belső mozgósító kampány ellenére sem sikerült az előválasztásra a Tisza-szigetek tagjainak tömegeit megmozgatni a párt elnökségének. A Magyar Nemzet ugyanis úgy értesült, hogy csak a leginkább elkötelezett, mindössze néhány ezer tiszás szimpatizáns döntött úgy, hogy elmondja a véleményét a jelöltekről.
Szabotázs és feszültség. Ezekkel a szavakkal lehetne legjobban leírni, hogy miért nem voltak hajlandók szavazni az aktivistáink a hatalmas médiavisszhang és mozgósítás ellenére”
– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Pártban dolgozó informátor. Kiemelte: rengeteg, az elmúlt hónapokban kialakult probléma mutatkozik meg az előválasztás során.
„Teljesen eltolódtak az arányok. Budapesten van olyan körzet, ahol a jelen adatok szerint 200 szavazattal lehet valaki képviselő, vidéken azonban
már 20-30 vokssal is simán továbbjuthat egy jelölt-jelölt a második fordulóba.
Vannak olyan körzetek, itt leginkább Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére gondolok, ahol kis túlzással kijelenthető, hogy olyan, mintha nem is lett volna első forduló, annyira nem érdekel senkit” – jelentette ki a Magyar Nemzet forrása.
Az esélytelen jelöltek a hozzájuk tartozó Tisza-szigetek tagjait sok helyen arra buzdították, ne is szavazzanak, így szabotálva az általuk megnyerhetetlen voksolást.
„Hatalmas feszültség alakult ki a szavazást megnyerni akaró, de esélytelen koordinátorok és az előre kijelölt győztesek, illetve a Tisza Párt elnöksége között. Ugyanis
sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve, nem kapják meg a megérdemelt és beígért pozíciókat”
– mondta a Magyar Nemzet informátora.
