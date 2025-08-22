Ft
08. 22.
péntek
Németország lövés rendőr fegyver

Saját fegyverével lőttek agyon egy német rendőrt – a támadó is megsérült

2025. augusztus 22. 06:00

Az eset Saarland tartományban, a francia határ közelében, Völingen településen történt.

2025. augusztus 22. 06:00
null

Egy rabló saját fegyverével lőtt le egy rendőrt csütörtök délután Németországban – írja a Bild.

 A támadó a lövöldözésben maga is megsérült, de nem életveszélyesen, így kórházba szállították.

Az eset Saarland tartományban, a francia határ közelében, Völingen településen történt.

 A tartományi belügyminisztérium tájékoztatása szerint egy késsel felfegyverzett férfi betört az ottani Aral benzinkútra, ahol pénzt zsákmányolt. 

A Bild információi szerint az elkövető maszkot viselt, és a rablás sikeres volt.

A férfit az utcán két járőröző rendőr kezdte üldözni. Amikor utolérték, dulakodás alakult ki, amelynek során a támadó megragadta az egyik rendőr szolgálati fegyverét. Többször rálőtt üldözőjére, aki a közeli kórházban életét vesztette.

A másik rendőr viszonozta a tüzet, és meglőtte a rablót. Szemtanúk elmondása szerint a lövöldözést követően rövid időn belül több rendőri egység érkezett a helyszínre. Az embereket a földre fektették, az elkövetőt pedig előállították. 

Sérülései nem bizonyultak életveszélyesnek, így kórházban ápolják.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

egonsamu-2
2025. augusztus 22. 08:59
Lefogadom hogy Micronisztánból látogatott Germanisztánba a késes rabló. A német rendörökröl inkább ne beszéljünk. Ök csak békés nagymamák és terhes anyák ellen bátrak. Egy igazi bünözövel szemben -- mint látjuk -- szinte tehetetlenek.
Ben Jeremiah
2025. augusztus 22. 08:03
Azért ez szomorú. Egyáltalán, hogy kerülhetett hozzá a rendőr fegyvere? (Egy 50 kilós nő volt a rendőr?) Ha már lőfegyver van a kezében, hogyhyogy nem lőtt a járőrtárs? Utálta a kollégáját? Ha elveszi a fegvyert, azt csőre kell tölteni, ki kell biztosítani - ennyi idő alatt bőven bele lehet üríteni a tárat. (Ha meg kibiztosított, csőre töltött fegyvert vettek el tőle, akkor meg... Csak ajánlani tudom a németeknek, hogy ilyen képesegekkel egyenesen Oroszországnak menjenek neki. )
Burdisgarage
2025. augusztus 22. 07:43
Pöcsök!
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 22. 07:26
Késelővel felesleges volt dulakodni, az életébe került. Módosítaniuk kellene a szabályzaton. Tavaly a piactéren szintén belehalt a rendőr a késelővel szemben. Ráadásul, ott a honfitársét vitte földre a tébolyodott késes bevándorlóvak szemben.
