Saját fegyverével lőttek agyon egy német rendőrt – a támadó is megsérült

Egy rabló saját fegyverével lőtt le egy rendőrt csütörtök délután Németországban – írja a Bild.

A támadó a lövöldözésben maga is megsérült, de nem életveszélyesen, így kórházba szállították.

Az eset Saarland tartományban, a francia határ közelében, Völingen településen történt.

A tartományi belügyminisztérium tájékoztatása szerint egy késsel felfegyverzett férfi betört az ottani Aral benzinkútra, ahol pénzt zsákmányolt.

A Bild információi szerint az elkövető maszkot viselt, és a rablás sikeres volt.

A férfit az utcán két járőröző rendőr kezdte üldözni. Amikor utolérték, dulakodás alakult ki, amelynek során a támadó megragadta az egyik rendőr szolgálati fegyverét. Többször rálőtt üldözőjére, aki a közeli kórházban életét vesztette.

A másik rendőr viszonozta a tüzet, és meglőtte a rablót. Szemtanúk elmondása szerint a lövöldözést követően rövid időn belül több rendőri egység érkezett a helyszínre. Az embereket a földre fektették, az elkövetőt pedig előállították.

Sérülései nem bizonyultak életveszélyesnek, így kórházban ápolják.

