Már Romániában is Orbánt magasztalják: Magyarország vezetője geopolitikai kulcsszereplővé nőtte ki magát

Nem igaz, amit a Bloomberg állít: Trump nem akarta meggyőzni Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásáról
Donald Trump nem gyakorolt nyomást Orbán Viktorra Ukrajna uniós csatlakozása ügyében, sőt még csak nem is beszéltek róla.
Donald Trump és Orbán Viktor 2016-tól szoros ideológiai szövetséget épített ki, amely mára jelentős geopolitikai tényezővé vált.
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapcsolata 2016-tól 2025-ig szoros ideológiai szövetségből geopolitikai eszközzé fejlődött – írja az Evenimentul Zilei nevű román portál.
Kiemelték, hogy Orbán már a kezdetekben támogatta Trumpot, és mindketten közös antiglobalista és szuverenista narratívát alakítottak ki, amelyet az amerikai és magyar konzervatív körök – például a CPAC konferenciák – is erősítettek.
A cikk szerint Orbán és Trump személyes kapcsolata mára jelentős geopolitikai tényezővé vált,
amely befolyásolja az európai biztonsági döntéseket és az EU–Ukrajna viszonyát. Ugyanakkor kérdéses, hogy az általuk képviselt „gyors béke” hosszú távon fenntartható-e.
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
