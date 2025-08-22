Ft
Sándor Fegyir Ukrajna vélemény

Sándor Fegyir igazsága

2025. augusztus 22. 06:52

A mostani, Ukrajna ellenes propagandaricsaj rövidesen történelemkönyvek lábjegyzete lesz.

2025. augusztus 22. 06:52
Sándor Fegyir
Batka Zoltán
Batka Zoltán
Népszava

„Igazán sokat az tud az életről, aki már sok halált látott. Sándor Fegyir ilyen: önkéntesként szolgált az Ukrán Honvédő Háború frontján. Ahogy a front »odaátjáról« az életbe visszatértek többsége, ő sem sztorizik. Ő maga a »sztori«: bárhová megy, belül magával cipeli élete végig a háborút, a lövészárok immáron belül, lelkét szeli ketté, harctéri történeteiket pedig csak pillanatok alatt jéghideg keménnyé vagy éppen végtelenül fájdalmassá váló tekintetük mondja el. A frontról visszatért ember hallgatagsága kiáltó: az ilyen ember nemcsak a háború élő, lélegző mementója lett, hanem az élet határköve: benne immáron szüntelen élet dolgai kerülnek mérlegre, mivel a halál kitapintható, napi közelsége egy idő után kiélesíti az ember érzékeit, egy életre megtanul különbséget tenni fontos és lényegtelen között.

Sándor Fegyir pontosan ezért mosolygott, amikor megkérdeztem, hogy lát-e reményt arra, hogy az Ukrajnára zúdított gyűlölet után egy nap barátság lehet a két szomszéd nép között? A nagykövetnél ez nem kincstári optimizmus, hanem vegytiszta bizonyosság, mint imádság végén az ámen megnyugvása: így lesz.

Sokkal-sokkal több minden összeköti a két népet, mint ami momentán elválasztja. Hogy mást nem mondjak ami ma az oroszok el akarnak foglalni, Herszon és Zaporozsija azt régen úgy hívták: Etelköz. Persze ez csak amolyan térképész álbölcselkedés lenne.

Ennél sokkal-sokkal fontosabb oka van, annak hogy a mostani, Ukrajna ellenes propagandaricsaj rövidesen történelemkönyvek lábjegyzete lesz.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 49 komment

laszlo 964
2025. augusztus 22. 08:59
Gyökér vagy faBatka! Legyen neked barátod , testvéred az Azov!
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2025. augusztus 22. 08:55
...bizonyosság, mint imádság végén az ámen megnyugvása: "Látni fogjuk még..." 🫣 (meg van írva)
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. augusztus 22. 08:48
Még megsem száradt a tinta Ukrajna Szovjetunióból való kiválásáról a magyar külügy már ott volt Kijevben, és elsőként írták alá az Alapszerződést a két ország között. Az alapszerződés rögzítette a kisebbségi jogokat is. Ezek után hogyan jutottunk el idáig? Ukrajna talán tarthatna némi önvizsgálatot, mert kicsit magas lóról beszélnek, ami itt nem működik...
Válasz erre
2
0
elégia
•••
2025. augusztus 22. 08:47 Szerkesztve
És amikor Batka bemegy a helyi élelmiszer boltba, szeme fürkészve körülnéz, és magában az írók magabiztosságával dúdolja: ezek mind tudják, hogy én újságíró vagyok! Majd megigazítja okos fején a viharkabát anyagból készült igazi melós hangulatú simléderes sapkáját. Mindezek után új gondolat indul okos fejében: az anyám Úristenit, mit ember elérhetett, én elértem!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!