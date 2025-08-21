Ft
08. 21.
csütörtök
Magyarország Ukrajna Donald Trump Orbán Viktor

Már Romániában is Orbánt magasztalják: Magyarország vezetője geopolitikai kulcsszereplővé nőtte ki magát

2025. augusztus 21. 11:15

Donald Trump és Orbán Viktor 2016-tól szoros ideológiai szövetséget épített ki, amely mára jelentős geopolitikai tényezővé vált.

2025. augusztus 21. 11:15
null

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapcsolata 2016-tól 2025-ig szoros ideológiai szövetségből geopolitikai eszközzé fejlődött – írja az Evenimentul Zilei nevű román portál.

Kiemelték, hogy Orbán már a kezdetekben támogatta Trumpot, és mindketten közös antiglobalista és szuverenista narratívát alakítottak ki, amelyet az amerikai és magyar konzervatív körök – például a CPAC konferenciák – is erősítettek.

A cikk szerint Orbán és Trump személyes kapcsolata mára jelentős geopolitikai tényezővé vált,

amely befolyásolja az európai biztonsági döntéseket és az EU–Ukrajna viszonyát. Ugyanakkor kérdéses, hogy az általuk képviselt „gyors béke” hosszú távon fenntartható-e.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

namivan-2
2025. augusztus 21. 11:58
Egy részt szükségszerű, hogy az őrület és a hazudozás tengerében valakik a valóság talaján állnak. Ez azonban kevés. Ész és intelligencia is kell a képviseletéhez. O.V. ezekkel a tulajdonságokkal és bátorságával emelkedett ki a bólogató politikusok közül. Trump titokzatos figura. Jó irányokat jelöl ki, de ő is a bankárhatalom embere. Nagyon érdekelne, hogy ki (kik) engedték meg neki a békepárti megközelítést. Ha, a tisztelt kommentelők közül valaki tudja, kérem írja meg! Azt minden épeszű ember tudja, hogy a béke nem hoz megoldást a háborúban. A bankárhatalom talán szünetet akar, erőgyűjtést, de ez a végleges leszámolást, Ukrajna, vagy Oroszország vesztét, mint célt nem módosítja. A háború 5-10 év múlva folytatódik. Vajon békét köt-e Oroszország az előbbiek ismeretében?
Dixtroy
2025. augusztus 21. 11:47
Nem volt ám az még oly rég, ahogy a cpacot fikázták, hogy csak másodvonalbeli lúzerek látogatják és komolytalan az egész.
kobi40
2025. augusztus 21. 11:26
Mit nem olvas az embert itt-ott. A BÉKÉRŐL jut eszembe, s Károly király Szent István nap alkalmából küldött ünnepi köszöntője. Hogy azt mondja: 1956-ot írtunk, Habsburg Ottó "Egy új európai béke blokk vízióját is felvázolta, amelyben Magyarország kiemelt szerepet kapott volna." És akkor a Páneurópai Piknik 1989. augusztus 20-án az osztrák-magyar határ mentén, amelyen Habsburg Ottó is részt vett. Meg a Habsburg Intézet, Pröhle, József nádor palotájának rekonstrukciója... Nana! :-D
