„Hogyan lehet kikapni egy ennyire rossz csapattól?” – lenézik a győrieket Bécsben

A bécsi Kurier így összegez a címben:

1–2 – a Rapid elszenvedte idénybeli első vereségét Győrben”

És valóban, a bécsi együttes ezt megelőzően nyolc tétmeccset játszott az idényben, öt győzelem és három döntetlen volt a mérlege.

A portál azzal folytatta, hogy a Rapid dominált, de a júliusban kinevezett Peter Stöger alatt először kikapott. A cikk szerint több helyzete volt az osztrákoknak, ezért elkerülhető lett volna, hogy hátrányból várják a visszavágót. A szerző szóba hozta a szokatlan körülményeket, így a pálya állapotát, a lezárt lelátórészt és a kapu mögötti hotelt. Majd megemlítette, hogy a stadion a mérkőzés előtt sokáig csendes volt, de aztán a vendégek rákezdtek egy dalra, ami a Ferencvárossal kapcsolatos barátságukról szólt, és ez felébresztette az ETO-szurkolókat is.

A tudósításban az állt, hogy a hazaiak az első félidőben csak a specialitásukból, vagyis a pontrúgásokból tudtak veszélyeztetni. A vendégek egyenlítésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az régóta érett már, majd a győriek hatékonyságát emelte ki.

Az ORF Sport is azzal kezdte, hogy a csütörtöki volt a Rapid első veresége az idényben, és megemlítette, hogy egy korábbi Stöger-játékos, vagyis Zseljko Gavric repítette az ETO-t a győzelembe.

A cikk a vezetőedzőt és vendégek gólszerzőjét, Nikolaus Wurmbrandot is idézte. Előbbi úgy látta, elkerülhető vereség volt, míg utóbbi szerint a pálya állapota miatt nem tudtak jól futballozni, de erre mégsem foghatják a rossz eredményt, és úgy érzi, jó esélyük van a párharc megfordítására.

A laola1.at így értékelt: „Stöger első veresége! A Rapid Wien vereséget szenvedett Győrben.” A duplázó Gavric itt is említésre került, hangsúlyozva, hogy a Rapid számára ez egy keserű vereség volt.

A portál egy másik cikkében a szerző felhívta arra a figyelmet, hogy Stöger a Sturm Gratz és a Dundee United elleni idegenbeli találkozó után ismét „szerencsésen nyúlt bele a meccsbe”. Wurmbrand a szünetben állt be, és a 61. percben kiegyenlített.

Érdekesség, hogy Peter Stöger az elmúlt három idegenbeli tétmérkőzésen mindig cserélt kettőt a szünetben, és az újonnan pályára lépő játékosok közül az egyikük mindig betalált.