ETO–Rapid Wien: Peter Stöger a Mandinernek elmondta, miért nem játszatta a Fradiban a győri meccs hősét

ETO–Rapid Wien: edzői értékelések

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatót szokás szerint a vendégek trénere, jelen esetben a korábbi ferencvárosi vezetőedző, Peter Stöger kezdte. Az már nem volt annyira megszokott, hogy elég sokat kellett várni az érkezésére – alapos fejmosást kaphattak az öltözőben a bécsi futballisták.

„Gratulálok a Győrnek, jól játszott” – kezdte az osztrák szakember. – „Megfelelően kielemeztük az ellenfelet, de nem mindig azt csináltuk, amit elterveztünk. Voltak helyzeteink is szép számmal, de sajnos nem hoztunk jó döntéseket támadásban. Az eredmény miatt nem vagyok csalódott, ez benne van a futballban, amiatt viszont igen, ahogy játszottunk, nem ez volt a meccstervünk. Tanulnunk kell ebből a vereségből. Otthon megfordíthatjuk a párharcot, van esélyünk a továbbjutásra.”

A győri ETO góljait az a Zeljko Gavric szerezte, aki korábban volt Stöger játékosa, mégpedig a Ferencvárosban – igaz, csak csereként adott neki lehetőséget egykor, percekre tette be. Győrben ugyanakkor alapember, amit ezúttal fantasztikus bombagóllal hálált meg. A Mandiner arra volt kíváncsi, hogy mit gondol korábbi labdarúgója teljesítményéről.

„Igen, én voltam az edző, amikor a Fradiba került, de akkor még nagyon fiatal játékos volt, kevés tapasztalattal.

Nem volt könnyű bekerülni az akkori Ferencvárosba. Sok lehetőséget így nem kapott nálam, másoknak több játékperc jutott, de nagyon tehetséges. Remek a rúgótechnikája, ezt láthattuk tőle most is, parádés gólt szerzett, és gyakorlatilag tökéletes meccse volt.

Gratulálok neki, megérdemli, mert nagyon jó srác, de Bécsben nekünk kell gólt szereznünk, úgyhogy nem azon fogunk dolgozni, hogy a kapcsolatunkat elmélyítsük.”

Az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs következett ezután, aki óriási sóhaj közepette foglalta el a helyét. Abban a sóhajban minden benne volt.

„Komoly mérkőzés volt! Jól kezdtünk, az első tíz-tizenkét percben uraltuk a játékot, tartottuk a labdát, de nem nagyon tudtunk helyzeteket kialakítani. Aztán elveszítettük a párharcokat, a Rapid pedig átvette az irányítást. A letámadásunk nem sikerült pontosan, mindig hiányzott egy lépés, hogy időben odaérjünk, így az ellenfél helyzeteket tudott kialakítani, de a kapusunk mérkőzésben tartott minket. A félidő végére egyenesbe jöttünk, a szünetben megbeszéltük a dolgokat, aztán gyorsan gólt szereztünk. Erre rátett egy lapáttal a Rapid, odanyomott minket a kapunk elé, jöttek a beadások, szenvedtünk, nehéz volt levédekezni a pontrúgásaikat, csak idő kérdése volt a gól, ami meg is érkezett egy kontrából. Sikerült visszajönnünk ugyanakkor a meccsbe, kiegyenlítődött a játék, az utolsó húsz percre újra veszélyesebbek lettünk. Aztán jött egy klasszis megoldás Gavrictól, egy gyönyörű gól, így előnnyel mehetünk Bécsbe.”

Hozzátette: olyan intenzitású és kvalitású találkozóban volt részük, amihez nincsenek hozzászokva az NB I-ben, így a cseréknek eltartott egy darabig, hogy felvegyék a ritmust – de ezért egy rossz szava sincs rájuk.

Azt a húsz percet, amíg nagyon nyomott a Rapid, csak hősies ellenállással, meg egy kis szerencsével tudtuk átvészelni. Megpróbálunk maximálisan felkészülni, de az egygólos előny majdhogynem semmit nem jelent. Tudjuk, micsoda mérkőzés vár ránk, nem lesz egyszerű, de annyit megígérhetek, hogy az utolsókig fogunk harcolni.”

Egy esetleges továbbjutással a győri klub lenne a negyedik, amelyiknek összejön a főtábla, hiszen ez korábban csak

a Ferencvárosnak,

a Debrecennek és a

a Videotonnak

sikerült.

