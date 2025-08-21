Nem igaz, amit a Bloomberg állít: Trump nem akarta meggyőzni Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásáról

Nem igaz a hír, hogy Donald Trump megkérdezte Orbán Viktort, miért blokkolja Magyarország Ukrajna uniós csatlakozását – jelentette be Szijjártó Péter a Harcosok Órájában.

Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij hétfői washingtoni látogatását követően a Bloomberg arról számolt be, hogy Donald Trump a vele tárgyaló uniós politikusok kérésére felhívta Orbán Viktort, és megkérdezte, miért blokkolja Budapest Ukrajna uniós csatlakozását. A lap szerint az is célja volt Trump hívásának, hogy kihasználva a jó kapcsolatukat rávegye a magyar kormányfőt, gondolja meg magát Ukrajna uniós tagságát illetően.

azonban nem történt ilyen beszélgetés.

„Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont.” – szögezte le Szijjártó Péter. Kifejtette, egy olyan telefonbeszélgetésről írnak a Bloomberg-hírt is átvevő nemzetközi hírügynökségek, ami nem is történt meg.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán